28 Şubat'ta 2. dalga: Özkasnak gözaltına alındı

28 Şubat soruşturmasında 7 ilde bazı adreslerde arama yapılıyor. Çok sayıda emekli ve muvazzaf askerin evi aranıyor. Dönemin Genelkurmay karargahında görevli olan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak gözaltına alındı. 11 asker asker hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Bir hafta önce yapılan ilk operasyonun ardından bugün saat 08.30'dan itibaren 7 ilde bazı adreslerde arama yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Batı Çalışma Grubu'na yönelik yürüttüğü soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir ve Afyon'da arama gerçekleştiriliyor. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülüyor.

Aramaların yine asker kökenlilerin evinde yapıldığı belirtiliyor. Çok sayıda emekli ve muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı var.

İSTANBUL

İstanbul’da Levent, Maslak, Fenerbahçe ve Beykoz'daki bazı adreslerde arama yapılıyor. Arama yapılan yerler arasında Fenerbahçe Orduevi ile askeri lojmanlar da bulunuyor.

ANKARA

Ankara’da da Albay Ahmet Dağcı ve Albay Bahattin Çelik’in evleri ile Piyade Albay Mustafa Hakan Bural'ın lojmanlarda bulunan evinde arama yapılıyor.

İZMİR

İzmir’de emekli Albay Osman Bülbül'ü Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada Bülbül'ün dizüstü bilgisayarı ve bazı evraka el konuldu.

AFYON

Afyonkarahisar’da ise Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Seyfullah Sönmez'in lojmanında arama yapılıyor.

ADANA

Adana'da polis ekipleri Albay Mustafa İhsan Talazer'in askeri lojmandaki evine gitti. Talazer'in evinde başlatıldı.

Özkasnak'ın Bodrum'daki evi aranıyor

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki evinde arama başlatıldı. Özkasnak'ın evine polisten önce gazetecilerin gelerek beklemeye başladı. Özkasnak’ın Yalıkavak Beldesi'nde jandarma kontrolü altındaki villasında bu sabah 08.00’de arama başlatıldı. Özkasnak’ın evinde olduğu ve gelen sivil polislere kapıyı açarak içeri davet ettiği belirtildi. Villanın önüde bekleyen jandarmaların da sivil polislerin gelmesinin ardından, 100 metre uzaklıkta bulunan Gümüşkaya Karakolu’na doğru çekildikleri gözlendi. Gazetecilerin Özkasnak’ın evine yaklaşmasına izin verilmiyor.

Özkasnak: Lütfen rahatsız etmeyin zaten edileceğim



Gözaltına alınan emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, saat 10.15 sıralarında evinden çıkarak villasının yanında bulunan kapalı garaja gitti. Bu sırada villanın önünde bekleyen 'Biz Kaç Kişiyiz' platformu Genel Sekreteri İrfan Pınarbaşı ile bir süre sohbet eden Özkasnak, ardından otomobilinden ehliyet ve ruhsatını aldı. Özkasnak bu sırada gazetecilerin ''Geçmiş olsun. Hakkınızda gözaltı kararı var, ne diyeceksiniz?'' şeklindeki sözlerine, ''Bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum. "Geçmiş olsun" sözünün üstünde durun iyi olur. Lütfen rahatsız etmeyin, biraz sonra zaten rahatsız edileceğim'' dedi.

Özkasnak açıklamanın ardından villasına döndü. Hemen ardından da çok sayıda polis, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Demirörs gelerek villaya girdi.

İstanbul'da 4 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da da emekli 2 albay ve 2 yarbay hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Bu kişilerin kaldığı adreslerde de arama yapıldığı, aramaların ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderilecekleri bildirildi.