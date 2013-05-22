28 Şubat iddianamesi tamamlandı, 1. Ordu Komutanı da şüpheliler içinde!

28 Şubat soruşturmasını yürüten Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesiyle görevli Savcı Mustafa Bilgili iddianameyi tamamladı. Bir numaralı şüpheli olarak dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın olduğu bin 300 sayfalık iddianamede, dönemin Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanı olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman da şüpheliler arasında yer aldı.

TMK’nın 10. maddesiyle görevli Savcı Mustafa Bilgili’nin yazımını tamamladığı iddianame, imzalaması için Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Esen’e teslim edildi.

Esen’in imzasından sonra iddianame, TMK’nın 10. maddesiyle görevli Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkemenin de iddianameyi kabul için 15 günlük süresi var.



Edinilen bilgiye göre, 27’si tutuklu 111 şüpheli hakkında “darbeye teşebbüs” suçundan hazırlanan ve “ağırlaştırılmış müebbet” istenen bin 300 sayfalık iddianamede bir numaralı şüpheli dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Org. İsmail Hakkı Karadayı.

Şüpheliler arasında ikinci sırada dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, üçüncü sırada ise dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak var.



Soruşturmada, 28 Şubat dönemi için “Bin yıl sürecek” diyen G.Kurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Milli Güvenlik Konseyi kararlarında imzası olan ancak hayatta olmayan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Güven Erkaya ve soruşturma kapsamında tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne gönderilen fakat rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybeden emekli Albay Mehmet Haşimoğlu’nun da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında ise ek takipsizlik kararları verildiği öğrenildi.





1’inci Ordu Komutanı Ataman da şüpheli





28 Şubat iddianamesinin en sürpriz ismi, halen 1’nci Ordu Komutanı olan Org. Yalçın Ataman. 28 Şubat sürecinde G.Kurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanı olan Ataman, şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, suçlamayı reddetmişti. İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın, “Sizin korumanız gereken Cumhuriyet’e biz sahip çıkıyoruz” diye hitap ettiği 1’nci Ordu Komutanı Org. Ataman için iddianamede Anayasayı ihlal ve darbe yapmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.