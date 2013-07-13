28 Şubat davasında tahliye kararı

28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Tuğgeneral Mehmet Faruk Alpaydın'ın tahliyesine karar verdi.



Tutukluluk incelemesi yapan mahkeme, 38 tutuklu sanıktan Alpaydın'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, iddianamenin kabul kararıyla birlikte de 37 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

Son tahliyeyle birlikte, "28 Şubat" davasında tutuklu yargılananların sayısı 37'ye düştü.

"28 Şubat" davasının ilk duruşması 2 Eylül 2013 Pazartesi saat 10.00'da görülecek. Davaya, 6 Eylül Cuma gününe kadar her gün, aynı saatte devam edilecek.

