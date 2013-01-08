T24 LogoT24 Logo
Gündem

28 Şubat kararları üzerindeki 'devlet sırrı' kaldırılabilir mi?

CHP’li üyesi Mehmet Şeker, 28 Şubat tutanaklarının MGK’da yeni bir karar alınmadığı sürece açıklanamayacağını söyledi

08 Ocak 2013 17:14

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

 

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “28 Şubat tutanakları açıklansın” diyen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e destek verdi. Ancak, Şeker tutanakların açıklanmasının bazı kriterlere bağlı olduğunu söyledi. 

“Şu anda tutanakların açıklanması suç” diyen Şeker, MGK’da yeni bir karar alınmadığı sürece bu görüşmelerin gizli kalacağına dikkat çekti. Şeker’e göre, ilk günkü gibi tartışma konusu olan, kiminin dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ı akladığı tutanaklardaki sis perdesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tutumuyla kaldırılabilir.

Şeker’e göre, Başbakan, “Benim hakkım gasp edildi”, “mağdurum” diyorsa tutanakların açıklanması yönünde MGK’da karar çıkarmalı.

 

28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları

 

MGK, Darbe Komisyonu’na da göndermedi

 

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Milli Güvenlik Kurulu’ndan 28 Şubat tutanaklarını talep etti. MGK Genel Sekreterliği, toplantıda alınan kararları gönderdi ancak tutanaklar göndermedi. 

 

28 Şubat toplantısında masada 24 madde mi vardı?

 

28 Şubat MGK toplantısının çok merak edilen perde arkası var. Şeker’e göre, 24 madde için karar alındığını daha sonra bunun 18’e indirildiği iddialarına dikkat çekiyor. Necmettin Erbakan’ın askere direndiğini söyleyenler, aksini savunanlar da hala tartışmalı konulardan. Dönemin bakanlarının nasıl bir tutum izlediği de soru işaretleri arasında. Şeker, MİT’in “Çiller Özel Örgütü” raporuna “deli saçması” diyen Tansu Çiller’in de merak oluşturduğunu hatırlatıyor.

 

‘Devlet sırrı’ düzenlenmeli

 

CHP’li Şeker, MGK tutanaklarıyla ilgili bir adım atılırken, “devlet sırrı” ve “ticari sır” düzenlemelerinin mutlaka çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Şeker’e göre, darbe hazırlama oluşumları, faili meçhul cinayetler, devlet içindeki suç şebekelerinin oluşumu iddiaları ancak sır düzenlemesinin kaldırılmasıyla ortaya çıkarılabilir.

Komisyon, MİT, jandarma ve emniyet istihbaratından istediği belgeleri “devlet sırrı”, “ticari sır” gerekçesiyle elde edememişti.

ETİKETLER

mehmet şekerchp28 şubatmgkdarbedevlet sırrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24