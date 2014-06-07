28 Şubat'ta üniversitelerden atılan başörtülülere KPSS'siz memuriyet geliyor

Hükümet , son dakika önergeleriyle her gün biraz daha büyüyen ‘Taşeron Ve Maden Torba Tasarısı’na yeni bir madde ekleyerek, 28 Şubat 1997 döneminde yalnızca “kılık kıyafet” nedeniyle üniversiteden atılanlara çifte şans vermeye hazırlanıyor.

Buna göre, çıkartılan afla, üniversiteye dönen başörtülülerden okulunu bitirenler, kamuda işe girmek isterlerse, yaşa sınırına takılmayacaklar. Ayrıca bu kişilere, o dönemde girmek istedikleri kurumda yapılan sınav sistemi uygulanacak. Bu kişiler için KPSS’ye girme ve geçerli nota ulaşma şartı aranmayacak. Bu kişilerin başvuracağı kurumlar, ihtiyaçlarına göre, yazılı ve sözlü sınav yapacaklar. Önergeyi hazırlayanlar, bu olanaktan sadece başörtülülerin yararlanacağı ‘kılık kıyafet’ ifadesinin özellikle kullanılacağını dile getirdiler. Verilen bilgiye göre, bu şartlara uyan 50-100 kişi bulunuyor.

Özel sınav yapılacak

Radikal’de yer alan habere göre, halen alt komisyonda görüşmeleri süren pakete monte edilecek düzenlemenin tartışma yaratması bekleniyor. Düzenleme, benzeri dönemlerde düşünce ve inançları nedeniyle mağdur edilenlere yönelik hiç bir olanak tanımayacak. Bu haktan yararlanmak isteyenler, YÖK’ten “Kılık kıyafet nedeniyle okuldan atıldığına” yönelik belge alacak. Eğitimini tamamlayanlar, bölümleri dikkate alınarak, kamu kurumlarına müracaat edebilecekler. Bu kişiler için adeta “özel sınav” yapılacak.

Kampanya desteği

Buna ilişkin kampanyalar, AKP’ye yakın internet sitelerinde aylardan beri sürdürülüyor. Hükümetin çıkardığı öğrenci affından yararlanarak eğitimleri tamamlayanlar, “28 şubat mağduru kadınlar” başlığında yürüttükleri kampanyalarda, 15 yıllık kayıpları olduğunu, kamu sınavına girmek için 40 yaş barajına takıldıklarını ve bununda ikinci bir mağduriyet yarattığını iddia ediyorlardı.

İkinci operasyon

Hükümet, daha önce yaptığı başka bir düzenlemeyle de aynı gerekçeyle kamudan atılan ve memuriyetten çıkartılanlara geri dönüş olanağı tanımıştı. Yapılan yasal düzenleme, 1 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesiyle hayata geçirilmişti. Bu kişilere, ayrıldığı kuruma veya ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılabilecek diğer kurumlara başvurma hakkı verilmişti.