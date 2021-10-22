28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski general cezaevinde kalacak

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davası hükümlüsü 4 eski generalin daha cezaevlerinde kalmalarına engel olmadığına karar verdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Adli Tıp Kurumunda muayeneleri yapılan Yıldırım Türker, Vural Avar, Fevzi Türkeri ve Temel Özkaynak'la ilgili rapor çıktı.

Adli Tıp Kurumu, “Cezanın infazının ertelenmesine gerek olmadığı, düzenli sağlık kontrolleri yapılarak cezaevinde infazlarına devam edilebileceği” şeklinde rapor düzenledi.

Bugün de eski generaller Hakkı Kılınç ile Erol Özkasnak Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi.