'28 ŞUBAT'TA BİLE AKP DÖNEMİNDEKİ KADAR BASKI OLMADI'

19 Şubat 2010 02:00
T24- İsmailağa cemaati soruşturmasına ilişkin olarak hazırlanan www.t24.com.tr özel dosyasının bu bölümünde “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” ile suçlanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cilhaner’in, mahkeme kararıyla dinlenen telefonlara yansıyan konuşmaları, “özel hayat” alanı dışında kalan bazı bölümlerini yayımlamayı sürdürüyoruz.
Telefon dinlemesine konu olan konuşmaların bir bölümünde, bazı cemaat temsilcilerinin AKP iktidarı döneminde dini faaliyetler için yapılan denetimden yakınmalarını içeren diyaloglar da yer alıyor. “28 Şubat'ta bile böyle olmadı” ifadesinin de dile getirildiği konuşmalarda “Oyunuzu AKP'ye değil Saadet'e verseydiniz bu işler başınıza gelmeyecekti” sitemi de bulunuyor.
Yasal denetimde gereken evrak konusunda “hırsızlığa uğramış süsü verme” tavsiyesinin dikkat çektiği konuşmalara, liseye gitmek için ailesini ikna etmek amacıyla sinek ilacı içmeyi deneyen bir kız çocuğunun durumu da yansıyor.
Mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmalarının bazı bölümleri şöyle:
‘OYUNUZU SAADET’E VERSEYDİNİZ, BU İŞLER BAŞINIZA GELMEYECEKTİ’
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 28.02.2008 Gün Ve 2008/117 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Ali EFE adlı kişiye ait olup, Ali EFE adlı kişinin kullandığı 0 534336** ** numaralı TELEKOM hattının 28 ŞUBAT 2007 – 28 MAYIS 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : (1) 202991935 ID Tarih, Saat Süre : 03.03.2008 / 17:15:28 / 00:04:36 Arayan veya Aranan Numara : 0534336 ** ** / 0535966** ** Arayan veya Aranan Kişi : Ali EFE / İbrahim TEŞTEKİN Konuşma Dili :Türkçe Konuşma İçeriği : İbrahim Hoca : Efendim Ali Hoca : Selam aleyküm. İbrahim Hoca : Aleyküm Selam. Ali Hoca : İbrahim hocam ne var ne yok. İbrahim Hoca : Allah razı olsun hocam. Ali Hoca : Ellerinizden öperim hocam. İbrahim Hoca : Estağfurullah, hayrola hocam numarayı değiştirmişin. Ali Hoca : Talebeniz Ali, Ne var ne yok. İbrahim Hoca : Allah razı olsun hocam, senden ne var ne yok. Ali Hoca : Allah razı olsun, durumlar ne orda bir şeyler duydum ya. İbrahim Hoca : He, biraz iyi değil hocam durumlar. Ali Hoca : Sıkıntı mı var? İbrahim Hoca : He, he sıkıntı var. Ali Hoca : Hep AK Partiye oy verdiniz yine olmadı, bizim gibi Saadet’e verseydiniz bu işler başınıza gelmeyecekti. ‘700 KİŞİYİ DAĞITTIK, BURASI 28 ŞUBAT’TA BİLE BÖYLE OLMADI’ İbrahim Hoca : 28 Şubat’ta bile burası böyle olmadı, (700) kişiyi dağıttık hocam. Ali Hoca : Yok ya. İbrahim Hoca : Valla, (250) tane Erkek, (400) tane kız, birde hocalar. Ali Hoca : Vay (700) kişi vay anasına vay be. İbrahim Hoca : Bi resmi taraf kaldı birde bizim Arapça tarafı kaldı. Ali Hoca : Şey Celal bey bir şey yapamıyor mu? İbrahim Hoca : Hocam şuanda yapılacak durum yok. Ali Hoca : Mesele ne? Nerden geldi daha doğrusu. ‘BÇG’DEN GELDİLER, YÜZBAŞILAR UĞRAŞACAĞIZ, DİYORMUŞ’ İbrahim Hoca : BÇA ‘dan geldiler. Ali Hoca : Batı Çalışma Grubu mu? İbrahim Hoca : He,he (2) tane Yüzbaşı, onlar ikna olmadı yani, sonuna kadar uğraşacağız diyorlarmış. Ali Hoca : Celal bey onlarla uğraşamıyor mu? İbrahim Hoca : Yok hocam,oraya kadar geldi ordan sökmedi yani. Ali Hoca : Adamı bulunamıyor mu bunların ya? İbrahim Hoca : O üçünün yok hocam, işte (1) aylığına kızlara, (15) günlüğüne de İbrahim SERDAR hocanın oraya verdiler ama, tabi önü açık yani. Ali Hoca : Bu bizim İbrahim Ramazan kimde okuyor. İbrahim Hoca : Ramazan Ali GÖR hoca’da okuyor. Ali Hoca : Ali GÖR, ya Ali GÖR beni bi arasın ya, bu Ramazan’ın durumu yine pek parlak değil İbrahim onu söyleyeyim. İbrahim Hoca : Ya, geçen seneye göre iyi hocam. Ali Hoca : İbrahim hoca, ya ben böyle mert konuşan adamı severim, gevşek konuşuyorsunuz ya, geçen sene iyi yani şimdi bir talebe bir okumuşsa ikinci sene süper olması gerek yani. İbrahim Hoca : Şimdi hocam Ramazan’ın kapasitesini sende biliyon bende biliyom. Ali Hoca : Şu anada Ramazan’ın takıldığını arkadaş grubu, takıldığı çevre pek iyi değil bundan haberin var mı? İbrahim Hoca : Yo gayet iyi arkadaş grubu. 202991935 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. Ali Hoca : Birkaç tane oturup katlığı adam var bunların durumu dışarıda yani akli fikri dışarıda yani. İstihbaratım öyle gösteriyor. İbrahim Hoca : Benim o kadar istihbaratım kuvvetli değil hocam bilemiyecem ya. Benim gördüğüm kadarıyla kurstaki arkadaş çevresi güzel. Ama izine çıktığı zaman nasıl bir arkadaşlara takılıyor onu bilimiyecem yani. Şimdi Ali hoca daha iyi bilir onu. Ali Hoca : Ali hoca beni bi arasın bi zahmet ya.Bir kez arasın kapatsın ben arayım onu. İbrahim Hoca : Tamam ben söyleyeyim ona. Ali Hoca : Birde Ramazan’da bi arasın beni. İbrahim Hoca : Tamam, geçen onun askerliği gelmiş hatta, bende attım fırçayı ona, iki kredisi var. Ali Hoca : İki kredisi iki defada imtiana girmedi o biliyor musun? İbrahim Hoca : Ya iki kredisi var, Haziran’da imtianlara girecek, Haziran’da imtianlara girdiği zamanda diplomayı alacak, askere gideyim mi diye soru soruyor bana, dövecektim onuda dövmedim. İşte diplamanı al tecil ettirmek isityorsan ettirirsin, üç sene hakkın var, senin derdin ne dedim ona ben, hocam işte ben yoklama kaçağı falan dedim ne olursan ol dedim, senin şurda iki tane kredin kalmış mübarek adam. Ali Hoca : Bitmiş demek, iki kredi demek ne demek bir şey değil, hocam bi zahmet onlar beni bi arasın ya. İbrahim Hoca : Tamam hocam. Ali Hoca : Tamam mı ? İbrahim Hoca : Tamam inşallah. Ali Hoca : İyi tamam, Recep hocamın durumu nasıl? İbrahim Hoca : Oda ne yapsın moralleri bozuk herkesin. Ali Hoca : Bu meseleden dolayı tabi, ben yeni duydum, çocuklara burada dua yaptırım inşallah. İbrahim Hoca : İnşallah hocam. Ali Hoca : Bizde üzüldük yani. İbrahim Hoca : Hadi selam aleyküm. Ali Hoca : Aleyküm selam. 0 535966** ** numaralı telefon İbrahim TAŞTEKİN (X oğlu, 1971 doğumlu, İnkılap Mah. Küçüksu Cad No:211 Ümraniye, İSTANBUL adresine kayıtlıdır.) Bu tutanak 03.03.2008 tarihinde saat:18.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. ‘MÂKUL STİL, HIRSIZLIĞA UĞRAMIŞ SÜSÜ VERMEK’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11.07.2008 Gün Ve 2008/549 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 15 Ağustos 2008 – 15 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : (19) 311168918 ID Tarih, Saat Süre : 03.09.2008 / 16:26:06 / 00:07:29 Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** ** / 0 535 216 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / Ramazan ALDOĞAN Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Ramazan ALDOĞAN : Selamün aleyküm Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam hocam Ramazan ALDOĞAN : Buyur hocam Şevket GÖKŞAN : Arkadaş gitmiş bu dernekler masasına da Ramazan ALDOĞAN : He Şevket GÖKŞAN : O gelmeden ben aradım ki Ramazan ALDOĞAN : Nasıl? Şevket GÖKŞAN : ………….(anlaşılamadı) eksiğimiz yok dedim yani Ramazan ALDOĞAN : Nasıl? Şevket GÖKŞAN : Şöyle eksiğimiz yok diye o dediğini uygulayacağız yani Ramazan ALDOĞAN : He he, en güzel o sitil odur yani anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hııı Ramazan ALDOĞAN : Makul sitil odur, yani çünkü burada şeyde oldu mu İstanbul’da eee bi tane vakfın şeyi gerçekten çalındı, Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Tamam mı, şey he uğraştırıyorlar gene uğraştırıyorlar Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani? Ramazan ALDOĞAN : Yine mahkemeye çıkıyorsun, bi takım sıkıntılar oluyor da, o şey delil olmaz yani diğer ki gibi olmaz, ama yine şeylere danışın, neydi onun adı avukatlara danışın şey yapın yani anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hıı, avukatlara danışılacak bi durum yok yani polis getirip tutanak tutturacaz Ramazan ALDOĞAN : Nasıl? Şevket GÖKŞAN : Polis getirip tutanak tutalım diyorum Ramazan ALDOĞAN : He he Şevket GÖKŞAN : ……………………(anlaşılamadı) Polis getirip tutanak tutturalım Ramazan ALDOĞAN : Hı hı Şevket GÖKŞAN : Anlatabildim mi dediğimi Ramazan ALDOĞAN : Hı hı Şevket GÖKŞAN : Şu, şu, şu, şu eşyalarımız çalınmıştır diye Ramazan ALDOĞAN : Hı hı Şevket GÖKŞAN : Polis nezaretinde şey ettikten sonra o belgeyle beraber Ramazan ALDOĞAN : Evet Şevket GÖKŞAN : Dernekler masasına bi üst yazıyla göndeririz Ramazan ALDOĞAN : Anladım Şevket GÖKŞAN : Bunlar çalınmıştır diye Ramazan ALDOĞAN : Hı hı Şevket GÖKŞAN : ……………………….(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Yani gerekirse şeyi soyuldu gösterin yani dernek he he, yani şimdi arabadan taşıyodum gibi bi takım yani şu da var eee şey meselesi var sen söyle, bunlar kıymetli eşyalar anladın mı evraklar taşınamaz? Şevket GÖKŞAN : Hıı Ramazan ALDOĞAN : Yani para toplamak için Şevket GÖKŞAN : …………………………………………………..(anlaşılamadı) 311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. ‘PARMAK iZi BIRAKMADAN, EVRAKLAR ÇALINMIŞ SÜSÜ VERiN’ Ramazan ALDOĞAN : He he, işte ama buna bi eser olmaması lazım anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Ne? Ramazan ALDOĞAN : Etraftan gören yani herhangi bir şey olmaması gerekiyor Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani? Ramazan ALDOĞAN : Ya etraftan kendileri yaptı diye bir şey olmaması lazım yani Şevket GÖKŞAN : Etraftan kim ……………….(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Nasıl bi yerde sizin dernek? Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Dernek bi çarşı merkezinde değil mi? Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Ee Şevket GÖKŞAN : Gece ……………………………….(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Tamam da işte hiç kimsenin görmemesi lazım, sonradan kendi adamınızı yakalatırsınız Şevket GÖKŞAN : ……………………………….(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : He Şevket GÖKŞAN : ………………………………….(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Kapıyı zorlayacak, kapıyı kıracak Şevket GÖKŞAN : Hıı, Çelik kapıyı nasıl kıracak? Ramazan ALDOĞAN : Ne? Şevket GÖKŞAN : Çelik kapıyı Ramazan ALDOĞAN : Çelik kapı öyle mi? Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Değiştirin kapıyı, heh heh heh heh, bilmiyom ki onu yani Şevket GÖKŞAN : ………………………………..(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : He Şevket GÖKŞAN : Arka tarafta bi kapı var, arkadan girmişler diye şey yaparsak Ramazan ALDOĞAN : Olabilir yani bi türlü onu şey yapcaksınız yani Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Bi türlü açılmış olacak yani orası anladın mı? Şevket GÖKŞAN : …………………………………(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Hi, hı ama şuna dikkat edin bak Şevket GÖKŞAN : Hı Ramazan ALDOĞAN : El izine Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : El Şevket GÖKŞAN : …………….(anlaşılamadı) izine dikkat edin Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani Ramazan ALDOĞAN : El iziniz olmasın Şevket GÖKŞAN : Bizim mi? Ramazan ALDOĞAN : He kendinizin Şevket GÖKŞAN : İçeride hepimiz varız orda da Ramazan ALDOĞAN : Yok o kırılan kapı civarında anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Yakın hemen yani birkaç saatlik veya 1-2, 1 günlük filan el izi olmasın anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hı Ramazan ALDOĞAN : Hatta kapıyı güzelcene ilk önce silinsin anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hı hı Ramazan ALDOĞAN : Ondan sonra o şekilde olsun yani, güzelcene silin el izi olmasın, ondan sonra el izsiz bunu halledin, çünkü geldikleri vakit ilk bakacakları şey el izidir, anladın mı? Şevket GÖKŞAN : ………………(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Ama şu var bide yani onu da söyliyeyim yarın birgün bu evraklar çıkarsa o evraklar çıkarsa yarın birgün anladın mı? Ramazan ALDOĞAN : O zaman da sıkıntı olur onu da söylüyeyim Şevket GÖKŞAN : Ondan hiç şey etmiyorum da Ramazan ALDOĞAN : He 311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN ÜÇÜNCÜ SAYFASIDIR. ‘DİKKAT EDİN, BİR TANE KARBON KALSA SIKINTI’ Şevket GÖKŞAN : Bişey çıkacağını zannetmiyorum da ama Ramazan ALDOĞAN : Ama yani çok şey yapmanız lazım, yani profesyonelce yapmanız lazım bu işi anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hı hı Ramazan ALDOĞAN : Yani biraz profesyonelce yapmanız lazım bu işi yani Şevket GÖKŞAN : ……………………..(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Yani her altarnetifi düşünerek yapılması lazım Şevket GÖKŞAN : …………………………………..(anlaşılamadı) Ramazan ALDOĞAN : Yok yok şeyler atlattı yani Şevket GÖKŞAN : Kim? Ramazan ALDOĞAN : O dediğim vakıf, İstanbul’a para toplamaya gidiyor, eee arabası soyuluyor, evrak gidiyor, sadece soruşturma şundan dolayı oluyor, yani orda ne işi vardı evrağın gibi öyle bi sıkıntı oldu bildiğim kadarıyla, ama atlattılar yani, içeriye giren olmadı şey olmadı yani Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : İçeriye iren olmadı, atlatıldı yani şu anda siz gidip deseniz böyle böyle evrağımız kayboldu deseniz bi kaç kişi içerde onu söyliyeyim Şevket GÖKŞAN : Yok ben şimdi daha önceki kaybolanları söyledim buradan kimse içeriye düşmedi Ramazan ALDOĞAN : Düşmedi Şevket GÖKŞAN : Yoo Ramazan ALDOĞAN : Nasıl hallettiler ya? Şevket GÖKŞAN : 2 tanesinin biz kaybolduğunun dilekçesini verdik Ramazan ALDOĞAN : Hee Şevket GÖKŞAN : E işte bişey olmadı yani Ramazan ALDOĞAN : Allah, Allah Şevket GÖKŞAN : Tabi, bi tanesi geçen sene, bi tanesi ondan önceki sene Ramazan ALDOĞAN : O zaman hacı şunu söyleyeyim Dernekler Masasındaki kişi çok halis niyetli bi kişi Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Ondan, değilse başka bir şey değil yani girer içeriye girer ya, yani şunu söyliyeyim, hadi o boşver şeyi bir diyor yaprağı var ya Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Bir yaprağı Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Alt koçanının bir yaprağı dahi kaybolsa sıkıntı yani Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Şey var ya, o sayfa kesiyorsun ya Şevket GÖKŞAN : Evet Ramazan ALDOĞAN : Ha karbon kağıttan altta evrak kalmıyor mu? Şevket GÖKŞAN : Tamam Ramazan ALDOĞAN : Bir tanesi kaybolsa sıkıntı Şevket GÖKŞAN : Hı Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Hıı Ramazan ALDOĞAN : Adam diyor yani belki diyor hadi bir trilyon yazıldıysa buraya yardım edildiyse, bunun şeyi nerde diyor Şevket GÖKŞAN : Anladım Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı yani? Ne kadar yazıldığını ben ne bileyim diyor yani önü açık çünkü Şevket GÖKŞAN : Doğru Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Doğru Ramazan ALDOĞAN : Ki de sen düşün koçan yani diyecek ki bu koçan hadi yardım toplandı da imha edildiyse bunu demez mi yani Şevket GÖKŞAN : Nasıl? Ramazan ALDOĞAN : Yardım toplandı da Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : İmha edildi derse Şevket GÖKŞAN : Olabilir Ramazan ALDOĞAN : Yani bi koçanda ne kadar yardım edilebilir 311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN DÖRDÜNCÜ SAYFASIDIR. Şevket GÖKŞAN : He Ramazan ALDOĞAN : Yani 1 Trilyonda olabilir, 10 Trilyon da olabilir Şevket GÖKŞAN : Anladım Ramazan ALDOĞAN : Doğru değil mi? Şevket GÖKŞAN : Tamam ona bişey düşüneceğiz tamam hocam Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı? Şevket GÖKŞAN : Tamam, inşallah, selamün aleyküm Ramazan ALDOĞAN : Oldu, aleyküm selam. 0 535 216 ** ** numaralı telefon Ramazan ALDOĞAN (1976 doğumlu, Çatalhüyük Mahallesi, Karatay, KONYA ) adresine kayıtlıdır. Bu tutanak 03.09.2008 tarihinde saat:17.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ240009000 LİSEYE GİDEBİLMEK İÇİN SİNEK İLACI İÇEN KIZ ÇOCUĞU İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 29.07.2008 Gün ve 2008/499 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Metin BALKANLIOĞLU adına kayıtlı, Metin BALKANLIOĞLU adlı kişinin kullandığı 05... numaralı TELEKOM hattının 29 TEMMUZ 2007 – 29 EKİM 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : (24) 307295633 ID Tarih, Saat Süre : 27.08.2008 / 20:17:05 / 00:02:57 Arayan veya Aranan Kişi : Metin BALKANLIOĞLU / Yücel YILDIZ Konuşma Dili : Türkçe Konuşmanın içeriği : Metin BALKANLIOĞLU : Efendim. Yücel YILDIZ : Selam aleyküm hocam. Metin BALKANLIOĞLU : Aleyküm selam. Yücel YILDIZ : Hocam benim sizden, şöyle bir şeyim olacak, arkadaşlardan sizin telefonunuzu aldık. Benim bir kız çocuğum var bunu geçen sene kursa gönderdim. Kursta kaldı şimdi eve gelmiş, kurs bitti eve geldi. Şimdi de kafayı takmış ben şeye gideceğim, liseye gidecem bana ne tavsiye edersiniz. Metin BALKANLIOĞLU : Bin tane kızım olsa kapısından içeri göndermem. Yücel YILDIZ : Evet, hocam şimdi sinek ilacı falan içmeye çalıştı ne yapayım ben. Dün sizi aradım da siz müsait değildiniz. Metin BALKANLIOĞLU : Sinek ilacı içmeye çalıştı demek. Yücel YILDIZ : Evet hocam, akşama kadar annesine kan kusturuyor böyle bildiğin gibi değil, okula gitmezsem diyor. Metin BALKANLIOĞLU : Kimlerle düşüp kalkıyor bu kızcağız. Yücel YILDIZ : Hocam şimdi bunun bu telefon varya, biz ona telefonu aldık. Metin BALKANLIOĞLU : Telefon aldınız mı ona siz, afiyet olsun. Yücel YILDIZ : Evet telefon aldık en büyük hatayı da orda yaptık, geçen sene kursta iyiydi, kursa Beykoz’a gönderiyorduk. Metin BALKANLIOĞLU : Siz kaça kadar okuttunuz bunu? Yücel YILDIZ : Efendim? Metin BALKANLIOĞLU : Kaçı, neyi bitirdi bu şimdi? Yücel YILDIZ : Şimdi Murat hocam bu şeyi bitirdi ortaokulu bitirdi. İlkokul birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar hiçbir tane şeyi yok, hep orta ile geçti, zor geçti böyle, ben bunu veripte, hayır yani hiç verme taraftarı da değilim, benim görüşüm gidecek orda bir sene kalacak, ben biliyorum yani. Ben inşaatçı bir adamım. Metin BALKANLIOĞLU : Şimdi bana sordunuz, mümkün mertebe onu ikna edecek hoca hanıma götürün yalvarsın yakarsın, hoca olmaya çalışsın tamam. Yücel YILDIZ : Şimdi hatim yaptı inanır mısın ne namaz kılıyor. Metin BALKANLIOĞLU : Hacı abi onu demiyorum ben iyi tesirli bir hoca hanım bulun, onunla konuşsun iknaya çalışsın, işte yalvarın yakarın, dövmeyin, sövmeyin çünkü ahir zaman (…anlaşılmadı) Yücel YILDIZ : Evet, evet inanır mısın ne namaz kılıyor. Metin BALKANLIOĞLU : Ben şimdi, benimle dertleşmek istiyorsun ben müsait değilim. Ben sana diyorum ki Allah için Allah çok yalvarın hanımınız, kocanızla ondan sonra ramazan geliyor onunda tesiri ile umreye gidenlerden dua isteyin, sabırlı olun ilerde düzelir inşallah, ama iyiyi bir hoca hanım çocuğunuzu ikna etsin tamam. Yücel YILDIZ : Evet hocam. Metin BALKANLIOĞLU : Hadi selam aleyküm. 307295633 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. 05357428** ** numaralı telefon Yücel YILDIZ (Memet oğlu, 1974 doğumlu Kadikoy, İSTANBUL) adresine kayıtlıdır. Bu tutanak 27.08.2008 tarihinde saat:20.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ240009000 ‘DİYANET’İN BASKISINA KARŞI BİRAZ YALAN SÖYLEDİK’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 05 ARALIK 2008 tarihli, 2008/857 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, A.Bahadır ALTINEL adlı kişiye ait olup, A.Bahadır ALTINEL adlı kişinin kullandığı 05... numaralı TELEKOM hattının 12 ARALIK 2008 – 12 OCAK 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir Kayıt Sıra No : ( ) ID Tarih, Saat Süre : 12.01.2009 15:33:10 / 00:03:17 Arayan veya Aranan Kişi : Ahmet Bahadır ALTINEL / Mustafa SARIKAYA (Nedim PAYALAN) Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Nedim PAYALAN : Efendim A.Bahadır ALTINEL : Selamün aleyküm Nedim PAYALAN : Aleyküm selam A.Bahadır ALTINEL : Hocam Bahadır Nedim PAYALAN : Bahadır hoca hoşgeldin A.Bahadır ALTINEL : Hoş bulduk hocam ellerinizden öperim Nedim PAYALAN : Allah Kabul etsin tekrarını nasip etsin A.Bahadır ALTINEL : Allah razı olsun sağolun hocam, iyisiniz inşallah Nedim PAYALAN : Allah razı olsun elhamdülillah A.Bahadır ALTINEL : Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin Nedim PAYALAN : Allah razı olsun A.Bahadır ALTINEL : Hocam bu tekamül deki arkadaşlar için ne düşünüyorsunuz şu anda Nedim PAYALAN : Hangileri için A.Bahadır ALTINEL : Bizim Mustafa Nedim PAYALAN : Şimdi Mustafa herhalde burada devam edecek A.Bahadır ALTINEL : Evet Nedim PAYALAN : Etmeyecek mi A.Bahadır ALTINEL : Edecek tamam da hani şey için istemiştik ya Nedim PAYALAN : He onu şeyden sonar göndeririz oraya A.Bahadır ALTINEL : He erken gönderme gibi bir olay yok mu? Nedim PAYALAN : Şimdi erken gönderme gibi bir olay şu anda yok A.Bahadır ALTINEL : Hııı tamam Nedim PAYALAN : Onun acelesi var mı A.Bahadır ALTINEL : Onun mu? Nedim PAYALAN : Hı A.Bahadır ALTINEL : Yani bilmiyorum, acelesi yok Nedim PAYALAN : Çok işi var deseydinya burada çok istifade ediyor A.Bahadır ALTINEL : Tabi ediyor evet doğru, bu ııı diğer iki kaza içinde adam olabilir mi, Tercan, Çayırlı için Nedim PAYALAN : Şey mi yani verelim mi diyorsun öyle mi? A.Bahadır ALTINEL : He he verseniz de Nedim PAYALAN : ııı olur bunu nereye koyacaksın A.Bahadır ALTINEL : Bu Üzümlü Nedim PAYALAN : Üzümlü ye vereceksin bunu öyle mi? A.Bahadır ALTINEL : Evet Nedim PAYALAN : Onu Tercen da öyle birşey var mı, bi altyapısı var mı? A.Bahadır ALTINEL : Yani kadınlar yönünden varda. Erkekler yönünden öyle bi çok gelişme yok Nedim PAYALAN : Şey öbüründe A.Bahadır ALTINEL : Öbürüde aynı Nedim PAYALAN : Oraları bi altyapı yapta birer birer verelim yaa şimdik üçü birden olursa adamlar itiraz ederler tamam mı A.Bahadır ALTINEL : Hııı Nedim PAYALAN : Birer birer yerleştirek A.Bahadır ALTINEL : Öyle mi, peki Nedim PAYALAN : Öyle yapalım, şimdi bunu oraya gönderelim tamam mı A.Bahadır ALTINEL : O zaman bu bu sene böyle kalsın bi tek Mustafa yla Nedim PAYALAN : He he A.Bahadır ALTINEL : Tamam olsun tamam başka bir emriniz varmıydı Nedim PAYALAN : Allah razı olsun senin bir emrin varmı bişey diyomusun A.Bahadır ALTINEL : Estağfurullah yok hocam dua edin inşallah Nedim PAYALAN : Nasıl geçti iyi geçtimi A.Bahadır ALTINEL : Elhamdülilah hocam iyi bereketli oldu, (50) gün sürdü bu çok uzun sürdü Nedim PAYALAN : He? A.Bahadır ALTINEL : Çok uzun sürdü hocam (50) gün Nedim PAYALAN : Nasıl bi diyanetin baskısına uğramadın inşallah A.Bahadır ALTINEL : Yani hocam biraz yalan söyledik tabi ama işte becerdik böle şeyleri Nedim PAYALAN : Hee A.Bahadır ALTINEL : Dedim cemaati dağıttım işte bi şeyyaptım kaybettim bişeyler yaptım öyle atlattık Nedim PAYALAN : Hee iyi A.Bahadır ALTINEL : Yani bütün vazifeler yapıldı bişey olmadı, sonrdadan zaten hepsi ısındılar bize yani çok şey oldu iyi ortam oldu yani Nedim PAYALAN : Tamam iyi iyi A.Bahadır ALTINEL : Peki hocam dualarınızı beklerim, ellerinizden öperim Nedim PAYALAN : Peki Allah razı olsun A.Bahadır ALTINEL : Selamün aleyküm Nedim PAYALAN : Aleyküm selam ve rahmetullahü ve berekatühü 0 555 597 ** ** numaralı telefon Mustafa SARIKAYA ( .... 1978 Adana doğumlu...) adına kayıtlıdır. Bu tutanak 12.01.2009 tarihinde saat:17.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003 ‘ASKERİYENİN MALINI ERZİNCAN’DA SEN TEMSİL ET' İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 09.01.2009 Gün Ve 2009/24 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, A.Bahadır ALTINEL adlı kişiye ait olup, A.Bahadır ALTINEL adlı kişinin kullandığı 0 533 384 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 OCAK 2009 – 12 ŞUBAT 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir Kayıt Sıra No : ( ) 415869031 ID Tarih, Saat Süre : 12.02.2009 / 16:07:19/ 00:03:56 Arayan veya Aranan Numara : 0 532 615 ** ** / 0 533 384 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Sebahattin GÜLDÖKMEZ / Ahmet Bahadır ALTINEL Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : A. Bahadır ALTINEL : Efendim Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Selamünaleyküm A. Bahadır ALTINEL : Aleykümselam Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hocam rahatsız ettim hayırlı işler A. Bahadır ALTINEL : Sağolasın Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Kardaş A. Bahadır ALTINEL : Buyur Sebahattin GÜLDÖKMEZ : İstanbuldan bir tuccar arkadaş beni aradı da bu Erzincan da askeriyeye mal verilmesi konusunda benle çalışmak istiyor. Kendisi askeriye ihalesini almış A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Sonuç gelecek bu vatandaş bana diyorki Bu askeriyenin malını senin Erzincan da yardımcı olarak senin temsil etmeni istiyoruz sen bu işe girer misin girmez misin bize çalışır mısın. Bizde çalışırız dedik ama bir iki gün müsaide edin dedik. A. Bahadır ALTINEL : Evet. Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Buna nasıl edeceğiz adamları Sefa ÖZKAN A. Bahadır ALTINEL : Bu işlerde istiareye gerek yok bu askeriye işinde yüzda yüz kar olsa bu sana Kar olmaz Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz kendimize değil A. Bahadır ALTINEL : Ya Sebahattin GÜLDÖKMEZ : O almış bize bir şey kalmıyor. A. Bahadır ALTINEL : Ha Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Adamın adına taşoranlık yapacağız, biz adamdan talep edeceğiz, adam Bana 50 bin mi 100 bin mi verecek askeriyle o muhattab o alış veriş yapacak Faturasını o kesecek o ordan parasını alacak arada biz şey yapacağız adamdan kar alacağız. Bizim herhangi bir ihaleye girmişliğimiz yok. Herhangi bir ihaleyi almışlığımız da yok bizim askerle tahutumuz de yok Onu yemek fabrikası almış. Bu yemek fabrikası adına biz Erzincandaki Taşorenliğini üstleneceğiz şimdi adam her ayın 15 ‚ni alacak 50 milyarlık 100 milyarlık A. Bahadır ALTINEL : Aylık Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Evet böyle bir şeyler oluyor mu olmuyor mu ? yoksa Bankaları ve pıyasaları mı araştıracağız? A. Bahadır ALTINEL : Evet düşünme payı var.bugün ve yarın istiare yapamayız doluyuz da bir iki gün içinde cevap veremeyiz ona bu işler dolaylı yollar dan bile askeriden iflah olmadı.Aklımıza bir şey gelmiyor onları duyunca sen direkt bile olmasan O sana yansıyacak Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz sanki adamın maaşlı elamını gibi çalışacağız da ama bugün ve yarın dolu olman bize etkiliyor. A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Bugün ve yarın dolusunuz A. Bahadır ALTINEL : Evet 415869031 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. Sebahattin GÜLDÖKMEZ : başka kapı yokki ona gidelim kapı çalalım bir kapımız var A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hayırlısı olsun bakalım. A. Bahadır ALTINEL : Tamam yine de şeyini kullan çok fazla durma geri kal ne bileyim Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Tamam hocam alla emanet ol A. Bahadır ALTINEL : Hakkında ne var onu nasip etsin Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Amin Amın ‘ÇOK SIKIŞTIRIYORLAR DİYE AHMET ALBAYRAK’A SÖYLEDİK’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 25.09.2008 Gün Ve 2008/647 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 EYLÜL 2008 – 25 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : (1) 357078908 ID Tarih, Saat Süre : 20.11.2008 / 10:06:38 / 00:02:39 Arayan veya Aranan Numara : 0 532 275 ** ** / 0 533 451 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ / Mahmut Seyfettin İNANÇ Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : M.Seyfettin İNANÇ : Efendim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Aleyküm selam Mehmet abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nasılsın, iyi misin Seyfettin’ciğim? M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun hocam, sen nasılsın? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Allah razı olsun, elhamdülillah, sağolun hocam, dün aramışın M.Seyfettin İNANÇ : He aradım M.Faruk BÜRÜNGÜZ : He M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abi, şimdi baya bi sıkıntı var, şimdi işin açıkçası M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evet M.Seyfettin İNANÇ : Bu ihvan korkuyorum dua ederken şimdi beddua etmeye başlayacak M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Hayırdır inşallah M.Seyfettin İNANÇ : O hükümet hususunda haberin olsun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Sağolasın, bu şey Milli Eğitim M.Seyfettin İNANÇ : Abi adamlar evlere resmen giriyorlar M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evlere mi? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, müfettişler kaç kişinin, gelen telefonların haddi yok, yani buna bir önlem almaları lazım, adam geliyor, giricem içeri diyor, çocuk var diyor, bilmem ne diyor yani göndermediği taktirde M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nerden geliyor bu, İstanbul ilinden mi geliyor? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, il müfettişliği şeyden Milli Eğitimden geliyorlar zorla, kaç kişinin şimdi evine girmişler, adamlar ağlayarak anlatıyor, ya zorla girdiler diyor, çocuğu şey yaptılar zaten muhtarlıktan tespit ediyorlar ilk önce bilgisayarla M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Neyi tespit ediyorlar? M.Seyfettin İNANÇ : Çocuğun olduğunu ve gitmediğini M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Okula gitmediğini M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, şimdi yani diyorlar ne yapacaz, hele hele bu 10, 19 seneye çıktı kız çocukları, adam diyor ben öldür kızı gönderme diyor yani nasıl yapacaksın diyor, şu anda düşün işte 7, 6 yaşında başlasa abi 9 sene olduğu zaman 15 yaşındaki kız okula gidicek, kız erkek karışık açık, bu kabul edilebilir mi? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Peki ben şimdi M.Seyfettin İNANÇ : Yani 15 yaşındaki kızı eee erkeklerin içine kadın erkek, zaten okulların durumu ortada her türlü yani bu çok kötü ve bu baskı git gide artıyor, İzmit tarafından çok şikayet geliyordu, şimdi Bağcılar’dan efendime söyliyeyim şeyden kaç tane yerden telefonlar geliyor, adamlar geliyor, geçen gene geldiler Hasan Efendinin yanına geldiler, oraya geldiler, çok sıkıntı var yani, Ahmet Bey’e de bi sıkış şey yaptı eee hocamlar görüştü Ahmet Bey’le ALBAYRAK var ya, M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Biliyorum, Ahmet ALBAYRAK M.Seyfettin İNANÇ : Dediler bu işe bir çare bulun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ne dedi ………(anlaşılamadı)? M.Seyfettin İNANÇ : Ondan sonra ama yani ne derece bu işi önemsiyorlar bilmiyoruz ama iyi değil durum yani M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla bi görüşeyim M.Seyfettin İNANÇ : Kaç kişi var böyle, ben diyor o oy verdiğim için korkuyorum, vebale girdim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim 357078908 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. M.Seyfettin İNANÇ : Böyle çok sıkı şeyler var abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim M.Seyfettin İNANÇ : Bi zahmet abi, bi zahmet M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben görüşüp sana döneceğim Seyfettin M.Seyfettin İNANÇ : Tamam, tamam Mehmet abi, Allah razı olsun, sağol, Selamün aleyküm M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Aleyküm selam. 0 532 275 ** ** numaralı telefon Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ (Mehmet Refik-Hamdune oğlu, 1953 İstanbul doğumlu, Kayseri-Melikgazi nüfusuna kayıtlı, Çiçekpazarı Sokak, Bürüngüz Han, K:6, Sirkeci / İSTANBUL, T.C.No: 34198867398 ) adresine kayıtlıdır. Bu tutanak 20.11.2008 tarihinde saat:10.06‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003 ‘GENEKURMAY’DA GECE YARILARINA TOPLANTIDAYDIM’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 24.12.2008 Gün Ve 2008/886 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 ARALIK 2008 – 25 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : ( ) 390362925 ID Tarih, Saat Süre : 08.01.2009 16:22:28/ 00:02:33 Arayan veya Aranan Numara : 0 533 451 ** ** / 0 532 613 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mahmut Seyfettin İNANÇ / TEK- ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN.A.Ş. ( Mehmet isimli şahıs konuşuyor) Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Mehmet : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abicim nasılsınız? Mehmet : Sağolun iyiyik sizler nasılsınız M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun, ben hemen sizden sonra aradım, inşallah elimizden gelen gayreti gösteriyoz, Mehmet abi Ankara da mısınız? Mehmet : Yok geldim Ankara daydım dün Genel Kurmay da gece yarılarına kadar toplantıdaydım M.Seyfettin İNANÇ : Hııı Mehmet : Herhalde bir sıkıntı yok M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah inşallah hemen aradık teetcütte olsun hatmi şeriflerde hep şey yaptılar Allah razı olsun, şimdi yalnız Mehmet abi şimdi karşılıklı şimdi bizim bi sıkıntımız var Mehmet : Buyur 'MİLLİ EĞİTİM ÇOK KÖTÜ SIKIŞTIRIYOR' M.Seyfettin İNANÇ : Çok büyük bir sıkıntı bu iş için Allah rızası için efendi hazretlerimiz şimdi ayakta sıhatte olsa hemen sizi çağırırdı buna koştururdu, şimdi bu Milli Eğitim çok kötü şekilde sıkıştırıyor, şu an bugün itibariyle daha çok bütün ihvanların evlerine adam gönderiyorlar, çocuklarınızı kız cocuk erkek hiç fark etmez göndereceksiniz falan şu bu yani buna bi tepki vermemiz lazım Mehmet : Hıııı M.Seyfettin İNANÇ : Çok sıkıntı var yani çok daha bu sabah benim evime bile geldiler mesela, ha geçiştirdik ama ne kadar geçiştirecez yani adam yarın yine gelecek Mehmet : Onu yukarıya duyuracaz M.Seyfettin İNANÇ : Abi işte elimizden geldiği kadar duyuralım yani bu işi bi halletmeleri lazım abi yaa, yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu, yani bunların zamanında da bu bu işi çok şey yaparlarsa çok sıkıntı olacak Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Yaa yaa Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Şu anda bütün okul, öğretmenler sanki şeyini bırakmış ev ev geziyorlar öyle, bugün şu an cami deyim abi gelen adamın heddi, (40-50) kişi geldi buraya şu ana kadar ihvanlardan ne yapacağız diyorlar, telaşa girmiş millet şeye girmiş ben diyo vermem ölürüm vermem diyo çocuğumu, kız çocuğumu diyo ben nasıl gönderecem (14) yaşında erkeklerin arasına diyo, şu an (6) yaşında alıyo (14) yaşında okulda çocuk Mehmet : Hımm M.Seyfettin İNANÇ : Okulların durumu ortada zaten Mehmet : Yani M.Seyfettin İNANÇ : Acayip bi durum, onu bi şey yapsanız Mehmet abi Mehmet : Bi görüşeyim onu M.Seyfettin İNANÇ : Çok iyi olur Mehmet abi yani ne kadar onları rahatsız edersek bu konuda, o kadar iyi olur yani Mehmet : Tamam M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah Allah razı olsun 390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR Mehmet : Amin cümlemize M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam
Tarih, Saat Süre : 03.03.2008 / 17:15:28 / 00:04:36
Arayan veya Aranan Numara : 0534336 ** ** / 0535966** **
Arayan veya Aranan Kişi : Ali EFE / İbrahim TEŞTEKİN
Konuşma Dili :Türkçe
Konuşma İçeriği :
İbrahim Hoca : Efendim
Ali Hoca : Selam aleyküm.
İbrahim Hoca : Aleyküm Selam.
Ali Hoca : İbrahim hocam ne var ne yok.
İbrahim Hoca : Allah razı olsun hocam.
Ali Hoca : Ellerinizden öperim hocam.
İbrahim Hoca : Estağfurullah, hayrola hocam numarayı değiştirmişin.
Ali Hoca : Talebeniz Ali, Ne var ne yok.
İbrahim Hoca : Allah razı olsun hocam, senden ne var ne yok.
Ali Hoca : Allah razı olsun, durumlar ne orda bir şeyler duydum ya.
İbrahim Hoca : He, biraz iyi değil hocam durumlar.
Ali Hoca : Sıkıntı mı var?
İbrahim Hoca : He, he sıkıntı var.
Ali Hoca : Hep AK Partiye oy verdiniz yine olmadı, bizim gibi Saadet’e verseydiniz bu işler başınıza gelmeyecekti.
‘700 KİŞİYİ DAĞITTIK, BURASI 28 ŞUBAT’TA BİLE BÖYLE OLMADI’
İbrahim Hoca : 28 Şubat’ta bile burası böyle olmadı, (700) kişiyi dağıttık hocam.
Ali Hoca : Yok ya.
İbrahim Hoca : Valla, (250) tane Erkek, (400) tane kız, birde hocalar.
Ali Hoca : Vay (700) kişi vay anasına vay be.
İbrahim Hoca : Bi resmi taraf kaldı birde bizim Arapça tarafı kaldı.
Ali Hoca : Şey Celal bey bir şey yapamıyor mu?
İbrahim Hoca : Hocam şuanda yapılacak durum yok.
Ali Hoca : Mesele ne? Nerden geldi daha doğrusu.
‘BÇG’DEN GELDİLER, YÜZBAŞILAR UĞRAŞACAĞIZ, DİYORMUŞ’
İbrahim Hoca : BÇA ‘dan geldiler.
Ali Hoca : Batı Çalışma Grubu mu?
İbrahim Hoca : He,he (2) tane Yüzbaşı, onlar ikna olmadı yani, sonuna kadar uğraşacağız diyorlarmış.
Ali Hoca : Celal bey onlarla uğraşamıyor mu?
İbrahim Hoca : Yok hocam,oraya kadar geldi ordan sökmedi yani.
Ali Hoca : Adamı bulunamıyor mu bunların ya?
İbrahim Hoca : O üçünün yok hocam, işte (1) aylığına kızlara, (15) günlüğüne de İbrahim SERDAR hocanın oraya verdiler ama, tabi önü açık yani.
Ali Hoca : Bu bizim İbrahim Ramazan kimde okuyor.
İbrahim Hoca : Ramazan Ali GÖR hoca’da okuyor.
Ali Hoca : Ali GÖR, ya Ali GÖR beni bi arasın ya, bu Ramazan’ın durumu yine pek parlak değil İbrahim onu söyleyeyim.
İbrahim Hoca : Ya, geçen seneye göre iyi hocam.
Ali Hoca : İbrahim hoca, ya ben böyle mert konuşan adamı severim, gevşek konuşuyorsunuz ya, geçen sene iyi yani şimdi bir talebe bir okumuşsa ikinci sene süper olması gerek yani.
İbrahim Hoca : Şimdi hocam Ramazan’ın kapasitesini sende biliyon bende biliyom.
Ali Hoca : Şu anada Ramazan’ın takıldığını arkadaş grubu, takıldığı çevre pek iyi değil bundan haberin var mı?
İbrahim Hoca : Yo gayet iyi arkadaş grubu.
202991935 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.
Ali Hoca : Birkaç tane oturup katlığı adam var bunların durumu dışarıda yani akli fikri dışarıda yani. İstihbaratım öyle gösteriyor.
İbrahim Hoca : Benim o kadar istihbaratım kuvvetli değil hocam bilemiyecem ya. Benim gördüğüm kadarıyla kurstaki arkadaş çevresi güzel. Ama izine çıktığı zaman nasıl bir arkadaşlara takılıyor onu bilimiyecem yani. Şimdi Ali hoca daha iyi bilir onu.
Ali Hoca : Ali hoca beni bi arasın bi zahmet ya.Bir kez arasın kapatsın ben arayım onu.
İbrahim Hoca : Tamam ben söyleyeyim ona.
Ali Hoca : Birde Ramazan’da bi arasın beni.
İbrahim Hoca : Tamam, geçen onun askerliği gelmiş hatta, bende attım fırçayı ona, iki kredisi var.
Ali Hoca : İki kredisi iki defada imtiana girmedi o biliyor musun?
İbrahim Hoca : Ya iki kredisi var, Haziran’da imtianlara girecek, Haziran’da imtianlara girdiği zamanda diplomayı alacak, askere gideyim mi diye soru soruyor bana, dövecektim onuda dövmedim. İşte diplamanı al tecil ettirmek isityorsan ettirirsin, üç sene hakkın var, senin derdin ne dedim ona ben, hocam işte ben yoklama kaçağı falan dedim ne olursan ol dedim, senin şurda iki tane kredin kalmış mübarek adam.
Ali Hoca : Bitmiş demek, iki kredi demek ne demek bir şey değil, hocam bi zahmet onlar beni bi arasın ya.
İbrahim Hoca : Tamam hocam.
Ali Hoca : Tamam mı ?
İbrahim Hoca : Tamam inşallah.
Ali Hoca : İyi tamam, Recep hocamın durumu nasıl?
İbrahim Hoca : Oda ne yapsın moralleri bozuk herkesin.
Ali Hoca : Bu meseleden dolayı tabi, ben yeni duydum, çocuklara burada dua yaptırım inşallah.
İbrahim Hoca : İnşallah hocam.
Ali Hoca : Bizde üzüldük yani.
İbrahim Hoca : Hadi selam aleyküm.
Ali Hoca : Aleyküm selam.
0 535966** ** numaralı telefon İbrahim TAŞTEKİN (X oğlu, 1971 doğumlu, İnkılap Mah. Küçüksu Cad No:211 Ümraniye, İSTANBUL adresine kayıtlıdır.)
Bu tutanak 03.03.2008 tarihinde saat:18.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.
‘MÂKUL STİL, HIRSIZLIĞA UĞRAMIŞ SÜSÜ VERMEK’
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11.07.2008 Gün Ve 2008/549 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 15 Ağustos 2008 – 15 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : (19) 311168918 ID
Tarih, Saat Süre : 03.09.2008 / 16:26:06 / 00:07:29
Arayan veya Aranan Numara : 0 530 311 ** ** / 0 535 216 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / Ramazan ALDOĞAN
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
Ramazan ALDOĞAN : Selamün aleyküm
Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam hocam
Ramazan ALDOĞAN : Buyur hocam
Şevket GÖKŞAN : Arkadaş gitmiş bu dernekler masasına da
Ramazan ALDOĞAN : He
Şevket GÖKŞAN : O gelmeden ben aradım ki
Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?
Şevket GÖKŞAN : ………….(anlaşılamadı) eksiğimiz yok dedim yani
Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?
Şevket GÖKŞAN : Şöyle eksiğimiz yok diye o dediğini uygulayacağız yani
Ramazan ALDOĞAN : He he, en güzel o sitil odur yani anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hııı
Ramazan ALDOĞAN : Makul sitil odur, yani çünkü burada şeyde oldu mu İstanbul’da eee bi tane vakfın şeyi gerçekten çalındı,
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Tamam mı, şey he uğraştırıyorlar gene uğraştırıyorlar
Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani?
Ramazan ALDOĞAN : Yine mahkemeye çıkıyorsun, bi takım sıkıntılar oluyor da, o şey delil olmaz yani diğer ki gibi olmaz, ama yine şeylere danışın, neydi onun adı avukatlara danışın şey yapın yani anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hıı, avukatlara danışılacak bi durum yok yani polis getirip tutanak tutturacaz
Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?
Şevket GÖKŞAN : Polis getirip tutanak tutalım diyorum
Ramazan ALDOĞAN : He he
Şevket GÖKŞAN : ……………………(anlaşılamadı) Polis getirip tutanak tutturalım
Ramazan ALDOĞAN : Hı hı
Şevket GÖKŞAN : Anlatabildim mi dediğimi
Ramazan ALDOĞAN : Hı hı
Şevket GÖKŞAN : Şu, şu, şu, şu eşyalarımız çalınmıştır diye
Ramazan ALDOĞAN : Hı hı
Şevket GÖKŞAN : Polis nezaretinde şey ettikten sonra o belgeyle beraber
Ramazan ALDOĞAN : Evet
Şevket GÖKŞAN : Dernekler masasına bi üst yazıyla göndeririz
Ramazan ALDOĞAN : Anladım
Şevket GÖKŞAN : Bunlar çalınmıştır diye
Ramazan ALDOĞAN : Hı hı
Şevket GÖKŞAN : ……………………….(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Yani gerekirse şeyi soyuldu gösterin yani dernek he he, yani şimdi arabadan taşıyodum gibi bi takım yani şu da var eee şey meselesi var sen söyle, bunlar kıymetli eşyalar anladın mı evraklar taşınamaz?
Şevket GÖKŞAN : Hıı
Ramazan ALDOĞAN : Yani para toplamak için
Şevket GÖKŞAN : …………………………………………………..(anlaşılamadı)
311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.
‘PARMAK iZi BIRAKMADAN, EVRAKLAR ÇALINMIŞ SÜSÜ VERiN’
Ramazan ALDOĞAN : He he, işte ama buna bi eser olmaması lazım anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Ne?
Ramazan ALDOĞAN : Etraftan gören yani herhangi bir şey olmaması gerekiyor
Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani?
Ramazan ALDOĞAN : Ya etraftan kendileri yaptı diye bir şey olmaması lazım yani
Şevket GÖKŞAN : Etraftan kim ……………….(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Nasıl bi yerde sizin dernek?
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Dernek bi çarşı merkezinde değil mi?
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Ee
Şevket GÖKŞAN : Gece ……………………………….(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Tamam da işte hiç kimsenin görmemesi lazım, sonradan kendi adamınızı yakalatırsınız
Şevket GÖKŞAN : ……………………………….(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : He
Şevket GÖKŞAN : ………………………………….(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Kapıyı zorlayacak, kapıyı kıracak
Şevket GÖKŞAN : Hıı, Çelik kapıyı nasıl kıracak?
Ramazan ALDOĞAN : Ne?
Şevket GÖKŞAN : Çelik kapıyı
Ramazan ALDOĞAN : Çelik kapı öyle mi?
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Değiştirin kapıyı, heh heh heh heh, bilmiyom ki onu yani
Şevket GÖKŞAN : ………………………………..(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : He
Şevket GÖKŞAN : Arka tarafta bi kapı var, arkadan girmişler diye şey yaparsak
Ramazan ALDOĞAN : Olabilir yani bi türlü onu şey yapcaksınız yani
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Bi türlü açılmış olacak yani orası anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : …………………………………(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Hi, hı ama şuna dikkat edin bak
Şevket GÖKŞAN : Hı
Ramazan ALDOĞAN : El izine
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : El
Şevket GÖKŞAN : …………….(anlaşılamadı) izine dikkat edin
Şevket GÖKŞAN : Nasıl yani
Ramazan ALDOĞAN : El iziniz olmasın
Şevket GÖKŞAN : Bizim mi?
Ramazan ALDOĞAN : He kendinizin
Şevket GÖKŞAN : İçeride hepimiz varız orda da
Ramazan ALDOĞAN : Yok o kırılan kapı civarında anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Yakın hemen yani birkaç saatlik veya 1-2, 1 günlük filan el izi olmasın anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hı
Ramazan ALDOĞAN : Hatta kapıyı güzelcene ilk önce silinsin anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hı hı
Ramazan ALDOĞAN : Ondan sonra o şekilde olsun yani, güzelcene silin el izi olmasın, ondan sonra el izsiz bunu halledin, çünkü geldikleri vakit ilk bakacakları şey el izidir, anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : ………………(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Ama şu var bide yani onu da söyliyeyim yarın birgün bu evraklar çıkarsa o evraklar çıkarsa yarın birgün anladın mı?
Ramazan ALDOĞAN : O zaman da sıkıntı olur onu da söylüyeyim
Şevket GÖKŞAN : Ondan hiç şey etmiyorum da
Ramazan ALDOĞAN : He
311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN ÜÇÜNCÜ SAYFASIDIR.
‘DİKKAT EDİN, BİR TANE KARBON KALSA SIKINTI’
Şevket GÖKŞAN : Bişey çıkacağını zannetmiyorum da ama
Ramazan ALDOĞAN : Ama yani çok şey yapmanız lazım, yani profesyonelce yapmanız lazım bu işi anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hı hı
Ramazan ALDOĞAN : Yani biraz profesyonelce yapmanız lazım bu işi yani
Şevket GÖKŞAN : ……………………..(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Yani her altarnetifi düşünerek yapılması lazım
Şevket GÖKŞAN : …………………………………..(anlaşılamadı)
Ramazan ALDOĞAN : Yok yok şeyler atlattı yani
Şevket GÖKŞAN : Kim?
Ramazan ALDOĞAN : O dediğim vakıf, İstanbul’a para toplamaya gidiyor, eee arabası soyuluyor, evrak gidiyor, sadece soruşturma şundan dolayı oluyor, yani orda ne işi vardı evrağın gibi öyle bi sıkıntı oldu bildiğim kadarıyla, ama atlattılar yani, içeriye giren olmadı şey olmadı yani
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : İçeriye iren olmadı, atlatıldı yani şu anda siz gidip deseniz böyle böyle evrağımız kayboldu deseniz bi kaç kişi içerde onu söyliyeyim
Şevket GÖKŞAN : Yok ben şimdi daha önceki kaybolanları söyledim buradan kimse içeriye düşmedi
Ramazan ALDOĞAN : Düşmedi
Şevket GÖKŞAN : Yoo
Ramazan ALDOĞAN : Nasıl hallettiler ya?
Şevket GÖKŞAN : 2 tanesinin biz kaybolduğunun dilekçesini verdik
Ramazan ALDOĞAN : Hee
Şevket GÖKŞAN : E işte bişey olmadı yani
Ramazan ALDOĞAN : Allah, Allah
Şevket GÖKŞAN : Tabi, bi tanesi geçen sene, bi tanesi ondan önceki sene
Ramazan ALDOĞAN : O zaman hacı şunu söyleyeyim Dernekler Masasındaki kişi çok halis niyetli bi kişi
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Ondan, değilse başka bir şey değil yani girer içeriye girer ya, yani şunu söyliyeyim, hadi o boşver şeyi bir diyor yaprağı var ya
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Bir yaprağı
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Alt koçanının bir yaprağı dahi kaybolsa sıkıntı yani
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Şey var ya, o sayfa kesiyorsun ya
Şevket GÖKŞAN : Evet
Ramazan ALDOĞAN : Ha karbon kağıttan altta evrak kalmıyor mu?
Şevket GÖKŞAN : Tamam
Ramazan ALDOĞAN : Bir tanesi kaybolsa sıkıntı
Şevket GÖKŞAN : Hı
Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Hıı
Ramazan ALDOĞAN : Adam diyor yani belki diyor hadi bir trilyon yazıldıysa buraya yardım edildiyse, bunun şeyi nerde diyor
Şevket GÖKŞAN : Anladım
Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı yani? Ne kadar yazıldığını ben ne bileyim diyor yani önü açık çünkü
Şevket GÖKŞAN : Doğru
Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Doğru
Ramazan ALDOĞAN : Ki de sen düşün koçan yani diyecek ki bu koçan hadi yardım toplandı da imha edildiyse bunu demez mi yani
Şevket GÖKŞAN : Nasıl?
Ramazan ALDOĞAN : Yardım toplandı da
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : İmha edildi derse
Şevket GÖKŞAN : Olabilir
Ramazan ALDOĞAN : Yani bi koçanda ne kadar yardım edilebilir
311168918 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN DÖRDÜNCÜ SAYFASIDIR.
Şevket GÖKŞAN : He
Ramazan ALDOĞAN : Yani 1 Trilyonda olabilir, 10 Trilyon da olabilir
Şevket GÖKŞAN : Anladım
Ramazan ALDOĞAN : Doğru değil mi?
Şevket GÖKŞAN : Tamam ona bişey düşüneceğiz tamam hocam
Ramazan ALDOĞAN : Anladın mı?
Şevket GÖKŞAN : Tamam, inşallah, selamün aleyküm
Ramazan ALDOĞAN : Oldu, aleyküm selam.
0 535 216 ** ** numaralı telefon Ramazan ALDOĞAN (1976 doğumlu, Çatalhüyük Mahallesi, Karatay, KONYA ) adresine kayıtlıdır.
Bu tutanak 03.09.2008 tarihinde saat:17.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.
Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ240009000
LİSEYE GİDEBİLMEK İÇİN SİNEK İLACI İÇEN KIZ ÇOCUĞU
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 29.07.2008 Gün ve 2008/499 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Metin BALKANLIOĞLU adına kayıtlı, Metin BALKANLIOĞLU adlı kişinin kullandığı 05... numaralı TELEKOM hattının 29 TEMMUZ 2007 – 29 EKİM 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : (24) 307295633 ID
Tarih, Saat Süre : 27.08.2008 / 20:17:05 / 00:02:57
Arayan veya Aranan Kişi : Metin BALKANLIOĞLU / Yücel YILDIZ
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşmanın içeriği :
Metin BALKANLIOĞLU : Efendim.
Yücel YILDIZ : Selam aleyküm hocam.
Metin BALKANLIOĞLU : Aleyküm selam.
Yücel YILDIZ : Hocam benim sizden, şöyle bir şeyim olacak, arkadaşlardan sizin telefonunuzu aldık. Benim bir kız çocuğum var bunu geçen sene kursa gönderdim. Kursta kaldı şimdi eve gelmiş, kurs bitti eve geldi. Şimdi de kafayı takmış ben şeye gideceğim, liseye gidecem bana ne tavsiye edersiniz.
Metin BALKANLIOĞLU : Bin tane kızım olsa kapısından içeri göndermem.
Yücel YILDIZ : Evet, hocam şimdi sinek ilacı falan içmeye çalıştı ne yapayım ben. Dün sizi aradım da siz müsait değildiniz.
Metin BALKANLIOĞLU : Sinek ilacı içmeye çalıştı demek.
Yücel YILDIZ : Evet hocam, akşama kadar annesine kan kusturuyor böyle bildiğin gibi değil, okula gitmezsem diyor.
Metin BALKANLIOĞLU : Kimlerle düşüp kalkıyor bu kızcağız.
Yücel YILDIZ : Hocam şimdi bunun bu telefon varya, biz ona telefonu aldık.
Metin BALKANLIOĞLU : Telefon aldınız mı ona siz, afiyet olsun.
Yücel YILDIZ : Evet telefon aldık en büyük hatayı da orda yaptık, geçen sene kursta iyiydi, kursa Beykoz’a gönderiyorduk.
Metin BALKANLIOĞLU : Siz kaça kadar okuttunuz bunu?
Yücel YILDIZ : Efendim?
Metin BALKANLIOĞLU : Kaçı, neyi bitirdi bu şimdi?
Yücel YILDIZ : Şimdi Murat hocam bu şeyi bitirdi ortaokulu bitirdi. İlkokul birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar hiçbir tane şeyi yok, hep orta ile geçti, zor geçti böyle, ben bunu veripte, hayır yani hiç verme taraftarı da değilim, benim görüşüm gidecek orda bir sene kalacak, ben biliyorum yani. Ben inşaatçı bir adamım.
Metin BALKANLIOĞLU : Şimdi bana sordunuz, mümkün mertebe onu ikna edecek hoca hanıma götürün yalvarsın yakarsın, hoca olmaya çalışsın tamam.
Yücel YILDIZ : Şimdi hatim yaptı inanır mısın ne namaz kılıyor.
Metin BALKANLIOĞLU : Hacı abi onu demiyorum ben iyi tesirli bir hoca hanım bulun, onunla konuşsun iknaya çalışsın, işte yalvarın yakarın, dövmeyin, sövmeyin çünkü ahir zaman (…anlaşılmadı)
Yücel YILDIZ : Evet, evet inanır mısın ne namaz kılıyor.
Metin BALKANLIOĞLU : Ben şimdi, benimle dertleşmek istiyorsun ben müsait değilim. Ben sana diyorum ki Allah için Allah çok yalvarın hanımınız, kocanızla ondan sonra ramazan geliyor onunda tesiri ile umreye gidenlerden dua isteyin, sabırlı olun ilerde düzelir inşallah, ama iyiyi bir hoca hanım çocuğunuzu ikna etsin tamam.
Yücel YILDIZ : Evet hocam.
Metin BALKANLIOĞLU : Hadi selam aleyküm.
307295633 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.
05357428** ** numaralı telefon Yücel YILDIZ (Memet oğlu, 1974 doğumlu Kadikoy, İSTANBUL) adresine kayıtlıdır.
Bu tutanak 27.08.2008 tarihinde saat:20.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.
Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ240009000
‘DİYANET’İN BASKISINA KARŞI BİRAZ YALAN SÖYLEDİK’
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 05 ARALIK 2008 tarihli, 2008/857 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, A.Bahadır ALTINEL adlı kişiye ait olup, A.Bahadır ALTINEL adlı kişinin kullandığı 05... numaralı TELEKOM hattının 12 ARALIK 2008 – 12 OCAK 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir
Kayıt Sıra No : ( ) ID
Tarih, Saat Süre : 12.01.2009 15:33:10 / 00:03:17
Arayan veya Aranan Kişi : Ahmet Bahadır ALTINEL / Mustafa SARIKAYA (Nedim PAYALAN)
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
Nedim PAYALAN : Efendim
A.Bahadır ALTINEL : Selamün aleyküm
Nedim PAYALAN : Aleyküm selam
A.Bahadır ALTINEL : Hocam Bahadır
Nedim PAYALAN : Bahadır hoca hoşgeldin
A.Bahadır ALTINEL : Hoş bulduk hocam ellerinizden öperim
Nedim PAYALAN : Allah Kabul etsin tekrarını nasip etsin
A.Bahadır ALTINEL : Allah razı olsun sağolun hocam, iyisiniz inşallah
Nedim PAYALAN : Allah razı olsun elhamdülillah
A.Bahadır ALTINEL : Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin
Nedim PAYALAN : Allah razı olsun
A.Bahadır ALTINEL : Hocam bu tekamül deki arkadaşlar için ne düşünüyorsunuz şu anda
Nedim PAYALAN : Hangileri için
A.Bahadır ALTINEL : Bizim Mustafa
Nedim PAYALAN : Şimdi Mustafa herhalde burada devam edecek
A.Bahadır ALTINEL : Evet
Nedim PAYALAN : Etmeyecek mi
A.Bahadır ALTINEL : Edecek tamam da hani şey için istemiştik ya
Nedim PAYALAN : He onu şeyden sonar göndeririz oraya
A.Bahadır ALTINEL : He erken gönderme gibi bir olay yok mu?
Nedim PAYALAN : Şimdi erken gönderme gibi bir olay şu anda yok
A.Bahadır ALTINEL : Hııı tamam
Nedim PAYALAN : Onun acelesi var mı
A.Bahadır ALTINEL : Onun mu?
Nedim PAYALAN : Hı
A.Bahadır ALTINEL : Yani bilmiyorum, acelesi yok
Nedim PAYALAN : Çok işi var deseydinya burada çok istifade ediyor
A.Bahadır ALTINEL : Tabi ediyor evet doğru, bu ııı diğer iki kaza içinde adam olabilir mi, Tercan, Çayırlı için
Nedim PAYALAN : Şey mi yani verelim mi diyorsun öyle mi?
A.Bahadır ALTINEL : He he verseniz de
Nedim PAYALAN : ııı olur bunu nereye koyacaksın
A.Bahadır ALTINEL : Bu Üzümlü
Nedim PAYALAN : Üzümlü ye vereceksin bunu öyle mi?
A.Bahadır ALTINEL : Evet
Nedim PAYALAN : Onu Tercen da öyle birşey var mı, bi altyapısı var mı?
A.Bahadır ALTINEL : Yani kadınlar yönünden varda. Erkekler yönünden öyle bi çok gelişme yok
Nedim PAYALAN : Şey öbüründe
A.Bahadır ALTINEL : Öbürüde aynı
Nedim PAYALAN : Oraları bi altyapı yapta birer birer verelim yaa şimdik üçü birden olursa adamlar itiraz ederler tamam mı
A.Bahadır ALTINEL : Hııı
Nedim PAYALAN : Birer birer yerleştirek
A.Bahadır ALTINEL : Öyle mi, peki
Nedim PAYALAN : Öyle yapalım, şimdi bunu oraya gönderelim tamam mı
A.Bahadır ALTINEL : O zaman bu bu sene böyle kalsın bi tek Mustafa yla
Nedim PAYALAN : He he
A.Bahadır ALTINEL : Tamam olsun tamam başka bir emriniz varmıydı
Nedim PAYALAN : Allah razı olsun senin bir emrin varmı bişey diyomusun
A.Bahadır ALTINEL : Estağfurullah yok hocam dua edin inşallah
Nedim PAYALAN : Nasıl geçti iyi geçtimi
A.Bahadır ALTINEL : Elhamdülilah hocam iyi bereketli oldu, (50) gün sürdü bu çok uzun sürdü
Nedim PAYALAN : He?
A.Bahadır ALTINEL : Çok uzun sürdü hocam (50) gün
Nedim PAYALAN : Nasıl bi diyanetin baskısına uğramadın inşallah
A.Bahadır ALTINEL : Yani hocam biraz yalan söyledik tabi ama işte becerdik böle şeyleri
Nedim PAYALAN : Hee
A.Bahadır ALTINEL : Dedim cemaati dağıttım işte bi şeyyaptım kaybettim bişeyler yaptım öyle atlattık
Nedim PAYALAN : Hee iyi
A.Bahadır ALTINEL : Yani bütün vazifeler yapıldı bişey olmadı, sonrdadan zaten hepsi ısındılar bize yani çok şey oldu iyi ortam oldu yani
Nedim PAYALAN : Tamam iyi iyi
A.Bahadır ALTINEL : Peki hocam dualarınızı beklerim, ellerinizden öperim
Nedim PAYALAN : Peki Allah razı olsun
A.Bahadır ALTINEL : Selamün aleyküm
Nedim PAYALAN : Aleyküm selam ve rahmetullahü ve berekatühü
0 555 597 ** ** numaralı telefon Mustafa SARIKAYA ( .... 1978 Adana doğumlu...) adına kayıtlıdır.
Bu tutanak 12.01.2009 tarihinde saat:17.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.
Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003
‘ASKERİYENİN MALINI ERZİNCAN’DA SEN TEMSİL ET'
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 09.01.2009 Gün Ve 2009/24 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, A.Bahadır ALTINEL adlı kişiye ait olup, A.Bahadır ALTINEL adlı kişinin kullandığı 0 533 384 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 OCAK 2009 – 12 ŞUBAT 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir
Kayıt Sıra No : ( ) 415869031 ID
Tarih, Saat Süre : 12.02.2009 / 16:07:19/ 00:03:56
Arayan veya Aranan Numara : 0 532 615 ** ** / 0 533 384 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : Sebahattin GÜLDÖKMEZ / Ahmet Bahadır ALTINEL
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
A. Bahadır ALTINEL : Efendim
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Selamünaleyküm
A. Bahadır ALTINEL : Aleykümselam
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hocam rahatsız ettim hayırlı işler
A. Bahadır ALTINEL : Sağolasın
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Kardaş
A. Bahadır ALTINEL : Buyur
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : İstanbuldan bir tuccar arkadaş beni aradı da bu Erzincan da askeriyeye mal verilmesi konusunda benle çalışmak istiyor. Kendisi askeriye ihalesini almış
A. Bahadır ALTINEL : Evet
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Sonuç gelecek bu vatandaş bana diyorki Bu askeriyenin malını senin Erzincan da yardımcı olarak senin temsil etmeni istiyoruz sen bu işe girer misin girmez misin bize çalışır mısın. Bizde çalışırız dedik ama bir iki gün müsaide edin dedik. A. Bahadır ALTINEL : Evet. Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Buna nasıl edeceğiz adamları Sefa ÖZKAN A. Bahadır ALTINEL : Bu işlerde istiareye gerek yok bu askeriye işinde yüzda yüz kar olsa bu sana Kar olmaz Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz kendimize değil A. Bahadır ALTINEL : Ya Sebahattin GÜLDÖKMEZ : O almış bize bir şey kalmıyor. A. Bahadır ALTINEL : Ha Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Adamın adına taşoranlık yapacağız, biz adamdan talep edeceğiz, adam Bana 50 bin mi 100 bin mi verecek askeriyle o muhattab o alış veriş yapacak Faturasını o kesecek o ordan parasını alacak arada biz şey yapacağız adamdan kar alacağız. Bizim herhangi bir ihaleye girmişliğimiz yok. Herhangi bir ihaleyi almışlığımız da yok bizim askerle tahutumuz de yok Onu yemek fabrikası almış. Bu yemek fabrikası adına biz Erzincandaki Taşorenliğini üstleneceğiz şimdi adam her ayın 15 ‚ni alacak 50 milyarlık 100 milyarlık A. Bahadır ALTINEL : Aylık Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Evet böyle bir şeyler oluyor mu olmuyor mu ? yoksa Bankaları ve pıyasaları mı araştıracağız? A. Bahadır ALTINEL : Evet düşünme payı var.bugün ve yarın istiare yapamayız doluyuz da bir iki gün içinde cevap veremeyiz ona bu işler dolaylı yollar dan bile askeriden iflah olmadı.Aklımıza bir şey gelmiyor onları duyunca sen direkt bile olmasan O sana yansıyacak Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz sanki adamın maaşlı elamını gibi çalışacağız da ama bugün ve yarın dolu olman bize etkiliyor. A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Bugün ve yarın dolusunuz A. Bahadır ALTINEL : Evet 415869031 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. Sebahattin GÜLDÖKMEZ : başka kapı yokki ona gidelim kapı çalalım bir kapımız var A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hayırlısı olsun bakalım. A. Bahadır ALTINEL : Tamam yine de şeyini kullan çok fazla durma geri kal ne bileyim Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Tamam hocam alla emanet ol A. Bahadır ALTINEL : Hakkında ne var onu nasip etsin Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Amin Amın ‘ÇOK SIKIŞTIRIYORLAR DİYE AHMET ALBAYRAK’A SÖYLEDİK’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 25.09.2008 Gün Ve 2008/647 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 EYLÜL 2008 – 25 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : (1) 357078908 ID Tarih, Saat Süre : 20.11.2008 / 10:06:38 / 00:02:39 Arayan veya Aranan Numara : 0 532 275 ** ** / 0 533 451 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ / Mahmut Seyfettin İNANÇ Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : M.Seyfettin İNANÇ : Efendim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Aleyküm selam Mehmet abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nasılsın, iyi misin Seyfettin’ciğim? M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun hocam, sen nasılsın? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Allah razı olsun, elhamdülillah, sağolun hocam, dün aramışın M.Seyfettin İNANÇ : He aradım M.Faruk BÜRÜNGÜZ : He M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abi, şimdi baya bi sıkıntı var, şimdi işin açıkçası M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evet M.Seyfettin İNANÇ : Bu ihvan korkuyorum dua ederken şimdi beddua etmeye başlayacak M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Hayırdır inşallah M.Seyfettin İNANÇ : O hükümet hususunda haberin olsun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Sağolasın, bu şey Milli Eğitim M.Seyfettin İNANÇ : Abi adamlar evlere resmen giriyorlar M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evlere mi? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, müfettişler kaç kişinin, gelen telefonların haddi yok, yani buna bir önlem almaları lazım, adam geliyor, giricem içeri diyor, çocuk var diyor, bilmem ne diyor yani göndermediği taktirde M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nerden geliyor bu, İstanbul ilinden mi geliyor? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, il müfettişliği şeyden Milli Eğitimden geliyorlar zorla, kaç kişinin şimdi evine girmişler, adamlar ağlayarak anlatıyor, ya zorla girdiler diyor, çocuğu şey yaptılar zaten muhtarlıktan tespit ediyorlar ilk önce bilgisayarla M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Neyi tespit ediyorlar? M.Seyfettin İNANÇ : Çocuğun olduğunu ve gitmediğini M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Okula gitmediğini M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, şimdi yani diyorlar ne yapacaz, hele hele bu 10, 19 seneye çıktı kız çocukları, adam diyor ben öldür kızı gönderme diyor yani nasıl yapacaksın diyor, şu anda düşün işte 7, 6 yaşında başlasa abi 9 sene olduğu zaman 15 yaşındaki kız okula gidicek, kız erkek karışık açık, bu kabul edilebilir mi? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Peki ben şimdi M.Seyfettin İNANÇ : Yani 15 yaşındaki kızı eee erkeklerin içine kadın erkek, zaten okulların durumu ortada her türlü yani bu çok kötü ve bu baskı git gide artıyor, İzmit tarafından çok şikayet geliyordu, şimdi Bağcılar’dan efendime söyliyeyim şeyden kaç tane yerden telefonlar geliyor, adamlar geliyor, geçen gene geldiler Hasan Efendinin yanına geldiler, oraya geldiler, çok sıkıntı var yani, Ahmet Bey’e de bi sıkış şey yaptı eee hocamlar görüştü Ahmet Bey’le ALBAYRAK var ya, M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Biliyorum, Ahmet ALBAYRAK M.Seyfettin İNANÇ : Dediler bu işe bir çare bulun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ne dedi ………(anlaşılamadı)? M.Seyfettin İNANÇ : Ondan sonra ama yani ne derece bu işi önemsiyorlar bilmiyoruz ama iyi değil durum yani M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla bi görüşeyim M.Seyfettin İNANÇ : Kaç kişi var böyle, ben diyor o oy verdiğim için korkuyorum, vebale girdim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim 357078908 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. M.Seyfettin İNANÇ : Böyle çok sıkı şeyler var abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim M.Seyfettin İNANÇ : Bi zahmet abi, bi zahmet M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben görüşüp sana döneceğim Seyfettin M.Seyfettin İNANÇ : Tamam, tamam Mehmet abi, Allah razı olsun, sağol, Selamün aleyküm M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Aleyküm selam. 0 532 275 ** ** numaralı telefon Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ (Mehmet Refik-Hamdune oğlu, 1953 İstanbul doğumlu, Kayseri-Melikgazi nüfusuna kayıtlı, Çiçekpazarı Sokak, Bürüngüz Han, K:6, Sirkeci / İSTANBUL, T.C.No: 34198867398 ) adresine kayıtlıdır. Bu tutanak 20.11.2008 tarihinde saat:10.06‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003 ‘GENEKURMAY’DA GECE YARILARINA TOPLANTIDAYDIM’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 24.12.2008 Gün Ve 2008/886 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 ARALIK 2008 – 25 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : ( ) 390362925 ID Tarih, Saat Süre : 08.01.2009 16:22:28/ 00:02:33 Arayan veya Aranan Numara : 0 533 451 ** ** / 0 532 613 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mahmut Seyfettin İNANÇ / TEK- ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN.A.Ş. ( Mehmet isimli şahıs konuşuyor) Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Mehmet : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abicim nasılsınız? Mehmet : Sağolun iyiyik sizler nasılsınız M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun, ben hemen sizden sonra aradım, inşallah elimizden gelen gayreti gösteriyoz, Mehmet abi Ankara da mısınız? Mehmet : Yok geldim Ankara daydım dün Genel Kurmay da gece yarılarına kadar toplantıdaydım M.Seyfettin İNANÇ : Hııı Mehmet : Herhalde bir sıkıntı yok M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah inşallah hemen aradık teetcütte olsun hatmi şeriflerde hep şey yaptılar Allah razı olsun, şimdi yalnız Mehmet abi şimdi karşılıklı şimdi bizim bi sıkıntımız var Mehmet : Buyur 'MİLLİ EĞİTİM ÇOK KÖTÜ SIKIŞTIRIYOR' M.Seyfettin İNANÇ : Çok büyük bir sıkıntı bu iş için Allah rızası için efendi hazretlerimiz şimdi ayakta sıhatte olsa hemen sizi çağırırdı buna koştururdu, şimdi bu Milli Eğitim çok kötü şekilde sıkıştırıyor, şu an bugün itibariyle daha çok bütün ihvanların evlerine adam gönderiyorlar, çocuklarınızı kız cocuk erkek hiç fark etmez göndereceksiniz falan şu bu yani buna bi tepki vermemiz lazım Mehmet : Hıııı M.Seyfettin İNANÇ : Çok sıkıntı var yani çok daha bu sabah benim evime bile geldiler mesela, ha geçiştirdik ama ne kadar geçiştirecez yani adam yarın yine gelecek Mehmet : Onu yukarıya duyuracaz M.Seyfettin İNANÇ : Abi işte elimizden geldiği kadar duyuralım yani bu işi bi halletmeleri lazım abi yaa, yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu, yani bunların zamanında da bu bu işi çok şey yaparlarsa çok sıkıntı olacak Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Yaa yaa Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Şu anda bütün okul, öğretmenler sanki şeyini bırakmış ev ev geziyorlar öyle, bugün şu an cami deyim abi gelen adamın heddi, (40-50) kişi geldi buraya şu ana kadar ihvanlardan ne yapacağız diyorlar, telaşa girmiş millet şeye girmiş ben diyo vermem ölürüm vermem diyo çocuğumu, kız çocuğumu diyo ben nasıl gönderecem (14) yaşında erkeklerin arasına diyo, şu an (6) yaşında alıyo (14) yaşında okulda çocuk Mehmet : Hımm M.Seyfettin İNANÇ : Okulların durumu ortada zaten Mehmet : Yani M.Seyfettin İNANÇ : Acayip bi durum, onu bi şey yapsanız Mehmet abi Mehmet : Bi görüşeyim onu M.Seyfettin İNANÇ : Çok iyi olur Mehmet abi yani ne kadar onları rahatsız edersek bu konuda, o kadar iyi olur yani Mehmet : Tamam M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah Allah razı olsun 390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR Mehmet : Amin cümlemize M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam
A. Bahadır ALTINEL : Evet.
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Buna nasıl edeceğiz adamları Sefa ÖZKAN
A. Bahadır ALTINEL : Bu işlerde istiareye gerek yok bu askeriye işinde yüzda yüz kar olsa bu sana
Kar olmaz
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz kendimize değil
A. Bahadır ALTINEL : Ya
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : O almış bize bir şey kalmıyor.
A. Bahadır ALTINEL : Ha
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Adamın adına taşoranlık yapacağız, biz adamdan talep edeceğiz, adam
Bana 50 bin mi 100 bin mi verecek askeriyle o muhattab o alış veriş yapacak
Faturasını o kesecek o ordan parasını alacak arada biz şey yapacağız adamdan kar alacağız. Bizim herhangi bir ihaleye girmişliğimiz yok. Herhangi bir ihaleyi almışlığımız da yok bizim askerle tahutumuz de yok
Onu yemek fabrikası almış. Bu yemek fabrikası adına biz Erzincandaki
Taşorenliğini üstleneceğiz şimdi adam her ayın 15 ‚ni alacak 50 milyarlık
100 milyarlık
A. Bahadır ALTINEL : Aylık
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Evet böyle bir şeyler oluyor mu olmuyor mu ? yoksa Bankaları ve pıyasaları mı araştıracağız?
A. Bahadır ALTINEL : Evet düşünme payı var.bugün ve yarın istiare yapamayız doluyuz da bir iki gün içinde cevap veremeyiz ona bu işler dolaylı yollar dan bile askeriden iflah olmadı.Aklımıza bir şey gelmiyor onları duyunca sen direkt bile olmasan
O sana yansıyacak
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Biz sanki adamın maaşlı elamını gibi çalışacağız da ama bugün ve yarın dolu olman bize etkiliyor.
A. Bahadır ALTINEL : Evet
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Bugün ve yarın dolusunuz
A. Bahadır ALTINEL : Evet
415869031 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. Sebahattin GÜLDÖKMEZ : başka kapı yokki ona gidelim kapı çalalım bir kapımız var A. Bahadır ALTINEL : Evet Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hayırlısı olsun bakalım. A. Bahadır ALTINEL : Tamam yine de şeyini kullan çok fazla durma geri kal ne bileyim Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Tamam hocam alla emanet ol A. Bahadır ALTINEL : Hakkında ne var onu nasip etsin Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Amin Amın ‘ÇOK SIKIŞTIRIYORLAR DİYE AHMET ALBAYRAK’A SÖYLEDİK’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 25.09.2008 Gün Ve 2008/647 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 EYLÜL 2008 – 25 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : (1) 357078908 ID Tarih, Saat Süre : 20.11.2008 / 10:06:38 / 00:02:39 Arayan veya Aranan Numara : 0 532 275 ** ** / 0 533 451 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ / Mahmut Seyfettin İNANÇ Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : M.Seyfettin İNANÇ : Efendim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Aleyküm selam Mehmet abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nasılsın, iyi misin Seyfettin’ciğim? M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun hocam, sen nasılsın? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Allah razı olsun, elhamdülillah, sağolun hocam, dün aramışın M.Seyfettin İNANÇ : He aradım M.Faruk BÜRÜNGÜZ : He M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abi, şimdi baya bi sıkıntı var, şimdi işin açıkçası M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evet M.Seyfettin İNANÇ : Bu ihvan korkuyorum dua ederken şimdi beddua etmeye başlayacak M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Hayırdır inşallah M.Seyfettin İNANÇ : O hükümet hususunda haberin olsun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Sağolasın, bu şey Milli Eğitim M.Seyfettin İNANÇ : Abi adamlar evlere resmen giriyorlar M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evlere mi? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, müfettişler kaç kişinin, gelen telefonların haddi yok, yani buna bir önlem almaları lazım, adam geliyor, giricem içeri diyor, çocuk var diyor, bilmem ne diyor yani göndermediği taktirde M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nerden geliyor bu, İstanbul ilinden mi geliyor? M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, il müfettişliği şeyden Milli Eğitimden geliyorlar zorla, kaç kişinin şimdi evine girmişler, adamlar ağlayarak anlatıyor, ya zorla girdiler diyor, çocuğu şey yaptılar zaten muhtarlıktan tespit ediyorlar ilk önce bilgisayarla M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Neyi tespit ediyorlar? M.Seyfettin İNANÇ : Çocuğun olduğunu ve gitmediğini M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Okula gitmediğini M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, şimdi yani diyorlar ne yapacaz, hele hele bu 10, 19 seneye çıktı kız çocukları, adam diyor ben öldür kızı gönderme diyor yani nasıl yapacaksın diyor, şu anda düşün işte 7, 6 yaşında başlasa abi 9 sene olduğu zaman 15 yaşındaki kız okula gidicek, kız erkek karışık açık, bu kabul edilebilir mi? M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Peki ben şimdi M.Seyfettin İNANÇ : Yani 15 yaşındaki kızı eee erkeklerin içine kadın erkek, zaten okulların durumu ortada her türlü yani bu çok kötü ve bu baskı git gide artıyor, İzmit tarafından çok şikayet geliyordu, şimdi Bağcılar’dan efendime söyliyeyim şeyden kaç tane yerden telefonlar geliyor, adamlar geliyor, geçen gene geldiler Hasan Efendinin yanına geldiler, oraya geldiler, çok sıkıntı var yani, Ahmet Bey’e de bi sıkış şey yaptı eee hocamlar görüştü Ahmet Bey’le ALBAYRAK var ya, M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Biliyorum, Ahmet ALBAYRAK M.Seyfettin İNANÇ : Dediler bu işe bir çare bulun M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ne dedi ………(anlaşılamadı)? M.Seyfettin İNANÇ : Ondan sonra ama yani ne derece bu işi önemsiyorlar bilmiyoruz ama iyi değil durum yani M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla bi görüşeyim M.Seyfettin İNANÇ : Kaç kişi var böyle, ben diyor o oy verdiğim için korkuyorum, vebale girdim M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim 357078908 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR. M.Seyfettin İNANÇ : Böyle çok sıkı şeyler var abi M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim M.Seyfettin İNANÇ : Bi zahmet abi, bi zahmet M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben görüşüp sana döneceğim Seyfettin M.Seyfettin İNANÇ : Tamam, tamam Mehmet abi, Allah razı olsun, sağol, Selamün aleyküm M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Aleyküm selam. 0 532 275 ** ** numaralı telefon Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ (Mehmet Refik-Hamdune oğlu, 1953 İstanbul doğumlu, Kayseri-Melikgazi nüfusuna kayıtlı, Çiçekpazarı Sokak, Bürüngüz Han, K:6, Sirkeci / İSTANBUL, T.C.No: 34198867398 ) adresine kayıtlıdır. Bu tutanak 20.11.2008 tarihinde saat:10.06‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır. Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003 ‘GENEKURMAY’DA GECE YARILARINA TOPLANTIDAYDIM’ İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 24.12.2008 Gün Ve 2008/886 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 ARALIK 2008 – 25 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir. Kayıt Sıra No : ( ) 390362925 ID Tarih, Saat Süre : 08.01.2009 16:22:28/ 00:02:33 Arayan veya Aranan Numara : 0 533 451 ** ** / 0 532 613 ** ** Arayan veya Aranan Kişi : Mahmut Seyfettin İNANÇ / TEK- ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN.A.Ş. ( Mehmet isimli şahıs konuşuyor) Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Mehmet : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abicim nasılsınız? Mehmet : Sağolun iyiyik sizler nasılsınız M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun, ben hemen sizden sonra aradım, inşallah elimizden gelen gayreti gösteriyoz, Mehmet abi Ankara da mısınız? Mehmet : Yok geldim Ankara daydım dün Genel Kurmay da gece yarılarına kadar toplantıdaydım M.Seyfettin İNANÇ : Hııı Mehmet : Herhalde bir sıkıntı yok M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah inşallah hemen aradık teetcütte olsun hatmi şeriflerde hep şey yaptılar Allah razı olsun, şimdi yalnız Mehmet abi şimdi karşılıklı şimdi bizim bi sıkıntımız var Mehmet : Buyur 'MİLLİ EĞİTİM ÇOK KÖTÜ SIKIŞTIRIYOR' M.Seyfettin İNANÇ : Çok büyük bir sıkıntı bu iş için Allah rızası için efendi hazretlerimiz şimdi ayakta sıhatte olsa hemen sizi çağırırdı buna koştururdu, şimdi bu Milli Eğitim çok kötü şekilde sıkıştırıyor, şu an bugün itibariyle daha çok bütün ihvanların evlerine adam gönderiyorlar, çocuklarınızı kız cocuk erkek hiç fark etmez göndereceksiniz falan şu bu yani buna bi tepki vermemiz lazım Mehmet : Hıııı M.Seyfettin İNANÇ : Çok sıkıntı var yani çok daha bu sabah benim evime bile geldiler mesela, ha geçiştirdik ama ne kadar geçiştirecez yani adam yarın yine gelecek Mehmet : Onu yukarıya duyuracaz M.Seyfettin İNANÇ : Abi işte elimizden geldiği kadar duyuralım yani bu işi bi halletmeleri lazım abi yaa, yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu, yani bunların zamanında da bu bu işi çok şey yaparlarsa çok sıkıntı olacak Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Yaa yaa Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Şu anda bütün okul, öğretmenler sanki şeyini bırakmış ev ev geziyorlar öyle, bugün şu an cami deyim abi gelen adamın heddi, (40-50) kişi geldi buraya şu ana kadar ihvanlardan ne yapacağız diyorlar, telaşa girmiş millet şeye girmiş ben diyo vermem ölürüm vermem diyo çocuğumu, kız çocuğumu diyo ben nasıl gönderecem (14) yaşında erkeklerin arasına diyo, şu an (6) yaşında alıyo (14) yaşında okulda çocuk Mehmet : Hımm M.Seyfettin İNANÇ : Okulların durumu ortada zaten Mehmet : Yani M.Seyfettin İNANÇ : Acayip bi durum, onu bi şey yapsanız Mehmet abi Mehmet : Bi görüşeyim onu M.Seyfettin İNANÇ : Çok iyi olur Mehmet abi yani ne kadar onları rahatsız edersek bu konuda, o kadar iyi olur yani Mehmet : Tamam M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah Allah razı olsun 390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR Mehmet : Amin cümlemize M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : başka kapı yokki ona gidelim kapı çalalım bir kapımız var
A. Bahadır ALTINEL : Evet
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Hayırlısı olsun bakalım.
A. Bahadır ALTINEL : Tamam yine de şeyini kullan çok fazla durma geri kal ne bileyim
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Tamam hocam alla emanet ol
A. Bahadır ALTINEL : Hakkında ne var onu nasip etsin
Sebahattin GÜLDÖKMEZ : Amin Amın
‘ÇOK SIKIŞTIRIYORLAR DİYE AHMET ALBAYRAK’A SÖYLEDİK’
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 25.09.2008 Gün Ve 2008/647 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 EYLÜL 2008 – 25 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : (1) 357078908 ID
Tarih, Saat Süre : 20.11.2008 / 10:06:38 / 00:02:39
Arayan veya Aranan Numara : 0 532 275 ** ** / 0 533 451 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ / Mahmut Seyfettin İNANÇ
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
M.Seyfettin İNANÇ : Efendim
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Selamün aleyküm
M.Seyfettin İNANÇ : Aleyküm selam Mehmet abi
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nasılsın, iyi misin Seyfettin’ciğim?
M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun hocam, sen nasılsın?
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Allah razı olsun, elhamdülillah, sağolun hocam, dün aramışın
M.Seyfettin İNANÇ : He aradım
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : He
M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abi, şimdi baya bi sıkıntı var, şimdi işin açıkçası
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evet
M.Seyfettin İNANÇ : Bu ihvan korkuyorum dua ederken şimdi beddua etmeye başlayacak
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Hayırdır inşallah
M.Seyfettin İNANÇ : O hükümet hususunda haberin olsun
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Sağolasın, bu şey Milli Eğitim
M.Seyfettin İNANÇ : Abi adamlar evlere resmen giriyorlar
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Evlere mi?
M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, müfettişler kaç kişinin, gelen telefonların haddi yok, yani buna bir önlem almaları lazım, adam geliyor, giricem içeri diyor, çocuk var diyor, bilmem ne diyor yani göndermediği taktirde
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Nerden geliyor bu, İstanbul ilinden mi geliyor?
M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, tabi, tabi, tabi, il müfettişliği şeyden Milli Eğitimden geliyorlar zorla, kaç kişinin şimdi evine girmişler, adamlar ağlayarak anlatıyor, ya zorla girdiler diyor, çocuğu şey yaptılar zaten muhtarlıktan tespit ediyorlar ilk önce bilgisayarla
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Neyi tespit ediyorlar?
M.Seyfettin İNANÇ : Çocuğun olduğunu ve gitmediğini
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Okula gitmediğini
M.Seyfettin İNANÇ : Tabi, şimdi yani diyorlar ne yapacaz, hele hele bu 10, 19 seneye çıktı kız çocukları, adam diyor ben öldür kızı gönderme diyor yani nasıl yapacaksın diyor, şu anda düşün işte 7, 6 yaşında başlasa abi 9 sene olduğu zaman 15 yaşındaki kız okula gidicek, kız erkek karışık açık, bu kabul edilebilir mi?
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Peki ben şimdi
M.Seyfettin İNANÇ : Yani 15 yaşındaki kızı eee erkeklerin içine kadın erkek, zaten okulların durumu ortada her türlü yani bu çok kötü ve bu baskı git gide artıyor, İzmit tarafından çok şikayet geliyordu, şimdi Bağcılar’dan efendime söyliyeyim şeyden kaç tane yerden telefonlar geliyor, adamlar geliyor, geçen gene geldiler Hasan Efendinin yanına geldiler, oraya geldiler, çok sıkıntı var yani, Ahmet Bey’e de bi sıkış şey yaptı eee hocamlar görüştü Ahmet Bey’le ALBAYRAK var ya,
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Biliyorum, Ahmet ALBAYRAK
M.Seyfettin İNANÇ : Dediler bu işe bir çare bulun
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ne dedi ………(anlaşılamadı)?
M.Seyfettin İNANÇ : Ondan sonra ama yani ne derece bu işi önemsiyorlar bilmiyoruz ama iyi değil durum yani
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla bi görüşeyim
M.Seyfettin İNANÇ : Kaç kişi var böyle, ben diyor o oy verdiğim için korkuyorum, vebale girdim
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim
357078908 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.
M.Seyfettin İNANÇ : Böyle çok sıkı şeyler var abi
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben başkanla görüşeceğim
M.Seyfettin İNANÇ : Bi zahmet abi, bi zahmet
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Ben görüşüp sana döneceğim Seyfettin
M.Seyfettin İNANÇ : Tamam, tamam Mehmet abi, Allah razı olsun, sağol, Selamün aleyküm
M.Faruk BÜRÜNGÜZ : Aleyküm selam.
0 532 275 ** ** numaralı telefon Mehmet Faruk BÜRÜNGÜZ (Mehmet Refik-Hamdune oğlu, 1953 İstanbul doğumlu, Kayseri-Melikgazi nüfusuna kayıtlı, Çiçekpazarı Sokak, Bürüngüz Han, K:6, Sirkeci / İSTANBUL, T.C.No: 34198867398 ) adresine kayıtlıdır.
Bu tutanak 20.11.2008 tarihinde saat:10.06‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.
Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003
‘GENEKURMAY’DA GECE YARILARINA TOPLANTIDAYDIM’
İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI
Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 24.12.2008 Gün Ve 2008/886 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 ARALIK 2008 – 25 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.
Kayıt Sıra No : ( ) 390362925 ID
Tarih, Saat Süre : 08.01.2009 16:22:28/ 00:02:33
Arayan veya Aranan Numara : 0 533 451 ** ** / 0 532 613 ** **
Arayan veya Aranan Kişi : Mahmut Seyfettin İNANÇ / TEK- ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.SAN.A.Ş.
( Mehmet isimli şahıs konuşuyor) Konuşma Dili : Türkçe Konuşma İçeriği : Mehmet : Selamün aleyküm M.Seyfettin İNANÇ : Selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abicim nasılsınız? Mehmet : Sağolun iyiyik sizler nasılsınız M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun, ben hemen sizden sonra aradım, inşallah elimizden gelen gayreti gösteriyoz, Mehmet abi Ankara da mısınız? Mehmet : Yok geldim Ankara daydım dün Genel Kurmay da gece yarılarına kadar toplantıdaydım M.Seyfettin İNANÇ : Hııı Mehmet : Herhalde bir sıkıntı yok M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah inşallah hemen aradık teetcütte olsun hatmi şeriflerde hep şey yaptılar Allah razı olsun, şimdi yalnız Mehmet abi şimdi karşılıklı şimdi bizim bi sıkıntımız var Mehmet : Buyur 'MİLLİ EĞİTİM ÇOK KÖTÜ SIKIŞTIRIYOR' M.Seyfettin İNANÇ : Çok büyük bir sıkıntı bu iş için Allah rızası için efendi hazretlerimiz şimdi ayakta sıhatte olsa hemen sizi çağırırdı buna koştururdu, şimdi bu Milli Eğitim çok kötü şekilde sıkıştırıyor, şu an bugün itibariyle daha çok bütün ihvanların evlerine adam gönderiyorlar, çocuklarınızı kız cocuk erkek hiç fark etmez göndereceksiniz falan şu bu yani buna bi tepki vermemiz lazım Mehmet : Hıııı M.Seyfettin İNANÇ : Çok sıkıntı var yani çok daha bu sabah benim evime bile geldiler mesela, ha geçiştirdik ama ne kadar geçiştirecez yani adam yarın yine gelecek Mehmet : Onu yukarıya duyuracaz M.Seyfettin İNANÇ : Abi işte elimizden geldiği kadar duyuralım yani bu işi bi halletmeleri lazım abi yaa, yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu, yani bunların zamanında da bu bu işi çok şey yaparlarsa çok sıkıntı olacak Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Yaa yaa Mehmet : (anlaşılamadı) M.Seyfettin İNANÇ : Şu anda bütün okul, öğretmenler sanki şeyini bırakmış ev ev geziyorlar öyle, bugün şu an cami deyim abi gelen adamın heddi, (40-50) kişi geldi buraya şu ana kadar ihvanlardan ne yapacağız diyorlar, telaşa girmiş millet şeye girmiş ben diyo vermem ölürüm vermem diyo çocuğumu, kız çocuğumu diyo ben nasıl gönderecem (14) yaşında erkeklerin arasına diyo, şu an (6) yaşında alıyo (14) yaşında okulda çocuk Mehmet : Hımm M.Seyfettin İNANÇ : Okulların durumu ortada zaten Mehmet : Yani M.Seyfettin İNANÇ : Acayip bi durum, onu bi şey yapsanız Mehmet abi Mehmet : Bi görüşeyim onu M.Seyfettin İNANÇ : Çok iyi olur Mehmet abi yani ne kadar onları rahatsız edersek bu konuda, o kadar iyi olur yani Mehmet : Tamam M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah Allah razı olsun 390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR Mehmet : Amin cümlemize M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam
Konuşma Dili : Türkçe
Konuşma İçeriği :
Mehmet : Selamün aleyküm
M.Seyfettin İNANÇ : Selamün aleyküm
Mehmet : Aleyküm selam
M.Seyfettin İNANÇ : Mehmet abicim nasılsınız?
Mehmet : Sağolun iyiyik sizler nasılsınız
M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun, ben hemen sizden sonra aradım, inşallah elimizden gelen gayreti gösteriyoz, Mehmet abi Ankara da mısınız?
Mehmet : Yok geldim Ankara daydım dün Genel Kurmay da gece yarılarına kadar toplantıdaydım
M.Seyfettin İNANÇ : Hııı
Mehmet : Herhalde bir sıkıntı yok
M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah inşallah hemen aradık teetcütte olsun hatmi şeriflerde hep şey yaptılar Allah razı olsun, şimdi yalnız Mehmet abi şimdi karşılıklı şimdi bizim bi sıkıntımız var
Mehmet : Buyur
'MİLLİ EĞİTİM ÇOK KÖTÜ SIKIŞTIRIYOR'
M.Seyfettin İNANÇ : Çok büyük bir sıkıntı bu iş için Allah rızası için efendi hazretlerimiz şimdi ayakta sıhatte olsa hemen sizi çağırırdı buna koştururdu, şimdi bu Milli Eğitim çok kötü şekilde sıkıştırıyor, şu an bugün itibariyle daha çok bütün ihvanların evlerine adam gönderiyorlar, çocuklarınızı kız cocuk erkek hiç fark etmez göndereceksiniz falan şu bu yani buna bi tepki vermemiz lazım
Mehmet : Hıııı
M.Seyfettin İNANÇ : Çok sıkıntı var yani çok daha bu sabah benim evime bile geldiler mesela, ha geçiştirdik ama ne kadar geçiştirecez yani adam yarın yine gelecek
Mehmet : Onu yukarıya duyuracaz
M.Seyfettin İNANÇ : Abi işte elimizden geldiği kadar duyuralım yani bu işi bi halletmeleri lazım abi yaa, yani şu ana kadar böyle bir şey yoktu, yani bunların zamanında da bu bu işi çok şey yaparlarsa çok sıkıntı olacak
Mehmet : (anlaşılamadı)
M.Seyfettin İNANÇ : Yaa yaa
Mehmet : (anlaşılamadı)
M.Seyfettin İNANÇ : Şu anda bütün okul, öğretmenler sanki şeyini bırakmış ev ev geziyorlar öyle, bugün şu an cami deyim abi gelen adamın heddi, (40-50) kişi geldi buraya şu ana kadar ihvanlardan ne yapacağız diyorlar, telaşa girmiş millet şeye girmiş ben diyo vermem ölürüm vermem diyo çocuğumu, kız çocuğumu diyo ben nasıl gönderecem (14) yaşında erkeklerin arasına diyo, şu an (6) yaşında alıyo (14) yaşında okulda çocuk
Mehmet : Hımm
M.Seyfettin İNANÇ : Okulların durumu ortada zaten
Mehmet : Yani
M.Seyfettin İNANÇ : Acayip bi durum, onu bi şey yapsanız Mehmet abi
Mehmet : Bi görüşeyim onu
M.Seyfettin İNANÇ : Çok iyi olur Mehmet abi yani ne kadar onları rahatsız edersek bu konuda, o kadar iyi olur yani
Mehmet : Tamam
M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah Allah razı olsun
390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR Mehmet : Amin cümlemize M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm Mehmet : Aleyküm selam
Mehmet : Amin cümlemize
M.Seyfettin İNANÇ : Sağolun Mehmet abi selamün aleyküm
Mehmet : Aleyküm selam
ETİKETLERhaber
© Tüm hakları saklıdır.