28 Şubat davasında 8 tahliye



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat Davası’nın duruşmasında 8 tahliye çıktı. 103 sanıklı davada 19 tutuklu sanık kaldı.

28 Şubat davasının tutuklu sanıkların savunmaları sona ererken bugünkü duruşmada, sanık ve tutuklu sanıkların avukatları tahliye talep ettiler.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, sanık Fevzi Türkeri'nin avukatı Aykanat Kaçmaz, idam cezasının 2006'da tamamen kaldırıldığını belirterek, "bunun terör örgütü liderinin idamının engellenmesi için yapıldığını" iddia etti. Kaçmaz, "Ülkemizde erkeklerin ortalama yaşam süresi 72. Müvekkilim 72 yaşın üzerinde. Devamlı ilaçlar kullanıyor. Bu yaşın üzerinde çok sanık var. Ülkemizde idam cezası kaldırılmış olmakla birlikte fiili olarak bu sanıklar için idam cezası azar azar uygulayan pozisyondasınız. Daha ne kadar yaşayacaklarını bekliyor ve umuyorsunuz? Terör örgütü liderine sağlayan bu özgürlüğün, tahliye noktasında müvekkile de tanınmasını istiyorum" dedi.

Görev verilseydi teredütsüz yapardım

Sanıklardan Köksal Karabay, o dönemde tümgeneral olarak Plan Harekat Daire Başkanlığı yaptığını ve BÇG ile ilgili kendisine ve dairesine hiçbir görev verilmediğini söyledi. Karabay, "Bana görev verilmemişti, ama görev verilseydi tereddütsüz yapardım. Askerlikte verilen görev yapılır. İkincisi de BÇG faaliyetlerinin suç teşkil etmediği kanaatindeyim" dedi.

Cezaevinde hastalıkları artıyor

Sanık Hayri Bülent Alpkaya'nın avukatı Erol Aras delillerin toplandığını ve kuvvetli suç şüphesi iddiasının çürüdüğünü ileri sürerek, müvekkilinin sağlığının cezaevinde bozulduğunu, müvekkilinde akciğer rahatsızlığı ve diyabet olduğunu, son olarak troit biyopsisi yapılmasına karar verildiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Kayınvalidem üzüntüden öldü

Sanık Hüsnü Dağ, konusu suç teşkil eden hiçbir eylemi olmadığını savundu. Dağ, 18 aydır tutuklu olduğuna dikkati çekerek, bu sürede 2 kez ameliyat olduğunu, felçli kayınvalidesinin üzüntüden öldüğünü, ailesinin tarifsiz acılar çektiğini anlattı.

Basına brifing vermedi

Sanık Metin Yaşar Yükselen'in avukatı Aykanat Kaçmaz, müvekkilinin BÇG üyesi olmadığını belirterek, "Müvekkilinin yargı veya basın mensuplarına brifing vermedi” dedi. Kaçmaz, müvekkilinin, üstlerinin bilgisi dahilinde ordu mensuplarına brifing verdiğini ifade etti.

Sağlık sorunlarının arkasına saklanmadı

Sanık Yücel Özsır'ın avukatı Şükrü Gün, "Müvekkilimin cezaevinde ciddi sağlık sıkıntıları var. 'Bunu mahkemeye bildireyim' dediğimde, 'Sağlık sorunlarının arkasına saklanıyor' demesinler, diyerek beni durdurdu" diye konuştu.

Savcı sağlık sorunu olanların tahliyesini istedi

Tahliye taleplerine yönelik görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin , "tutuklu sanıkların sundukları sağlık raporlarına göre, adli kontrol altında serbest bırakılması mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere, açıklanan ve ortaya konulan bilgi ve belgelerden, atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı, atılı suça ilişkin ceza miktarı, delil karartma ihtimali dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamını" istedi.

Ve tahliyeler geldi

Bu taleplerin ardından mahkeme aralarında dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri, Deniz Kuvvetleri komutanı Bülent Alpkaya, OYAK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Türker , Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal Şenel ve Yücel Özsır, Oğuz Kalelioğlu, Metin Yaşar Yükselen ile İsmail Yüksel Sümer tahliye edildi.