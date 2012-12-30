28 Şubat döneminde TSK'dan ihraç edilenler sivil hayatta da izlenmiş

Meclis Darbeleri Komisyonu'na gönderilen 28 Şubat dönemine ait bazı fişleme kayıtlarında YAŞ kararıyla ordudan atılan personelin Genelkurmay tarafından sivil hayatta da takip edildiği ortaya çıktı.



Meclis'in internet sitesinde yayınanan TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu'nun eklerinde, Cumhurbaşkanlığı'ndan Komisyon'a gönderilen 28 Şubat dönemine ait, bugüne dek gün yüzüne çıkmamış bazı fişleme kayıtları yer aldı.

Bu kayıtların, ''Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivi''nden çıktığı da listelerin üzerindeki kaşelerden anlaşıldı.

Raporun eklerinde yer alan bilgi ve belgelere göre; ''irticai faaliyet ve yaşam biçimi'' iddia ve gerekçeleriyle, YAŞ kararıyla ordudan ihraç edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı tarafından sivil hayatta takibi yapıldı ve bu takip sonuçları da fişleme listeleri halinde Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Söz konusu belgelerde, ordudan ihraç edilen personelin adı soyadı, rütbesi ve TSK'dan ilişiğinin kesilmesinden sonra çalıştığı iş yeri hakkında bilgiler yer alıyor.



'Refah Partisi'nce maddi açıdan destekeniyor'



''YAŞ kararı ile TSK'den atılan ve Refah Partili Belediyelerce İşe alınan Personel Listesi'' başlıklı söz konusu belgelerde, bir belediyede veya özel kuruluşta işe girmemiş olanlar için herhangi bir kaynak ve delil belirtilmeksizin ''Refah Partisi'nce maddi açıdan destekleniyor'' ifadesi kullanılıyor.

Listelerde, YAŞ kararıyla ordudan atılmış bir ''Albay'' için çalıştığı iş yeriyle ilgili ''duyum'' ifadesinin kullanılmış olduğu görülüyor.