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28 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 28 ilde

30 Ocak 2018 20:11

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 28 ilde operasyon düzenledi.

16 GÖZALTI
Yapılan operasyonda polis ekipleri, 60 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. 44 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

EĞİTİM DANIŞMANLARI
Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin, FETÖ üyelerine eğitim danışmanlığı yaptıkları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edildi.

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