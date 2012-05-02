T24 LogoT24 Logo
Gündem

28 Şubat soruşturmasında 2 asker daha tutuklandı!

28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 asker tutuklandı

02 Mayıs 2012 22:00

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmalarına karar verilen emekli Albay Mustafa Kemal Savcı ve emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı, soruşturma savcısının itirazını üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

 
Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan şüpheliler hakkındaki karara itiraz etti.
 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi hakimce serbest bırakılan şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı çıkarttı.
 
Şüphelilerin serbest bırakılması kararını veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin kararını değiştirmemesi üzerine savcının itirazı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince karara bağlandı. Heyet, savcının tutuklanmasını talep ettiği 5 şüpheliden 4'ü hakkındaki itirazı yerinde bularak, bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. 28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmalarına karar verilen emekli Albay Mustafa Kemal Savcı ve emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı, soruşturma savcısının itirazını üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı

ETİKETLER

28 şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24