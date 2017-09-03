28 havalimanın gürültü haritası hazırlandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Çevre Yönetimi Sistemi projesi kapsamında Türkiye’deki 42 Havalimanının \'Yeşil Kuruluş’ Sertifikası\'na sahip olduğunu belirtirken, 28 havalimanının da gürültü haritalarının hazırlandığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabı Twitter’dan her yaptığı açıklama yaptı. Ocak, Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında Yeşil Havaalanı ve Havaalanı Gürültü Ölçüm, İzleme, Kontrol Sistemleri gibi çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Ocak, ülke genelindeki havalimanlarında devam eden çevre projelerine ilişkin bilgiler verdi.

42 HAVALİMANINA SERTİFİKA VERİLDİ

Genel Müdürü Funda Ocak yaptığı açıklamada “Bugün sayfamın değerli misafirlerine çevre ile ilgili faaliyetlerimiz hakkında bilgi sunmak istiyorum. Çünkü bu, çok önemsediğimiz bir konu. \"TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi\"ni uygulayarak tüm alanlarda olduğu gibi çevresel faaliyetlerde de kaliteyi ön planda tutuyoruz. Havalimanlarımızda çevre konusunda eğitimli, deneyimli personelimiz tarafından her yıl iç incelemeler yapılıyor. Ayrıca, TSE tarafından çevre konusunda kalite standartlarımız her sene kontrol ediliyor, belirlenen eksiklikler süratle gideriliyor. Uluslararası arenada örnek bir çalışma olarak kabul gören \'Yeşil Havaalanı Projesi\' ni SGHM ile birlikte başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Proje kapsamında 42 havalimanımız gerekli koşulları yerine getirerek \'Yeşil Kuruluş Sertifikası\' almış bulunuyor. Yeşil kuruluş sertifikalı havalimanımızın yanı sıra Adana, Tokat, Uşak Havalimanlarımız da \"Yeşil Havalimanı\" belgesini hak etmiş durumda” dedi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ülke genelindeki her havalimanına çevreci bir ‘Yeşil Havalimanı’ özelliği kazandırmayı amaçladıklarının altını çizen Ocak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm havalimanlarımızda \'Yeşil Havaalanı\' Proje koordinesini yapmak amacıyla Çevre Sorumlusu personel görevlendirildi. Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için SHGM tarafından havalimanlarımız her yıl sıkı bir denetimden geçiriliyor. Tüm havalimanlarımızda çevre konusunda ulusal mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla çevre danışmanlık hizmeti alınıyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı firmalarca çevresel denetimler yapılıp, sonuç raporları Genel Müdürlüğümüze sunuluyor.”

HEDEF 40 HAVALİMANI

Havalimanlarının gürültü haritalarına ilişkin çalışmalarında sürdürüldüğünü ve 28 havalimanının gürültü haritasının hazırlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Projeler kapsamında Çevre duyarlılığı kapsamında TÜBİTAK-MAM ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda 28 havalimanımızda gürültü haritaları hazırlandı. 2018 yılı itibariyle gürültü haritası tamamlanan havalimanı sayısının 40’a yükseltilmesi hedefleniyor. Atatürk, Esenboğa, Antalya ve Adnan Menderes\'te “Havaalanı Gürültü Ölçüm, İzleme, Kontrol Sistemleri” ile sürekli gürültü takibi yapılıyor” dedi.