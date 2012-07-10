28 milyon Alman maç izlerken gizli bilgileri satıldı

Euro 2012 yarı finalinde İtalya'ya 2-1 kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Almanlara, bir darbe de Meclis'te geldi.



Televizyon araştırma şirketlerine göre 28 milyon Alman 28 Haziran akşamı, Almanya-İtalya maçını izlerken, birkaç milletvekili nüfus dairelerine verilen bilgilerin paylaşımıyla ilgili bir yasa teklifini kabul etti.



Ülke, sadece 57 saniyede geçen ve mahremiyete büyük darbe indiren bu teklifi tartışıyor.



Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümet, “Bu tasarı bizim tasarımız değil, değişiklik yapılmış” diyerek kendisini tepkilerden uzak tutmaya çalışırken insan hakları örgütlerinden muhalefete kadar itirazlar giderek büyüyor.

Yasanın mecliste çok az sayıda milletvekilinin bulunduğu bir sırada “Yangından mal kaçırılırcasına” çıkarıldığını belirten ana muhalefetteki SPD Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, yasanın Federal Eyaletler Meclisi’nde reddedilmesi yönünde çalışmalara başladıklarını söyledi. Opperman, Almanya’da devletin sırtından adres ticareti yapılmasına göz yummayacaklarını kaydetti.



Federal Bilgi Koruma Yetkilisi Peter Schaar, Deutschlandfunk’a radyosuna yaptığı açıklamada Schaar uygulamayı, “Reklam sektörüne hediye” olarak nitelendirdi. Yasanın tamamen vatandaşların aleyhine olduğunu belirten Schaar, “Bilginin aktarılması konusunda kişinin mutlaka onayının alınması gereken şekilde bir düzenleme yapılması gerekir. Yeni yasada kişinin bilgi aktarımına itiraz hakkı bile yok” diye eleştiri getirdi.



Mahremiyete darbe anlamına gelen bu girişimle, nüfus dairelerindeki adresler üçüncü şahıslara verilebilecek. Böylece isteyenler bir vatandaşın nerede, ne zamandan beri, hatta doğum tarihlerini ve kızlık soyadlarını da öğrenebilecekler. Ayrıca reklam sektörü ya da adres verilerini derleyen şirketler bu bilgileri doğrudan devlet dairelerinden edinebilecekler.