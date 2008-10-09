28 ülkeyi zor günler bekliyor

Küresel mali kriz derinleşirken Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin “daha kötü günlere" hazırlıklı olmasını istedi. Dünya Bankası Başkanı Zoellick, 28 ülkenin risk altında olduğu uyarısında bulundu.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Batılı ülkeleri vuran finansal krizinin, gelecek günlerde gelişmekte olan ülkelerde büyük bunalıma yol açabileceği uyarısında bulundu.



Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Zoellick, küresel mali krizin yayılmakta olduğunu, bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelerde, dış ödemeler dengesinde açık, bankacılık krizleri ve şirket iflaslarının görülebileceğini söyledi.



Açlık sorunu büyüyor



Zoellick, küresel mali krizin yanında artan petrol ve gıda fiyatlarının, gelişmekte olan ülkelerde yoksulları daha zor durumda bırakabileceğini söyledi.



Dünya Bankası’nın hazırladığı son rapora göre, artan fiyatlar nedeniyle dünya genelinde kötü beslenen yoksulların sayısı 44 milyondan 960 milyona çıkacak. Bu sarsıcı rapor, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin maliye bakanlarıyla hafta sonunda yapacağı zirveye sunulacak.



G-20’ler toplanıyor



ABD yönetimi, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın hafta sonunda yapılacak yıllık toplantıları çerçevesinde, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren G-20 platformunu toplantıya çağırdı.



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, G-20’lerin acil toplantısında, küresel finans krizine karşı atılacak adımların eşgüdümünün ele alınacağını söyledi. G-20 platformunda Türkiye de bulunuyor.



Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları da yarın Washington’da bir araya gelecek. G-7 grubunda ABD ve Almanya’nın yanı sıra Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada bulunuyor.

