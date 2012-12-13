28 Şubat soruşturması kimlere uzanacak?

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 emekli orgeneral, 17 muvazzaf subay, 2 sivili kapsayan iddianameyi tamamladı.

Star gazetesinde yer alan Mustafa Türk'ün haberine göre iddianamede sanıklar hakkında “hükümeti cebren ortadan kaldırma ve hükümetin görevini yapmasını engelleme” suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 7’si emekli orgeneral olmak üzere 85 emekli ve muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu 87 sanığın yer alacağı iddianemede bir numaralı sanık olarak emekli orgeneral Çevik Bir yer alıyor. Gazete haberine göre 28 Şubat soruşturması kapsamında, medya yöneticileri, dönemin valileri, milli eğitim müdürleri, öğretim görevlileri ve iş adamlarının ifadesini alacak.

Hükümeti devirmeye teşebbüs

iddianemede sanıkların o dönem yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik eyleyenlere ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası hükmolunur” hükmünü düzenleyen 147. Maddesi kapsamında cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameye son rötuş yapılıyor

Merve Kavakçı, Bülent Orakoğlu, Kadir Sarmusak’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık yirmi kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan ve yasal olmayan yollarla kurulduğu iddia edilen Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) faaliyetleri tek tek sıraladığı ifade edildi. Refahyol Hükümetini düşürmeye teşebbüs edildiği, bu kapsamda Genelkurmay Karargahı’nda BÇG adı ile bir yapı oluşturulduğu, yine karargahta BÇG için yer tahsis edildiği ve faaliyetlerin buradan yürütüldüğü belirtildi.

1 numaralı sanık Çevik Bir

Faaliyetlerin Emekli Orgeneral Çevik Bir’in emir ve direktifleri doğrultusunda yerine getirildiği, adı geçen diğer şüphelilerin ise o dönemde BÇG bölümüne girerek faaliyet yürüttüğü ve kendilerine giriş kartları verildiği belirtildi. İddianamede BÇG’nin faaliyetleri kapsamında bazı sivil toplum örgütlerini çalışmaların içine çektikleri, basın yayın organlarını kullanarak hükümet üyeleri üzerinde baskı oluşturdukları, Sincan’da tank geçişi yaparak hükümete ve üyelerine gözdağı verdikleri, YÖK’te görev yapan bazı öğretim üyelerini fişleyip görev yapamaz hale getirdikleri aktarıldı.

70 mağdurun ifadesi alındı

Şüphelilerin ifade alma işlemini tamamlayan Savcı Mustafa Bilgili, daha önce verilen suç duyuruları kapsamında ise başsavcılıklara talimat yazısı göndererek mağdurların ifadesine başvurmaya başladı. Bugüne kadar 20 mağdurun ifadesini alan Bilgili, 50 mağdurun ifadesini ise talimatla aldı.

Meclis belgeleri de inceleniyor

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında kurumlardan topladığı tüm belgeleri 28 Şubat soruşturma savcısı Mustafa Bilgili’ye gönderdi. Belgeler üzerinde incelemelerde bulunan savcı Bilgili’nin belgelerde yer verilen fişleme bilgilerine ve 28 Şubat sürecine ışık tutan konuları ek iddianame olarak hazırlayacağı öğrenildi. Bu bilgilere ikinci iddianamede de yer verecek olan savcı Bilgili sivil işbirlikçileri de bu kapsamda sorgulayacak.

İkinci iddianame iddiası

Gazete haberine göre savcılık askerlerle ilgili iddianameyi teslime ttikten sonra da soruşturmayı sürdürecek. Soruşturma kapsamında bu güne kadar haklarında şikaye bulunan sivillerin ifadesi alınacak. 28 Şubat döneminde fişlendiklerini, haksız yere işten çıkartıldıklarını söyleyen bir çok kişi şikayette bulunmuştu. Şikayetler doğrultusunda işe ve medya dünyasından önemli isimlerin yanısıra, bürokratlar ve öğretim üyelerinin de soruşturulacağı öne sürüldü.