"Derin devlet dimdik ayakta" diyen Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Darbe tehdidi devam ediyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 28 Şubat davasında ceza alan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu generallerin cezaevine girmelerini ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.

Medyada generallerle ilgili “Birileri Türkiye’den kaçtı ama.. Bakın, 28 Şubat’tan yargılanan generaller kaçmadı. Çünkü ülkelerini seviyorlar. Çünkü vatanseverler. Çünkü suçsuz olduklarına inanıyorlar” rüzgârı estirildiğini yazan Karahasanoğlu, generallerle ilgili mahkûmiyet kararının 50 gün sonra infaz edildiğini hatırlatarak “Başka birisinin dosyası olsa, 50 gün değil, 50 dakika değil, 5 dakikada o işlem tamamlanmıştı. Ama söz konusu darbeci generaller olunca, iki satırlık tezkere 50 gün bekletildi” diye yazdı.

Generallerin Adli Tıp’a sevk edilmesine değinen Karahasanoğlu, “‘Eğilip doğrulamıyorlar’ diye, bir zamanlar ‘Genç subaylar tedirgin’ başlığı attırdıkları Cumhuriyet’e haber yaptırmışlar. Bu işler böyle. Yeri gelir, ‘Genç subaylar tedirgin’ diye başlık attırırlar” dedi.

Ergenekon davasında yargılanan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve Mehmet Haberal’ın cezaevi sürecinde yaşadığı sağlık sorunlarına değinen Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Darbeci generallerin yalakalarının, ‘Bakın o kadar vatanperverler ki. Ülkeyi terk etmediler’ söylemini bir daha irdeleyecek olursak.

Şu iddiayı, hiç de yabana atmayın derim: ‘Derin devletin derin adamları, Türkiye’de hâlâ hâkim olan derin devletin elemanlarından ‘İnfaz yazınızı geç göndertiriz. Cezaevine alındığınızda da, hızlıca Adli Tıp’a sevkinizi yaptırırız. Kısa sürede raporları çıkartır, infaz ertelemeleri yaptırırız’ güvencesini aldılar.’”

Çevik Bir’in gözaltına alınıp, savcılığa ve cezaevine götürülür iken sembolik de olsa bir tane net bir şekilde çekilmiş fotoğrafının bulunmadığını öne süren Karahasanoğlu:

"Kim organize ediyor, bu işleri?

‘Çevik Bir gözaltına alınır iken, eğer kelepçe vuruldu ise, kelepçeli olarak bir tane fotoğrafını çekmeyeceksiniz’ operasyonunu hazırlayanlar kimler?

Yeni nesilde, darbe kafalı kişiler var ise…

Hafızalarında ‘Elleri kelepçeli Çevik Bir’ fotoğrafı olmasın diye, ‘O fotoğrafı hatırlayınca, darbe yapmakta tereddütleri oluşmasın” diye o görüntüleri çektirmeyenler kimler?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın generallerle ilgili af yetkisini kullanma ihtimalinin boşa çıkarılmaya çalışıldığını öne süren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Neresinden bakarsanız bakın, derin devletin dimdik ayakta olduğu fotoğrafını net olarak görebiliyorsunuz..

Evet, düne göre bir adım ilerideyiz.

Dün, 28 Şubat darbecileri hakkında, bu ülkede dava bile açılamıyordu.

12 Eylül darbesi için iddianame düzenleyen bir savcıya, dünyayı dar etmişlerdi.

Savcılıktan atmışlar, avukatlık bile yaptırmamak için, sözüm ona düşünce hürriyeti edebiyatı ile boy gösteren barolara, “Üyelik talebiniz kabul edilmedi” kararı aldırmışlardı..

Elhamdülillah, bugün darbeciler yargılanıyorlar..

Mahkûm ediliyorlar..

Cezaevine, kısa süreli de olsa, giriyorlar..

Ama kimse..

Darbe tarihi bitti sanmasın.

‘Tecavüzcüyü manşetinizden övebilir misiniz? Katili, mafya babasını, teröristi manşetten kahraman gibi gösterebilir misiniz? Ki, darbeci adamları, ‘Vatanperver’ diye okuyucunuza takdim ediyorsunuz’ hatırlatması yapıp...

Haklarında dava açılmadığı müddetçe…

Darbe tehdidi devam ediyor demektir."

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