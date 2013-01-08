28 Şubat kararları üzerindeki 'devlet sırrı' kaldırılabilir mi?

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “28 Şubat tutanakları açıklansın” diyen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e destek verdi. Ancak, Şeker tutanakların açıklanmasının bazı kriterlere bağlı olduğunu söyledi.

“Şu anda tutanakların açıklanması suç” diyen Şeker, MGK’da yeni bir karar alınmadığı sürece bu görüşmelerin gizli kalacağına dikkat çekti. Şeker’e göre, ilk günkü gibi tartışma konusu olan, kiminin dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ı akladığı tutanaklardaki sis perdesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tutumuyla kaldırılabilir.

Şeker’e göre, Başbakan, “Benim hakkım gasp edildi”, “mağdurum” diyorsa tutanakların açıklanması yönünde MGK’da karar çıkarmalı.

28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları

MGK, Darbe Komisyonu’na da göndermedi

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Milli Güvenlik Kurulu’ndan 28 Şubat tutanaklarını talep etti. MGK Genel Sekreterliği, toplantıda alınan kararları gönderdi ancak tutanaklar göndermedi.

28 Şubat toplantısında masada 24 madde mi vardı?

28 Şubat MGK toplantısının çok merak edilen perde arkası var. Şeker’e göre, 24 madde için karar alındığını daha sonra bunun 18’e indirildiği iddialarına dikkat çekiyor. Necmettin Erbakan’ın askere direndiğini söyleyenler, aksini savunanlar da hala tartışmalı konulardan. Dönemin bakanlarının nasıl bir tutum izlediği de soru işaretleri arasında. Şeker, MİT’in “Çiller Özel Örgütü” raporuna “deli saçması” diyen Tansu Çiller’in de merak oluşturduğunu hatırlatıyor.

‘Devlet sırrı’ düzenlenmeli

CHP’li Şeker, MGK tutanaklarıyla ilgili bir adım atılırken, “devlet sırrı” ve “ticari sır” düzenlemelerinin mutlaka çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Şeker’e göre, darbe hazırlama oluşumları, faili meçhul cinayetler, devlet içindeki suç şebekelerinin oluşumu iddiaları ancak sır düzenlemesinin kaldırılmasıyla ortaya çıkarılabilir.

Komisyon, MİT, jandarma ve emniyet istihbaratından istediği belgeleri “devlet sırrı”, “ticari sır” gerekçesiyle elde edememişti.