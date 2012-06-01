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28 Şubat'ta 3 emekli generale yakalama kararı

28 Şubat davası kapsamında Teoman Koman, Engin Alan ve K. Orhon hakkında yakalama kararı çıkarıldı

01 Haziran 2012 21:04

 

Özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcıların itirazı üzerine, nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan emekli Orgeneral Teoman Koman ile emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon hakkında "yakalama kararı" çıkarttı.
 
28 Şubat soruşturmasını yürüten savcılar, soruşturma kapsamında ifadesini aldıktan sonra tutuklamaya sevk ettikleri emekli Orgeneral Koman ile emekli korgeneraller Alan ve Orhon'un nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılmasına itirazda bulunmuştu. İtiraz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce karara bağlandı. Mahkeme, “zanlılara atılı suçun niteliğini” dikkate alarak, Koman, Alan ve Orhon hakkında “yakalama kararı” çıkarttı. MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Alan, halen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen “Balyoz Planı” davasının tutuklu sanığı olarak cezaevinde bulunuyor. 

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