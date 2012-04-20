28 Şubat soruşturmasında 4 tutuklama talebi

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Emniyetteki ifadesi biten emekli Tümgeneral Özkasnak adliyeyedeki sorgusu da tamamlandı.

Soruşturmanın odağındaki isim olan dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Özkasnak'ın akşam saat 21.30 itibari ile sorgusu tamamlandı.

Özkasnak'a döneme ait istihbari belgelerin gösterildiği öğrenildi. İkinci dalgaya yönelik adli sürecin bu gece saatlerinde tamamlanması bekleniyor.