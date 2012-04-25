T24 LogoT24 Logo
Gündem

'28 Şubat soruşturması cadı avına döndü'

Savcıların Erdoğan’ın talimatını yerine getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Soruşturma Başbakan’a bilgi verilerek devam edecek" dedi.

25 Nisan 2012 15:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat soruşturmasının cadı avına dönüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü döneminde kendisini fişleyenin Başbakan Erdoğan olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalgayı değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, soruşturmanın cadı avına dönüşmeye başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İntikam duygusuyla hukuk ve adalet aranmaz" diye konuştu.

Savcıların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını yerine getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Soruşturma Başbakan’a bilgi verilerek devam edecek” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Başbakan Erdoğan’ın kendisini fişlendiği belirterek, “Kimin resmi evrakta fişleme yaptığı daha iyi anlaşıldı. Beni fişleyen Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

ETİKETLER

CHPKılıçdaroğlu28 Şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24