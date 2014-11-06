28 Şubat davasında ara karar açıklandı

28 Şubat davasında, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin bazı "mağdur" ve "tanık"larının dinlenmesi için ilgililere davetiye gönderilmesine karar verdi.



28 Şubat davasına bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener ve dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın "mağdur" olarak, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski bakan İsmet Sezgin ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in de "tanık" olarak dinlenmesi için ilgililere davetiye gönderilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın 71. duruşması tamamlandı.

Mahkeme, ara kararında, sanıklar, Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri'nin de arasında bulunduğu 25 kişi hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener ve dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın "mağdur" olarak, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski bakan İsmet Sezgin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile eski Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın da "tanık" olarak dinlenmesi için ilgililere davetiye gönderilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının akıbetinin sorulmasını talep eden mahkeme, iddianamede kendilerine davetiye gönderilip duruşmaya gelmeyen müştekilerin dinlenmesinden vazgeçti.

Ayrıca mahkeme, 13 Mart 1997'de yapılan Bakanlar Kurulu Toplantı tutanağı ve 14 Mart 1997 tarihli Başbakanlık Genelgesi'nin Başbakanlık'tan istenmesini karara bağladı.