28 Şubat'ın kritik isimleri gözaltında

Ergenekon soruşturmasında son dalgada gözaltına alınanların ortak noktaları, 28 Şubat sürecinde aktif rol oynamaları.



Ergenekon soruşturmasında son dalgada 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, eski Genelkurumay Başkanlığı Hukuk Müşaviri Erdal Şenel ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de var. Bu isimlerin ortak noktaları ise, 28 Şubat süreci...



Eski MGK Sekreteri Tuncer Kılınç



Kılınç, Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997'deki tarihi toplantısında alınan "Kıyafet Kanunu'na aykırı uygulamalara kesinlikle mani olunmalı" tavsiye kararının en sıkı takipçisi oldu.



Kılınç ayrıca, irtica ve türban ile ilgili açıklamalarıyla hep tartışma yarattı. Tuncer Kılınç'ın adı en son Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkarak gündeme gelmişti.



Eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri Erdal Şenel



Genelkurmay Hukuk Müşaviri, emekli Tümgeneral Erdal Şenel, 28 Şubat sürecinde irtica ile mücadele yasaları konusunda, Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırlıklarını yapan isimdi.



Şenel'in adının daha önce yine Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan Askeri Yargıtay Üyesi Tanju Güvendiren'in ifadelerinde geçtiği iddia edilmiş, aynı zamanda Ergenekon tutuklusu Ergun Poyraz'ın hem Erdal Şenel hem de Tuncer Kılınç ile görüştüğü söylenmişti.



Emekli Orgeneral Kemal Yavuz



Eski 2. Ordu Komutanı ve eski Harp Akademileri Komutanı olan Kemal Yavuz, Genelkurmay karargahında irtica brifingleri veren isimdi. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın emriyle kurulan ve 28 Şubat'ın çekirdek kadrosunu oluşturan Batı çalışma grubunda yer aldı.



Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Tuncay Özkan ile birlikte Kanal Türk'te "Gerçekler" programını sunuyordu.



Eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin



Türkiye bu ismi ilk olarak Susurluk davası ile duydu. Şahin, çete kurmak ve yönetmekten hapis cezası almıştı. Şahin'in Ömer Lütfü Topal cinayetine karışan özel harekatçıları yönlendirdiği de iddia edilmişti.



Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz



Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, 28 Şubat sürecinde üniversitelerin başındaki isimdi. 1997 yılındaki kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan başörtüsü kararını üniversitelerde uyguladı. Başörtülü öğrencilerin üniversitelere sokulmaması konusunda tüm rektörleri uyardı. Hatta sınavlara giriş başvurularında "başörtüsüz fotoğraf" zorunluluğunu getirdi.



Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu



Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu gözaltına alınmadı, ancak Ergenekon soruşturması kapsamında evi arandı.



Kanadoğlu, Fazilet Partisi'ne kapatma davası açan isimdi. Ama türkiye onu 367 tartışmasıyla tanıdı. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya attığı 367 formülü ile Türk siyasetinin seyri değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi, erken seçime gidildi.