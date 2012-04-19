28 Şubat'ta 2. dalga: Özkasnak gözaltına alındı

28 Şubat soruşturmasında 7 ilde bazı adreslerde arama yapılıyor. Çok sayıda emekli ve muvazzaf askerin evi aranıyor. Dönemin Genelkurmay karargahında görevli olan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak gözaltına alındı. 11 asker asker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Bir hafta önce yapılan ilk operasyonun ardından bugün saat 08.30'dan itibaren 7 ilde bazı adreslerde arama yapılıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Batı Çalışma Grubu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir ve Afyon'da arama gerçekleştiriliyor. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor.
Aramaların yine asker kökenlilerin evinde yapıldığı belirtiliyor. Çok sayıda emekli ve muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı var.
İSTANBUL
İstanbul’da Levent, Maslak, Fenerbahçe ve Beykoz'daki bazı adreslerde arama yapılıyor. Arama yapılan yerler arasında Fenerbahçe Orduevi ile askeri lojmanlar da bulunuyor.
ANKARA
Ankara’da da Albay Ahmet Dağcı ve Albay Bahattin Çelik’in evleri ile Piyade Albay Mustafa Hakan Bural'ın lojmanlarda bulunan evinde arama yapılıyor.
İZMİR
İzmir’de emekli Albay Osman Bülbül'ü Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada Bülbül'ün dizüstü bilgisayarı ve bazı evraka el konuldu.
AFYON
Afyonkarahisar’da ise Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Seyfullah Sönmez'in lojmanında arama yapılıyor.
ADANA
Adana'da polis ekipleri Albay Mustafa İhsan Talazer'in askeri lojmandaki evine gitti. Talazer'in evinde başlatıldı.
Özkasnak'ın Bodrum'daki evi aranıyor
Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki evinde arama başlatıldı. Özkasnak'ın evine polisten önce gazetecilerin gelerek beklemeye başladı. Özkasnak’ın Yalıkavak Beldesi'nde jandarma kontrolü altındaki villasında bu sabah 08.00’de arama başlatıldı. Özkasnak’ın evinde olduğu ve gelen sivil polislere kapıyı açarak içeri davet ettiği belirtildi. Villanın önüde bekleyen jandarmaların da sivil polislerin gelmesinin ardından, 100 metre uzaklıkta bulunan Gümüşkaya Karakolu’na doğru çekildikleri gözlendi. Gazetecilerin Özkasnak’ın evine yaklaşmasına izin verilmiyor.
Özkasnak: Lütfen rahatsız etmeyin zaten edileceğim
Gözaltına alınan emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, saat 10.15 sıralarında evinden çıkarak villasının yanında bulunan kapalı garaja gitti. Bu sırada villanın önünde bekleyen 'Biz Kaç Kişiyiz' platformu Genel Sekreteri İrfan Pınarbaşı ile bir süre sohbet eden Özkasnak, ardından otomobilinden ehliyet ve ruhsatını aldı. Özkasnak bu sırada gazetecilerin ''Geçmiş olsun. Hakkınızda gözaltı kararı var, ne diyeceksiniz?'' şeklindeki sözlerine, ''Bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum. "Geçmiş olsun" sözünün üstünde durun iyi olur. Lütfen rahatsız etmeyin, biraz sonra zaten rahatsız edileceğim'' dedi.
Özkasnak açıklamanın ardından villasına döndü. Hemen ardından da çok sayıda polis, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Demirörs gelerek villaya girdi.
İstanbul'da 4 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul’da da emekli 2 albay ve 2 yarbay hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Bu kişilerin kaldığı adreslerde de arama yapıldığı, aramaların ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderilecekleri bildirildi.
Afyon'da askeri lojmanda arama yapılıyor
Bu arada İzmir’de de bir emekli albayın evine polisin gözaltı için gittiği, ancak evde bulamadığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'daki Ordu Bulvarı üzerinde bulunan askeri lojmanlarda da arama yapılıyor. Aramada polislere merkez komutanlığı askerlerinin eşlik ettiği bildirildi.
Başsavcılık açıklama yaptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nden soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada 28 Şubat Soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bodrum, Adana ve Afyonkarahisar'da 12 ayrı adreste arama yapıldığı ve 4'ü muvazzaf toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Başsavcıvekilliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“CMK 250. madde ile yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin 2011/206 soruşturma sayılı dosyası kapsamında, kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek' suçundan 18 Nisan 2012 tarihinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda, 19 Nisan 2012 günü saat 08.00 itibarıyla Ankara'da 3, İstanbul'da 4, İzmir'de 1, Eskişehir'de 1, Muğla'da (Bodrum) 1, Adana'da 1, Afyonkarahisar'da 1 olmak üzere toplam 12 ayrı adreste arama yapılmakta olup ve yine arama kararı alınan 4'ü muvazzaf, 8'i emekli toplam 12 şüpheli ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Askeri mahallerdeki aramalar, Cumhuriyet savcısı denetiminde, Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir.”
İŞTE GÖZALTI KARARI OLAN İSİMLER:
Muvazzaf Albay Mustafa Hakan Bural / Ankara
Muvazzaf Albay Ahmet Dağcı / Ankara
Muvazzaf Albay Bahaddin Çelik / Ankara
Muvazzaf Albay Mustafa İhsan Tavazar / Adana
Emekli Hava Albay Veli Seyit / Eskişehir
Emekli Albay Osman Bülbül / İzmir
Emekli Hava Kurmay Albay Seyfullah Sönmez / Afyon
Emekli Kıdemli Albay Yaşar Bülent Aksaray / İstanbul
Emekli Kıdemli Albay İbrahim Reşit Çağın / İstanbul
Emekli Yarbay Güneş Kıral / İstanbul
Emekli Yarbay Bülent Yanaşık / İstanbul
18 kişi ilk dalgada tutuklanmıştı
Geçen hafta yapılan ilk operasyonda 31 kişi gözaltına alınmış, 18 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir de bulunuyor.