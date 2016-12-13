28 ilde PKK operasyonu: 568 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı dün ve bugün 28 ilde düzenlenen 'PKK/KCK terör örgütüne yönelik' operasyonlarda, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu toplam 568 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa'da, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'da dün gece gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, sevk edildiği Batman Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel ile Besime Konca, Ankara'da parti genel merkezi önünden gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yandan Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilleri olduğu için davaları ayrılan HDP Milletvekilleri Alican Öncü, Nadir Yıldırım, Selma Irmak, Besime Konca, Osman Baydemir, Dirayet Dilan Taşdemir, Ahmet Yıldrım ve Çağlar Demirel için yeniden zorla mahkemeye getirilme kararı verdi.

Mahkemeye zorla getirilme kararı verilen HDP'li Selma Irmak tutuklu bulunuyor.