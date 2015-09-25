2,8 milyon otomobilde manipülasyon

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Meclis'teki konuşmasında
Volkswagen skandalına değindi. Bakan açıklamasında, Almanya'da gaz emisyon
değerlerini yanlış gösteren hatalı yazılımların monte edildiği Volkswagen marka dizel
otomobil sayısının 2 milyon 800 bin dolayında olduğunu belirtti. Bakan, yetkili
kurumların, Volkswagen şirketini söz konusu manipülasyonların düzeltilip
düzeletilemeyeceği konusuna açıklık getirmelerini talep ettiğine dikkat çekti.
Almanya'nın dev otomotiv şirketi Volkswagen, ABD'de patlak veren gaz emsiyonu
skandalından bu yana tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Skandalın ortaya
çıkmasından sonra artan baskıya dayanamayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
Martin Winterkorn istifa etmişti. ABD ve Kanada'da tazminat talepleri ve para cezası
ile karşı karşıya olan şirket, hatalı yazılımın dünya genelinde 11 milyon araca monte
edildiğini duyurmuştu.
Şirketin yeni yönetim kurulu başkanının bugün yapılan denetleme kurulu toplantısında
belirlenmesi bekleniyor.