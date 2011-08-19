-28 hedef uçaklarla 96 hedef topçu atışlarıyla vuruldu ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki 28 hedef grubuna, dün etkili bir hava harekatı icra edildiğini, hava harekatıyla koordineli olarak 96 hedefin de topçu silahlarıyla yoğun ateş altına alındığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yer alan basın açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 28 hedef grubuna, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 18 Ağustos 2011 Perşembe günü sabah ve müteakiben akşam saatlerinde etkili bir hava harekatı icra edildiği belirtildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların, emniyetle üslerine döndüğü ifade edilen açıklamada, hava harekatıyla koordineli olarak aynı bölgelerde tespit edilen 96 hedefin de topçu silahlarıyla yoğun olarak ateş altına alındığı kaydedildi. Hava harekatı ve topçu atışlarında, bölücü terör örgütüne ait olduğu kesin olarak teyit edilen hedeflerin seçildiğinin altı çizilen açıklamada, harekatın planlanmasında ve icrasında bölgedeki sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtildi. Açıklamada, ''Terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçların gereklerine göre yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edilecektir'' ifadeleri kullanıldı.