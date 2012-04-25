'28 Şubat soruşturması cadı avına döndü'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat soruşturmasının cadı avına dönüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü döneminde kendisini fişleyenin Başbakan Erdoğan olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalgayı değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, soruşturmanın cadı avına dönüşmeye başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İntikam duygusuyla hukuk ve adalet aranmaz" diye konuştu.

Savcıların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını yerine getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Soruşturma Başbakan’a bilgi verilerek devam edecek” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Başbakan Erdoğan’ın kendisini fişlendiği belirterek, “Kimin resmi evrakta fişleme yaptığı daha iyi anlaşıldı. Beni fişleyen Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.