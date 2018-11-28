28 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - GALATASARAY

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) (Cüneyt Çakır yönetecek)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertli kulüp ile HDI Sigorta arasında \'Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğu\' anlaşması imzalanacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇINA DOĞRU

17:30 Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Erwin Koeman ve Neustadter basın toplantısında konuşacak.

18:00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

20:30 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

21:00 Hırvatistan temsilcisi son çalışmasını yapacak.

SARPSBORG-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

11:30 Siyah-beyazlılar, Norveç\'in Oslo kentine gidecek.

21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

21:30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

13:00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın resmi sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.



SPOR TOTO 1. LİG (Yarıda kalan maç 46\'ncı dakikadan devam edecek)

19:00 Balıkesirspor Baltok (0) - (0) Ümraniyespor

BASKETBOL

-Kadınlar Euroleague-

19:00 Dynamo Kursk - Fenerbahçe

-Kadınlar EuroCup-

19:00 Niki Lefkadas - Galatasaray

16:00 OGM Ormanspor - Mersin BŞB

VOLEYBOL

-Erkekler CEV Cup-

19:00 Galatasaray - Mladost Zagreb

-Kadınlar Challenge Cup-

14:00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.

-Erkekler Challenge Cup-

19:00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

16:00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları