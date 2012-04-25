Emekli Org. Fevzi Türkeri ve emekli Korg. Yıldırım Türker gözaltına alındı

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın bulunduğu 4 ilde emekli ve muvazzaf askerlerin evlerinde arama yapılıyor. Operasyonda 7'si muvazzaf 13 asker hakkında gözaltı kararı var. Konutlarında arama yapılanlar arasında yer alan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri ile emekli korgeneral Yıldırım Türker gözaltına alındı.

Türkeri sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ankara'da Albay Yahya Kemal Yakışkan'ın aralarında bulunduğu bazı kişiler ile İstanbul'da emekli albay Mehmet Aygüner, emekli yüzbaşı Tanju Sirmen'e ait konutlar arandı. İzmir'de Narlıdere askeri lojmanlarındaki evlerinde arama yapılan Albay Mustafa Köseoğlu ile Mehmet Haşimoğlu gözaltına alındı. Karşıyaka'daki evinde arama yapılan emekli Albay Cemal Hakan Pelit'in ise il dışında olduğu öğrenildi. Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Adem Demir'in askeri lojmanlardaki evinde arama yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturmanın 3. dalgasında gözaltı kararı çıkarılan askerler şöyle:

Ankara: Emekli orgeneral Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, albay Lokman Ekici, albay Kemal Yakışkan ve albay İsmail Hakkı Önder

İstanbul: Emekli albay Mehmet Uyguner, albay Atila Kurtay, emekli yüzbaşı Tanju Sirmen ve emekli Eser Şahan

İzmir: Albay Mustafa Köseoğlu, albay Mehmet Hasimoğlu ve emekli albay Adem Demir

Kars: Emekli başçavuş Şeref Kavalalı

Başsavcıvekilliği'nden açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği açıklama yaparak, ''6'sı emekli, 7'si muvazzaf 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı, 12 adreste arama kararı var'' dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CMK 250. madde ile yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin, 2011/206 soruşturma sayılı dosyası kapsamında; Kamuoyunda "28 Şubat" süreci olarak bilinen ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçu ile ilgili 5237 sayılı TCK'nın 312/1 (765 sayılı TCK'nın 147) maddesi kapsamında 24 Nisan 2012 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda 25 Nisan 2012 günü saat 08.30 itibarıyla Ankara'da 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Kars'ta 1 olmak üzere toplam 12 ayrı adreste arama yapılmakta olup, 7'si muvazzaf, 6'sı emekli 13 şüpheli hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı kararı verilmiştir."

Açıklamada, askeri mahallerdeki aramaların Cumhuriyet savcısı denetiminde, Merkez Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, arama ve gözaltı işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Emekli Org. Türkeri gözaltına alındı

Batı Çalışma Grubu'nun Kriz Masası'nda görev alan eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri'nin evinde arama yapıldı. İlk dalgada tutuklanan Çevik Bir'e bir şema gösterilmiş "Türkeri ile görev yaptınız mı" diye sorulmuş, Bir "Evet" yanıtını vermişti. Ankara'daki subay lojmanlarında bir haftada ikinci kez arama yapıldı.

Gözaltılar, Batı Çalışma Grubu'na dahil olan isimlere yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor.

26 kişi tutuklandı

28 Şubat'a yapılan ilk operasyonda aralarında emekli orgeneral Çevik Bir'in de olduğu 18 kişi tutuklandı. İkinci operasyon geçtiğimiz hafta yapıldı. Operasyonda emekli tümgeneral Erol Özkasnak'ın da olduğu 8 kişi tutuklandı.