28 Şubat soruşturmasında 2 asker daha tutuklandı!

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmalarına karar verilen emekli Albay Mustafa Kemal Savcı ve emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı, soruşturma savcısının itirazını üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılan şüpheliler hakkındaki karara itiraz etti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi hakimce serbest bırakılan şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Şüphelilerin serbest bırakılması kararını veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin kararını değiştirmemesi üzerine savcının itirazı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince karara bağlandı. Heyet, savcının tutuklanmasını talep ettiği 5 şüpheliden 4'ü hakkındaki itirazı yerinde bularak, bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. 28 Şubat Soruşturması kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmalarına karar verilen emekli Albay Mustafa Kemal Savcı ve emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı, soruşturma savcısının itirazını üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı