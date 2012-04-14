'28 Şubat'ın orkestra şefi Süleyman Demirel masum değil'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 28 Şubat operasyonlarını değerlendirerek, Güniz Sokağı işaret etti. Çelik, 28 Şubat darbecilerinin başında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bulunduğunu kaydetti.

CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor? ' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, şunları söyledi:

'Demirel'in masum olmadığını düşünüyorum'

28 Şubat döneminin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 28 Şubat'ta yaşanılan olayların orkestra şefi olduğunu öne süren Çelik ' 'Bu psikolojik harekatın orkestra şefiydi. Demirel'in masum olmadığını düşünüyorum. İyi niyetli olsaydı hükümet kurma görevini Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz'a vermezdi ' dedi.

'27 Nisan'ın hesabı sorulmalı'

27 Nisan e-muhtırasınında yargılanması gerektiğini kaydeden Çelik '27 Nisan bu sürecin içindedir. 27 Nisan süreciyle ilgili bir soruşturma başlatılmalı. 12 Mart muhtırası resmen o günkü hükümeti al aşağı etmiştir. 27 Nisan bildirisi de bunun içinde olmalıdır. Millet iradesine müdahale anlamına gelen ne varsa hesabı sorulmalıdır. ' şeklinde konuştu.

'Kapatma davasını yargı kurcalayabilir'

2008'de AKP'ye açılan kapatma davasının da yargıya taşınabileceğini belirten Hüseyin Çelik 'Ben böyle bir şey için olabilir dedim. Bu Türk yargısının meselesidir. Türk yargısı bir gün bu meseleyi kurcalarsa, kurcalayabilir. ' dedi.

'12 Eylül Anayasası yüz karamız'

12 Eylül'ün getirdiği yasayı değiştirdiklerini ifade eden Çelik 'Siyasi partileri kapatmayı gerektiren yasayı bir hayli zorlaştırdık. Bana göre yüz karası şudur: 12 Eylül'ün darbecileri yargılanıyor ama ülke şu anda 12 Eylül yasasıyla yönetiliyor. Onun için biz diğer siyasi partilere diyoruz ki.. 'Böyle bir ayıbı Türkiye'den kurtaralım, yeni anayasa yapalım.' diyoruz. ' diye konuştu.