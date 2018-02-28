T24 LogoT24 Logo
Spor

28 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ 14:00 Kulüpler Birliği Vakfi, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplanacak

28 Şubat 2018 12:29

KULÜPLER BİRLİĞİ
14:00 Kulüpler Birliği Vakfi, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak\'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplanacak.

BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
Türkiye Kupası\'nda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının son çalışması yapılacak.

GALATASARAY
11:00 Galatasaray Müzesi spor müdürleri için görücüye çıkacak .

VOLEYBOL
-Kadınlar Cev Cup-
19.30 Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk
-Erkekler Şampiyonlar Ligi
17:30 Halkbank - Friedrichshafen
20:00 Zaksa Kedzierzyn Kozle - Arkas Spor
22:30 Knack Roeselare - Fenerbahçe

BASKETBOL
- Kadınlar Avrupa Ligi -
20:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket
22:30 Uniqa Sopron - Fenerbahçe
- Kadınlar Avrupa Kupası -
20:00 Galatasaray - Spar Citylift Girona

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KULÜPLER BİRLİĞİ 1400 Kulüpler Birliği VakfiMaslak Kulüpler BirliğiBEŞİKTAŞ 1800 SiyahbeyazlıFenerbahçeFENERBAHÇE Türkiye KupasıBeşiktaşGALATASARAY 1100 Galatasaray MüzesiVOLEYBOL Kadınlar Cev Cup 19Eczacıbaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24