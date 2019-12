'28 Şubat yargılanırsa imza atan Erbakan'ı da içermeli...'

Selin ONGUN / T24

‘Aziz Nesin ve Minâ Urgan yaşasaydı neler söylerlerdi acaba?’

‘Cemal Süreya milliyetçi bir adam değildi’

'Türkiye'de darbe olsa Erdoğan da tankın üzerine çıkmaz, ben de'

‘Asker konusunda takıntılı değil, nesnelim’

‘28 Şubat yargılanırsa, imzası olan Erbakan da dahil edilmeli'

‘Erdoğan pekâlâ diktatörce şeyler hayal edebilir'

‘Tayyip Erdoğan bence demokrat değil, koşullar demokrasiden yana tavıra zorluyor’

‘AKP konusunda kandırıldığım filan yok’

Murat Belge’ye göre liberallerin AKP'ye kilitlenme gerekçesi

‘Akıncılar iktidar olurken solun tükenmesi sadece 12 Eylül’ün eseri değil’

'Sol olarak fırsatı kullanamadık, sermayeyi bitirdik'

‘ÇYDD de Gülen hareketinden çok farklı olmayan bir şey yapıyor’

‘Gülen hareketinin faaliyetlerine temkinliyim'

‘Turgut Özal da Tayyip Erdoğan da siyaseten liberal değil’

'Türbanlı hâkim sorundur, ama milletvekiline karışılamaz'

‘Vergi olayında Aydın Doğan’ın cezalandırıldığını düşünüyorum’



'Vergi cezası, Erdoğan medyası gibi şeyler temel meseleler yanında teferruat'

‘Türkiye’de ciddi bir savaş yaşıyoruz; bu bir fikir tartışması değil’

‘Taraf, arada zoka yutmuş olabilir ama yaptıkları tam bir Don Kişotluk’

‘Belediye tesislerinde alkol olmaması ilkel bir değer dayatma durumu'



Türkiye laik ve Hristiyan olsaydı daha az sorun olur muydu?

‘Saçmalıklarımıza rağmen yeni sol parti ihtimalini hâlâ tüketmedik'

PROF. MURAT BELGE KİMDİR?