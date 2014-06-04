'28 Şubat'ın telekulakçı ismini 17 yıl sonra müdür yaptılar'

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Efkan Ala’nın içişleri bakanı olmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde başlayan görevden almalar hız kesmeden devam ederken, geçmiş dönemlere tartışmalı şekilde damgasını vuran isimler de kritik görevlere taşınıyor. 1997 yılındaki büyük "telekulak" skandalında yargılanan Osman Ak, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 Aralık soruşturması sonrasında Manisa’ya atanan Erhan Alkaya ve Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak merkeze alındı. Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ise Manisa’ya atandı. Ceren’den boşalan koltuğa Polis Başmüfettişi Hüseyin Yenice getirilirken, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne de Osman Ak getirildi.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, Zonguldak’ın çiçeği burnunda yeni emniyet müdürü Osman Ak’ı kamuoyu yakından tanıyor. Ak’ın adı 1997 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube tarafından yapılan illegal dinlemelerle gündeme gelmişti. Aynı dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü koltuğunda Cevdet Saral oturuyordu. Skandal patlak verdiğinde Ak ve Saral hedefteki iki isim oldu. Medyada aylarca tartışılan iddialara göre, Saral ve Ak’ın emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sekizinci katına özel istihbarat odası kurulmuştu. Bu odada 963 kişi yasa dışı dinlenmişti. Türkiye’nin tarihinde karşılaştığı en büyük yasa dışı dinleme operasyonu, ‘telekulak’ kavramını da literatüre sokmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakanı Bülent Ecevit’in yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın da aralarında bulunduğu kritik noktaların da dinlendiği ortaya çıkmıştı.

Telekulak Skandalı’nın patlamasının ardından dönemin DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Emniyet’teki yasa dışı dinleme odasına baskın düzenledi. Bu baskında bilgisayarlarda dinlemelerin kayıtları bulundu. Saral ve Ak, bugün yaşananlara benzer savunma geliştirdiler. “Emniyet içindeki Fethullahçı kadrolaşmayı deşifre etmek için çalışma başlattıklarını, o yüzden bu skandalın patladığını” ileri sürdüler. Bu amaçla bir rapor ve liste hazırlandığı haberleri medyaya sızdırılmıştı. Listede, Devrimci Karargah davasından tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve Ergenekon sanığı Adil Serdar Saçan’ın bile adı geçiyordu. Ceza davaları zaman aşımından düştü. İçişleri Bakanlığı, mağdurlara tazminat ödemek zorunda kaldı.