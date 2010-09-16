28 milyonluk prime dava açıldı!

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik kadroya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 milyon TL prim verilmesi işleminin, Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle yasal gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.



Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Basketbol Milli Takımının başarısına karşılık, Başbakan Erdoğan'ın toplam 28 milyon TL'nin, Başbakanlık Örtülü Ödeneğinden ödenmesini sağladığı, bu tutarın çek olarak sporculara ve teknik kadroya ödendiği anımsatıldı.



Yapılan bu ödemenin, Anayasanın ''eşitlik'' başta olmak üzere temel ilkelerine aykırılık yanında, toplumsal vicdanda da ciddi sorgulama ve tartışmalara neden olduğu savunulan dilekçede, 5018 sayılı ''Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun'' 24. maddesinde, ''Örtülü Ödenek'' kapsamına giren harcamaların ne amaçla ve nasıl yapılacağının belirtildiği aktarılarak, ''Bu yasal hüküm içeriğinde de görüleceği üzere uluslararası spor karşılaşmalarında ilk 3 dereceye giren sporculara ödeme yapılacağı hüküm altına alınmamıştır'' ifadesi kullanıldı.



Dilekçede, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ''Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliği'' uyarınca Basketbol Milli Takım sporcuları ve teknik kadronun ''Cumhuriyet altını'' ile ödüllendirildiği belirtildi.



Prim verilmesi işleminin, ''hukuk devletine ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığı'' ileri sürülen dilekçede, ''Davalı Başbakanlığın dava konusu kararının, yasalarımıza aykırılığı yanında idari işlemin unsurları, yani yetki, sebep, konu ve maksat yönünden de hukuka aykırı olduğu ortadadır. Bu nedenle de idari işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle idari yargıda dava açılması hukuksal bir zorunluluktur'' görüşü savunuldu.



Dilekçede, Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından 14 Eylülde, Türkiye'de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonasında ikinci olan basketbolcular ile teknik kadroya ''Örtülü Ödenekten'' 28 milyon TL verilmesine ilişkin işlemin Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile yasal gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ile iptaline karar verilmesi talep edildi.





