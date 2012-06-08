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28 Şubat Komisyonu MGK toplantısının tutanaklarını isteyecek

28 Şubat ve 27 Nisan 2007 Müdahalesini Araştırma Komisyonu, İstanbul’da gazete arşivlerini taramasıyla işe başlıyor

08 Haziran 2012 18:22

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

28 Şubat ve 27 Nisan 2007 Müdahalesini Araştırma Komisyonu, İstanbul’da gazete arşivlerini taramasıyla işe başlıyor. Komisyon, 9 saat süren tarihi toplantının tutanaklarını Milli Güvenlik Kurulu’ndan isteyecek.

28 Şubat’a uzanan süreçte MİT ve Emniyet’in tuttuğu raporlar talep edilecek. Komisyon üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, T24’e, “MGK’dan, tarihi nitelikli toplantı tutanakları istenecek. Çünkü 28 Şubat kararlarını biliyoruz. Ancak, bu toplantıda nelerin konuşulduğunu ve tartışıldığını da öğrenmek o süreci aydınlatmak için önemli”  dedi. 

Şeker, MİT ve Emniyet’tin günlerde tuttukları raporları talep edeceklerine dikkat çekti.

 

Hüsamettin Cindoruk, Tansu Çiller, Mehmet Eymür, Ahmet Ümit

 

28 Şubat komisyonu üyesi Mehmet Şeker, Hüsamettin Cindoruk, Tansu Çiller, Mehmet Eymür, Hasan Celal Güzel gibi isimleri dinlemek istediklerine dikkat çekti. Şeker’in komisyonda dinlenilmesi için sunduğu öneri listesinde yazar Ahmet Ümit de var. 

 

Erbakan’ın, Meral Akşener’in imzaları var

 

CHP’li Şeker, Güniz Sokak’ta gerçekleşen görüşmede 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, darbelerin ABD ile ilgisine dikkat çekerek, “NATO ile başlamış. Birden komünizmle mücadele dernekleri kurulmuş. Durup dururken Kore’ye asker gönderilmiş. Darbelerde ABD’nin bir ilgisi görülüyor” sorusuna Demirel, “Darbelerin ABD ile ilgisi yok” yanıtını verdi. Demirel, 28 Şubat’ı darbe olarak görmediğini söylemişti.

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