28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir’in adli tıp raporu çıktı: Cezaevinde kalmasına engel yok

İstanbul Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevinde kalmasına bir engel olmadığına yönelik rapor hazırladı. Avukatı Ümit Kara, Çevik Bir’in demans belirtileri olduğuna dikkat çekerek rapora itiraz ettiklerini söyledi.

Karar telefonla iletildi

28 Şubat davası kapsamında tutuklandıktan sonra Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen, daha sonra İzmir Buca 1 No’lu F Tipi cezaevine sevki yapılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunun sonucu belli oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda Çevik Bir’in cezaevinde kalmasına engel olacak bir sağlık probleminin olmadığı belirtilirken, sonuç Çevik Bir’in eşi Nilgün Bir’e telefonla iletildi.

Avukat Kara: İtiraz ettik

Karara itiraz ettiklerini belirten Avukat Ümit Kara, “Çevik Bir’de demans belirtileri var. Bu şartlar altında cezaevinde kalması mümkün değil. Öte yandan ihtisas muayenesi olmadan ilaç yazılıp verilmesi de mümkün değil. Buna karşın cezaevine ilaçları olmadan kabulü yapılmıştı. Şimdi de bu raporla cezaevinde kalmasının önü açıldı. İtirazımızı gerekli makamlara ilettik” dedi.