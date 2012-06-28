Çiller: Çok önemli şeyler anlatacağım, elimde çok güçlü arşiv var

28 Şubat sürecinin önemli tanıklarından eski Başbakan Tansu Çiller, 15 yıllık sessizliğini TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu için bozacak. Çiller, kendisini arayarak komisyona davet eden başkan Nimet Baş’a, “Bugüne kadar hiç konuşmadım. İlk kez konuşacağım ve çok önemli şeyler anlatacağım. Elimde bu konuda çok güçlü bir arşivim var” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, üç alt komisyonun çalışmalarıyla darbe ve muhtıraların araştırılması sürerken, Komisyon Başkanı Ak Parti Milletvekili Nimet Baş, dinlemeye karar verdikleri Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay başkanlarını bizzat arayarak komisyona davet etti. Baş, bu çerçevede Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’ı da arayarak, kendilerini dinlemek istediklerini söyledi.

Baş, halen yurtdışında olan Çiller’e, “Bugüne kadar hiç konuşmadınız. Siz 28 Şubat sürecinin hem mağdurusunuz, hem yakın tanığısınız. Bu meselenin aydınlatılmasında katkınızın büyük olacağını düşünüyorum. Bu sürece yakından tanıklık etmiş kişiler konuşmazsa konu aydınlatılmaz. Hepimizin buna destek olması lazım” dedi. Çiller ise şunları söyledi:

Özel arşivimle geleceğim

“Ben bu konuda üzerime düşeni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şu anda yurtdışındayım, isterseniz hemen dönebilirim. Ama herkesi dinledikten sonra beni dinlerseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 28 Şubat süreci hakkında hiç konuşmadım. İlk kez konuşacağım ve çok önemli şeyler anlatacağım. Elimde bu konuda çok güçlü bir arşivim var. O nedenle siz diğerlerini dinleyin, ben ona göre konuşayım. Çünkü onların söyleyeceği herşeye verilecek bir cevabım var. Darbe komisyonunun kurulmasını çok önemsiyorum. Tarihe ışık tutacak bir çalışma yapacağınıza inanıyorum. Bu komisyona sizin başkan olmanızdan da çok memnun oldum.”

Transferler normal değildi

Baş, “O dönemde siyasetin doğal akışı içinde başbakanlık hakkınızdı ama verilmedi, transferler yaşandı. Siyaset doğasında işlemedi” deyince, Çiller gülerek, “Komisyona geldiğimde herşeyi konuşacağım” demekle yetindi. Baş’ın siyaseti bıraktıktan sonra neler yaptığına ilişkin sorusuna da Çiller, “Kız torunum var. Çok mutluyum ve çok huzurluyum. Torunumla çok iyi zaman geçiyorum, siyasetten sonra nefes aldım” yanıtını verdi.

Yılmaz yazılı gönderecek

Eski başbakan Mesut Yılmaz ise komisyon toplantısına katılmayacağını, bu konuda bugüne kadar herşeyin konuşulduğunu, yeniden konuşmaya gerek olmadığını söyledi. Yılmaz, komisyonun sorularına yazılı cevap vermek istediğini de kaydetti. Yılmaz’ın bu talebine rağmen komisyon yine de resmi olarak Yılmaz’a davet yazısı yazacak. Her iki liderle ilgili randevular da TBMM tatilinden sonra ekim ayında gerçekleşecek.



