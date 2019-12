'28 ŞUBAT'TA BİLE AKP DÖNEMİNDEKİ KADAR BASKI OLMADI'

T24- İsmailağa cemaati soruşturmasına ilişkin olarak hazırlanan www.t24.com.tr özel dosyasının bu bölümünde “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” ile suçlanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cilhaner’in, mahkeme kararıyla dinlenen telefonlara yansıyan konuşmaları, “özel hayat” alanı dışında kalan bazı bölümlerini yayımlamayı sürdürüyoruz.





Telefon dinlemesine konu olan konuşmaların bir bölümünde, bazı cemaat temsilcilerinin AKP iktidarı döneminde dini faaliyetler için yapılan denetimden yakınmalarını içeren diyaloglar da yer alıyor. “28 Şubat'ta bile böyle olmadı” ifadesinin de dile getirildiği konuşmalarda “Oyunuzu AKP'ye değil Saadet'e verseydiniz bu işler başınıza gelmeyecekti” sitemi de bulunuyor.





Yasal denetimde gereken evrak konusunda “hırsızlığa uğramış süsü verme” tavsiyesinin dikkat çektiği konuşmalara, liseye gitmek için ailesini ikna etmek amacıyla sinek ilacı içmeyi deneyen bir kız çocuğunun durumu da yansıyor.





Mahkeme kararıyla dinlenen telefon konuşmalarının bazı bölümleri şöyle:









‘OYUNUZU SAADET’E VERSEYDİNİZ, BU İŞLER BAŞINIZA GELMEYECEKTİ’





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 28.02.2008 Gün Ve 2008/117 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Ali EFE adlı kişiye ait olup, Ali EFE adlı kişinin kullandığı 0 534336** ** numaralı TELEKOM hattının 28 ŞUBAT 2007 – 28 MAYIS 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.