2,8 milyon otomobilde manipülasyon

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Meclis'teki konuşmasında

Volkswagen skandalına değindi. Bakan açıklamasında, Almanya'da gaz emisyon

değerlerini yanlış gösteren hatalı yazılımların monte edildiği Volkswagen marka dizel

otomobil sayısının 2 milyon 800 bin dolayında olduğunu belirtti. Bakan, yetkili

kurumların, Volkswagen şirketini söz konusu manipülasyonların düzeltilip

düzeletilemeyeceği konusuna açıklık getirmelerini talep ettiğine dikkat çekti.

Almanya'nın dev otomotiv şirketi Volkswagen, ABD'de patlak veren gaz emsiyonu

skandalından bu yana tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Skandalın ortaya

çıkmasından sonra artan baskıya dayanamayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı

Martin Winterkorn istifa etmişti. ABD ve Kanada'da tazminat talepleri ve para cezası

ile karşı karşıya olan şirket, hatalı yazılımın dünya genelinde 11 milyon araca monte

edildiğini duyurmuştu.

Şirketin yeni yönetim kurulu başkanının bugün yapılan denetleme kurulu toplantısında

belirlenmesi bekleniyor.