'28 Şubat bin yıl sürecek denmişti, 10 yıl bile sürmedi'

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "önemli olan 28 Şubat sürecinin '1000 yıl sürecek' dendiği halde 10 yıl bile sürmemiş olmasıdır ve 28 Şubat'ın faillerinden, yargı tarafından hesap sorulacak noktaya gelinmiş olmasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ahmed-i Hani'nin eseri Mem u Zin'den uyarlanan "Siya Mem u Zin" adlı dizinin Rixos Otel'indeki galasına katıldı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Bülent Arınç, galaya gelişinde gazetecilerin diziye ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Bu akşam TRT 6 için çekilen çok önemli bir dizinin galasındayız. Bu meşhur bir aşk hikayesi, Mem ve Zin, dillere destan. Kültürümüzün medeniyetimizin en güzel örneklerinden birinin destanıdır. Ahmed-i Hani tarafından manzum olarak yazılmıştır. TRT bu konuda çok duyarlı davrandı ve bu aşkı yaşatabilecek insanlarla güzel bir dizi çekilebilmesine vesile oldu. Umarım herkesin beğenisi olacak ve TRT 6 ekranlarından bu dizinin yayınlanması, TRT tarihinde de bir ilk olacak.



Kitap, geçtiğimiz yıllarda Kültür Bakanlığı tarafından basılmıştı. Bu, Kürtçe yazılmış bir nazım eserdir. Dizide de alt yazılarla bu Türkçe olarak desteklenecek, orijinalliği kaybolmasın diye. Umarım çok başarılı olmuştur, halkımız tarafından beğenilecektir. Artık özgürlükler Türkiye'sinde ana dilde yazılmış bir eserin dizi haline getirilmiş olmasından hepimiz kıvanç duyacağız. TRT'yi de sanatçılarımız da kutluyorum."





Ömer Dinçer'in MGK toplantısına katılması

Bülent Arınç, bugünkü MGK toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de katılmasının sorulması üzerine şöyle konuştu: "MGK'nın asıl üyeleri bellidir ancak ihtiyaç duyulduğunda gündeme göre bakanlar, ilgili genel müdürler, müsteşarlar da kendilerinden bilgi alınmak üzere çağrılabilmektedir. Geçtiğimiz MGK toplantılarında bazen Enerji, bazen Sağlık Bakanımızın çağrıldığını biliyorum. Bugün de Milli Eğitim Bakanımız ve bir müsteşar yardımcısı, kurula bilgi vermek üzere davet edilmişti.



Genelde Türkiye'de eğitimin geldiği nokta, öğretmenlerimiz, dersliklerimiz, yatılı bölge ilköğretim okulları ve yeni sistem içerisinde eğitimi daha rasyonel hale gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar bir rapor olarak sunuldu. Bu konularda neler görüşüldüğü kısa kısa bazen bildiriye alınabilir. Esasen MGK'daki konuşmaların gizli olduğunu biliyorsunuz ama kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla da kısa özetler verilebiliyor.





4+4+4 tartışması





Benim de söyleyeceğim, bildiride sunulan görüşlere itibar edilmesidir. Yoksa zannediyorum ki bazı arkadaşlar şunu sormak istiyor; mecliste bir kanun teklifi var, 4 4 4 şeklinde yeniden yapılanma ile ilgili bu konu kesinlike MGK toplantısında konuşulmamıştır. Çünkü bu bir kanun teklifidir, kanun teklifini veren bir milletvekilidir. Genel kurul çalışmalarında şüphesiz hükümet tarafından sıralara oturmak suretiyle düşünceleri alınacaktır ama bir hükümet meselesi olmaması sebebiyle böyle bir teklifin MGK gündemine girmesi ve konuşulması esasen mümkün değildir."



Arınç, "Zorunlu eğitimi yeniden yapılandıran teklifte açık öğretimin ikinci dört yıldan sonraya alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu, "Bilemem. teklifin sahibine sormak lazım. Tasarı olsaydı hükümet sözcüsü olarak söylerdim" diye yanıtladı.





'28 Şubat 1000 yıl sürecek deniyordu, 10 yıl sürmedi'





Bülent Arınç, yarın 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Sizin için 28 Şubat nedir, neler söylemek istersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "28 şubat ile ilgili söyleyeceklerim ayaküstü şeyler değil, o dönemi yaşamış bir siyasetçi olarak zaman zaman belgesellerin içerisinde, televizyon mülakatlarında çoğu zaman da gazetelere verdiğimiz röportajlarda bildiklerimizi anlatıyoruz.



Önemli olan 28 Şubat sürecinin '1000 yıl sürecek' dendiği halde 10 yıl bile sürmemiş olmasıdır ve 28 Şubat'ın faillerinden, yargı tarafından hesap sorulacak noktaya gelinmiş olmasıdır. Bunu olumlu bir gelişme olarak görebilirsiniz."