28 Şubat kapsamında gözaltına alınan İyigün: Bırakın çeksinler, dünya starı karşınızda

28 Şubat Soruşturması'nda savcılık emekli Korgeneral İzzetin İyigün'ün ifadesinin alınmasına karar verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İyigün, adliyeden çıkarılışı sırasında basının görüntü almasının engellenmeye çalışılması üzerine, ''Bırakın rahat çeksinler. Dünya starı karşınızda'' dedi.

28 Şubat Soruşturması kapsamında, eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı emekli Korgeneral İzzetin İyigün'ün, polis nezaretinde adliyeye getirilmesi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İyigün, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen İyigün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İyigün, adliyeden çıkarılışı sırasında basın mensuplarının görüntü almasının engellenmeye çalışılması üzerine, ''Bırakın rahat çeksinler. Dünya starı karşınızda'' dedi.

Emekli Korgeneral İyigün'ün polis eşliğinde Ankara'ya gitmek üzere havalimanına götürüldüğü öğrenildi.

'Balans ayarını ben yaptım'

İyigün'ün adı geçtiğimiz hafta tutuklanan emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun ifadesinde geçmişti.

Sincan'dan tankları yürütmek için talimat aldığını söyleyen Ceylanoğlu, emri dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve EDOK Komutanı İzzettin İyigün'den aldığını iddia etmişti.

İyigün, tankların yürütülmesinden 7 yıl sonra 2004 yılında verdiği bir ropörtajda da "Tankları yürüten benim, balans ayarını ben yaptım" demişti.