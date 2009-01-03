28 Şubat AKP'nin önünü açtı

'ABD'nin amacı için AKP en iyi araç'



'TSK'ya dinci darbe geliyor'

Yazar İlhan Selçuk, Türkiye'de, 27 Mayıs 1960 dışında bütün askeri müdahalelerin Amerika ile uyum içinde gerçekleştirildiğini ileri sürdü. 28 Şubat'ın laik nitelikli olduğunu, ama, AKP’nin önünü açtığını savunan Selçuk, "Çünkü iktidar yolunu kapattığı Erbakan tayfası anti-Amerikan dinciliği benimsiyordu" dedi.Cumhuriyet'te (3 Ocak 2009) yayımlanan yazısında Türkiye'deki askeri müdahaleleri analiz eden Selçuk, TSK üzerine dışarıdan tezgâhlanan büyük bir oyun oynandığını, içeride Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Eşbaşkanlığı'nın da (BOP'un eşbaşkanı Tayyip Erdoğan) bu oyunda kendi üstüne düşen işlevi elinden geldiğince yerine getirdiğini savundu. Selçuk, bu oyunun amacının da demokrasi kılıfıyla TSK'nın dincileştirilmesi olduğunu iddia etti.İslam ülkelerindeki aydınlanma ve demokrasi hareketlerinin ABD'yi hiç ilgilendirmediğini belirten Selçuk, ABD'nin hedefinin Ortadoğu'daki petrol coğrafyasına el koymak için İslam devletlerini kullanmak olduğunu ifade etti. ABD'nin bu hedefine demokratik bir kılıf geçirmek için Türkiye'de Müslümanlığı kullandığını dile getiren Selçuk, AKP'nin de bu kullanım yolunda en elverişli araç olduğunu kaydetti.Bu planda en önemli engelin TSK olarak görüldüğünü dile getiren Selçuk, "Asker-sivil bürokratlarla aydınların kurdukları laik Cumhuriyet, sandıktan çıkan bir İslamcı parti eliyle laiklikten uzaklaştırılırsa olay demokratik sayılacak" diye yazdı.Selçuk yazısında şöyle devam etti:"27 Mayıs kimsenin hesap edemediği bir aşağıdan yukarıya patlamaydı. 27 Mayıs’tan sonra ordu, Türkiye’de geçerli Amerikan emperyalizmine sıcak bakmıyordu; 12 Mart müdahalesi CIA marifetiyle bu işi çözdü.12 Eylül büsbütün açık seçikti; Amerikalı aşağı yukarı ne demişti:- Bizim çocuklar, bu işi iyi kıvırdılar...28 Şubat laik nitelikliydi; ama, bir başka açıdan bakıldığında AKP’nin önünü açtı, çünkü iktidar yolunu kapattığı Erbakan tayfası anti-Amerikan dinciliği benimsiyordu.Görüldüğü gibi 27 Mayıs dışında bütün askeri müdahaleler Amerika ile uyum içinde gerçekleştirildi..."Selçuk, TSK'daki bugünkü durumu da şöyle özetledi:"Herkes boşuna ümit ya da telaş içinde...Asker Amerika’yı karşısına alacak bir müdahaleyi gerçekleştirmez...Siyasal dış ve iç dengelerle ekonomik bağımlılık böyle bir müdahaleyi kısa sürede perişan edecektir...Bugünkü TSK akılsız değil...Ancak Amerika, Türkiye’de bu kez çok tehlikeli bir oyun tezgâhlıyor ve AKP’yi alet ediyor...TSK’nin de dincileştiği bir Türkiye Cumhuriyeti’nde gittikçe yoğunlaşan İslamcılık ideolojisi, Suudi Arabistan’dan çok İran’a doğru bir siyasal eğilime kayarsa, Amerika hiç hesaplayamadığı bir büyük düşmanı Ortadoğu’da kazanacaktır...TSK bugünkü koşullarda darbeden uzak...Ama, bu gidişle TSK’ye dinci darbe geliyor..."