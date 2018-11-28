28 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - GALATASARAY
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) (Cüneyt Çakır yönetecek)
23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-lacivertli kulüp ile HDI Sigorta arasında \'Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğu\' anlaşması imzalanacak.
FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇINA DOĞRU
17:30 Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Erwin Koeman ve Neustadter basın toplantısında konuşacak.
18:00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
20:30 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
21:00 Hırvatistan temsilcisi son çalışmasını yapacak.
SARPSBORG-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
11:30 Siyah-beyazlılar, Norveç\'in Oslo kentine gidecek.
21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.
21:30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.
13:00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın resmi sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.
SPOR TOTO 1. LİG (Yarıda kalan maç 46\'ncı dakikadan devam edecek)
19:00 Balıkesirspor Baltok (0) - (0) Ümraniyespor
BASKETBOL
-Kadınlar Euroleague-
19:00 Dynamo Kursk - Fenerbahçe
-Kadınlar EuroCup-
19:00 Niki Lefkadas - Galatasaray
16:00 OGM Ormanspor - Mersin BŞB
VOLEYBOL
-Erkekler CEV Cup-
19:00 Galatasaray - Mladost Zagreb
-Kadınlar Challenge Cup-
14:00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.
-Erkekler Challenge Cup-
19:00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
16:00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları