-28 GÜVENLİK GÖREVLİSİ PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 06.06.2011 - Suriye Devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki bir kasabada kurulan pusuda 28 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü duyurdu. Televizyonda bugün yapılan açıklamada, kuzeybatıdaki Cisr El Şukur kasabasında silahlı çetelerin pusu kurarak güvenlik güçlerinden 20 kişiyi şehit ettiği belirtilerek, güvenlik görevlilerinin terörize edilen Cisr El Sukur'daki sivillerin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittikleri belirtildi. Suriye insan hakları gözlem örgütü adlı bir sivil toplum kuruluşunun başkanı Rami Abdülrahman, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Cisr El Şukur ve güvenlik güçlerinin cumartesiden beri operasyonlar yürüttüğü komşu köylerde 27'si sivil, 8'i güvenlik görevlisi 35 kişinin öldüğünü belirtmişti. İnsan hakları örgütleri, Suriye'de hükümet karşıtı protestoların başladığı mart ayından beri şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ü geçtiğini bildiriyor.