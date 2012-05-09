'28 Şubat'ın 4'üncü dalgasında 11'i general 15 kişiye tutuklama talebi

28 Şubat soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltına alınan 11'i general 15 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenler arasında 28 Şubat sürecinde Meral Akşener'e 'yağlı kazık' mesajı gönderdiği iddia edilen emekli Korgeneral Çetin Saner de var.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerin sorgusunu, özel yetkili 8 cumhuriyet savcısı yaptı.

Sorgunun ardından, emekli Albay Mehmet Mithat Kiziroğlu ve sivil memur anju Veli Aydın 'delil yetersizliği nedeniyle' serbest bırakılırken; aralarında 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Berkay Turgut ve emekli Korgeneral Çetin Saner'in de bulunduğu 15 şüpheli 'haklarındaki kuvvetli suç şüphesi nedeniyle' tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çetin Saner, 28 Şubat sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e 'yağlı kazık' mesajı gönderen komutan olarak biliniyor.

Meral Akşener’e iletmesi için İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan’a söylediği iddia edilen, "Söyleyin o kadına ayağını denk alsın, yoksa İçişleri Bakanlığı önünde yağlı kazığa oturturuz" sözlerinin Çetin Saner'e ait olduğu belirtilmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler şöyle:

Korgeneral Tevfik Özkılıç, Tümgeneral Berkay Turgut, Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım, Tuğgeneral Metin Keşap, Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık, Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Emekli Tümgeneral Erdal Şenel, Emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar, Emekli Albay Ardan Kıratlı, Emekli Tümgeneral Çetin Saner, Emekli Astsubay Asım Atak, Emekli Astsubay Abdullah Hoşgür...

28 şubat soruşturmasında bugüne kadar 73 muvazzaf ve emekli askerle ilgili gözaltı kararı verildi. İlk üç dalgada 40 asker tutuklandı.