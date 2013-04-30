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28 Şubat iddianamesi tamamlandı

Soruşturma, dönemin Refah-Yol hükümetine yönelik 'darbeye teşebbüs' iddiasıyla açılmıştı. Soruşturma kapsamında 76'si tutuklu 100 sanık var

30 Nisan 2013 02:02


28 Şubat soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamenin, bu hafta içinde basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Soruşturma, dönemin Refah-Yol hükümetine yönelik "darbeye teşebbüs" iddiasıyla açılmıştı. Soruşturma kapsamında 76'si tutuklu 100 sanık var.

Soruşturmanın 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir.

Dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Erol Özkasnak ve Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Teoman Koman tutuklu sanıklar arasında.

Soruşturma kapsamında tek tutuklu sivil sanık ise dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da tutuksuz yargılanıyor. Karadayı'nın şüpheli olarak idddianamede yer alması bekleniyor.

İddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu hafta düzenlemesi beklenen basın açıklaması duyurulacak.

 

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