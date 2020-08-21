28 Sivil Toplum Kuruluşu Merkez Av Komisyonu kararı doğrultusunda 22 Ağustos’ta başlayacak ‘av sezonuna’ karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, “Her sene toplanarak, yıl içerisinde avlanacak canlı türlerine, nerede ve kaç birey öldürülebileceklerine karar veren Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok nadir ve tehlike altındaki canlının avına izin vermiş durumda" dendi.

Sivil toplum kuruluşlarının ortak açıklamasında 22 Ağustos’ta başlayacak av sezonunda, avlanmasına izin verilen türler arasında; Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ile elmabaş patka kuş türlerinin de olduğu belirtildi. Açıklamada ‘av turizmi’ adı altında 798 canlınınn yaşamının, para karşılığında ihaleye açılacağı vurgulandı.

‘Cinayet Sezonu başlıyor!’ başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“12 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, 2020-2021 av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor. Her sene toplanarak, yıl içerisinde avlanacak canlı türlerine, nerede ve kaç birey öldürülebileceklerine karar veren Merkez Av Komisyonu, bu yıl da birçok nadir ve tehlike altındaki canlının avına izin vermiş durumda.

Avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu gibi memeli türlerinin yanı sıra, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer alıyor. Bunun yanı sıra “av turizmi” adı altında 798 canlının yaşamı, para karşılığında ihaleye açılacak.

Türkiye, taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 6. ve 8. maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt etmiş olmasına rağmen uluslararası mevzuatlar görmezden gelinerek alınan bu yanlış kararların bir an önce durdurulması gerekiyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ev serçesinden, karabataklara, çakallardan tilkilere, yaban tavşanlarından boz ördeklere birçok farklı türün de avına izin verildiği görülüyor. Buna ek olarak, 1 Temmuz 2020’de TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçen Kanun Teklifi’nin 15. Maddesi’ne, görüşmeler sırasında getirilen bir ek ile yabancı diplomat ve “üst düzey misafirlerin” diledikleri takdirde ücretsiz olarak avlanabilmesi ve yaşam alanları tahrip edildiği için yerleşim yerlerine gelen ayı, domuz gibi hayvanların da avlanabilmesinin yönetmeliğe bağlanması oy çokluğu ile kabul edilmiş bulunuyor.

Şimdi, yaşam hakları ellerinden alınan tüm canlıların sesi olma zamanı. Dağ keçilerinin, geyiklerin, karacaların, boz ayıların, üveyiklerin, doğamızın. Çünkü yaşam hakkı bütün canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. Silahların ve av sanayisinin yaşamı yok etmesine izin vermeyeceğiz!

Çünkü #AvCinayettir”

İMZACI KURUMLARIN LİSTESİ

Alakır Nehri Kardeşliği

Antalya Dostları Derneği

Artvin Borçka Karagöl Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Cahide Derneği

Çiğdemim Derneği

Çoruh Vadisi Borçkalılar Derneği

Doğa Derneği

Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

HAYTAP

Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER)

İstanbul Artvin STK Platformu

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi

Kızılkaya Yenidünya Derneği

KİHAYKO

Kuzey Ormanları Savunması

MAGMA Dergisi

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

MUÇEP

Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Orman Melekleri

Simurg Kuş Yuvası Derneği

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)

TTKD

Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği

Van ÇEV-DER

WWF-Türkiye