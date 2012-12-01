'28 Şubat' iddianamesi tamamlanıyor, 90 kişi hakkında müebbet istenecek

28 Şubat soruşturmasında yazımı tamamlanmak üzere olan iddianameyle 60’ı tutuklu 90 kişiye darbeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılacağı öğrenildi. Soruşturmada 8 aydır tutuklu bulunan eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, savcılığa yaptığı suç duyurusunda görevini “emir komuta zinciri altında yaptığını” belirterek dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’yı sorumlu gösterdi.

İlk operasyonu 12 Nisan’da yapılan ve 6 dalga süren 28 Şubat soruşturmasında sona gelindi. Soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Yasası’nın 10. maddesiyle görevli Ankara Savcısı Mustafa Bilgili, uzun süredir yazımını sürdürdüğü davanın iddianamesini tamamlamak üzere. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun 28 Şubat sürecine ilişkin raporunu da iddianamede kullanacak olan Bilgili’nin davayı aralık ayı ortasında açacağı öğrenildi.



16 muvazzaf subay



Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilecek olan iddianamede, 60’ı tutuklu 90’a yakın kişinin şüpheli olacağı belirtildi. Soruşturmada tutuklu olanlar arasında 16 muvazzaf subay da yer alıyor. Sanıklar hakkında o dönem yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men edenlerle bunları teşvik eyleyenlere ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası hükmolunur” hükmünü düzenleyen 147. maddesinden dava açılacağı belirtildi. İddianamenin ana ayaklarını Genelkurmay Başkanlığı’nın gönderdiği ıslak imzalı Batı Çalışma Grubu belgelerinin oluşturduğu ifade edilirken BÇG’nin kendi istihbarat örgütünü kurduğu da iddialar arasında yer alacak. Soruşturma kapsamında şu ana kadar emekli orgeneraller Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Teoman Koman, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz de yer alıyor.



İkinci dava sivillere



İlk davanın açılmasından sonra savcı Bilgili’nin ikinci iddianameyi hazırlayacağı öğrenildi. İkinci iddianamenin kapsamının da yine emekli askerler, siviller ile gazetecileri kapsayacağı belirtildi.

Davanın açılması beklenirken ilginç bir gelişme yaşandı. 16 Nisan’dan bu yana Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çevik Bir’in, avukatı aracılığıyla savcılığa bir dilekçe gönderdiği ve İsmail Hakkı Karadayı’yı suçladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Çevik Bir, Genelkurmay 2. başkanının sadece karargâhtan sorumlu olduğunu, diğer kuvvet komutanlıklarına emir verme yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

Görevini emir-komuta zinciri altında yaptığı belirten Çevik Bir, Karadayı’nın haberi olmadan bu çalışmaların yapılmayacağını kaydetti. Çevik Bir, savcılık ifadesinde de dönemin REFAHYOL hükümetini devirmeye çalışmadıklarını belirterek Milli Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda görevini yaptığını ve çalışmalardan İsmail Hakkı Karadayı’nın haberi olduğunu anlatmıştı.