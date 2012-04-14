'28 Şubat' zanlıları adliyeye sevk edildi

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında sorgusu tamamlananlardan bazıları Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Terörle mücadele ekiplerince gri ve siyah minibüslerle adliye getirilen zanlılar, araçlar kapıya yanaştırılarak binaya sokuldu. Zanlılara, binaya girişlerinde birer polis eşlik etti.

Polis ayrıca zanlılara ait adreslerde ele geçirilen bazı dokümanların bulunduğu delil torbalarını da Ankara Adliyesi'ne götürdü.

Ankara Adliyesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı zanlıların yakınları da adliye önünde bekliyor.