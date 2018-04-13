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28 Şubat davasında karar günü

  ANKARA (DHA) - 28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında, mahkeme heyeti, kararını vermek üzere bugün toplandı

13 Nisan 2018 18:30

 

ANKARA (DHA) - 28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY\'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında, mahkeme heyeti, kararını vermek üzere bugün toplandı.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay eski İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan\'ın da bulunduğu sanıklara, davanın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Ardından, mahkeme, kararını 17.30\'da açıklamak üzere, duruşmaya ara verdi.
 

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