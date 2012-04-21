'28 Şubat sayın Süleyman Demirel'in eseridir'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başpınar Spor Salonu'ndaki AKP Kırıkkale 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk defa bir ihtilalin yargılandığını, bunun da AKP iktidarı döneminde gerçekleştiğini vurguladı.

Anayasa değişikliği referandumu sayesinde bu sürecin yaşandığına dikkati çeken Atalay, ''O anayasa değişikliğiyle bugün, ülkemizde ilk defa bir ihtilal yargılanıyor. Bunun simgesel değeri çok yüksek. Bundan sonra bu ülkede hiç kimse millet iradesine böyle gelip, darbe falan yapamayacak. Bundan sonra kimse cesaret edemeyecek. Bunun simgesel değeri bu. Yoksa yaşlı birkaç kişinin ceza alması falan değil esas olan. Esas olan Türkiye'de artık bu değişimin görülmesi ve algılanması'' dedi.

Anayasa değişikliğine karşı çıkan muhalefet partilerinin, 12 Eylül davasına müdahil olduklarını anımsatan Atalay, şöyle konuştu:

''O anayasa değişikliğine karşı koyanlar kimlerdi? Bu partilerin üçü de bu anayasa değişikliğine karşıydı, değil mi? Referandumdan 'hayır' çıksın diye uğraştılar. Ama milletimiz yüzde 58 oy vererek bu değişimi sağladı. Şimdi gidip, orada müdahil oluyorlar. Bunlar utandıklarından, utanma belasından, yoksa özlerinde istemiyorlar. Hele CHP hiç istemez. CHP daima ihtilallerin gölgesinde yaşamış, vesayetlerin gölgesinde yaşamış bir partidir. Millet iradesine onlar hiç güvenmemişlerdir. Millet iradesiyle de hiç iktidar olamamışlardır, olamazlar da. Onlar olağan üstü şartların ve dönemlerin belki desteğiyle iktidarın parçası olabilmişlerdir.''

'28 Şubat'ın koordinatörü sayın Demirel'dir'

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, ''28 Şubat'ın koordinatörü'' olmakla suçlayan Atalay, şunları kaydetti:

''Sayın Demirel, 12 Eylül davasında 'Ben müdahil olmam' diyor. Ama müdahil olmaz zaten. Çünkü ondan sonraki 28 Şubat, sayın Demirel'in eseridir. 28 Şubat'ın koordinatörü sayın Demirel'dir. Bunu da böyle bilin, biz bunu böyle biliyoruz. Halkla rövanş duyguları içinde değiliz. Asla bireysel kin, öfke, kızgınlık içinde falan değiliz. Bunları ifade ederken sadece şunu düşünüyoruz, ülkemiz normalleşiyor, demokrasimiz normalleşiyor, artık milletin iradesi belirleyici oluyor ve bundan sonra da öyle olacak. Bunun için ben diyorum, keşke ne o müdahaleler olsaydı ne de bu davalar olsaydı. Ama ülkemizin tarihidir bu. Bundan sonra ülkemizde her şeyi millet iradesi belirleyecek. Bizim için esas olan ülkemizin normalleşmesidir.''