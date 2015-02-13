28 Şubat davasının aranan komutanı Romanya’da bir bankta ölü bulundu!

10 yıldır Romanya'da ikamet ettiği ileri sürülen 66 yaşındaki emekli Albay Eser Şahan'ın cesedi bir bankta bulundu. Yanında bir de tabanca bulunan Şahan, 28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. 28 Şubat soruşturması kapsamında aranan emekli Albay Eser Şahan Bükreş’te ölü bulundu.

Cihan Haber Ajansı'ndan Ömer Said Burgazlı'nın haberine göre, Bükreş’in Drumul Tabrei bölgesinde akşam evinden gezinmek için çıktığı belirtilen Şahan’ın cesedi bir bankta bulundu. Cesedin yanında Şahan’a ait tabanca bulundu.

10 yıldır Romanya’da ikamet ettiği ileri sürülen 66 yaşındaki emekli albayın, 3 yıl önce Romanya hükümetinden sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi. Romanyalı eşiyle birlikte yaşayan Şahan’ın 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Albay Eser Şahan, 28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Çok sayıda fişleme belgesinde Şahan’ın imzasının olduğu öne sürülüyordu.