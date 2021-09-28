28 Eylül Uluslararası Güvenli Kürtaj Günü: "Herkesin beni yargıladığını düşünüyordum"

Kısa süre öncesine kadar Tayland'da kürtaj yasaktı. Kürtaj hakkı yalnızca tecavüz, ensest ilişki sonucu gebe kalan veya annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlarda tanınıyordu.

"Onlara cinsel taciz mağduru olduğumu mu söylesem yoksa acınacak bir hale bürünüp çocuğu büyütecek yeterli maddi imkanlara sahip olmadığımı mı söylesem diye düşünüp duruyordum" diyor Sandra.

Bir gün, yaşadığı 'zihinsel stresi' anlatmak için bir anket doldurdu. 27 yaşında yeterli gelire sahip olmamasının 'dezavantajlı' olduğunu kanıtlamak için geçerli olup olmadığını sorguluyordu:

"Yalnızdım ve etrafımdaki herkesin beni yargıladığı hissine kapılıyordum.

"En yakın arkadaşlarıma bile söyleyemiyordum çünkü bizim kültürümüzde kürtaj karşıtı inanç yaygın. Hatta burada, kürtaj yaptıran kadınların bebeğin hayaletlerini ömür boyunca sırtlarında taşıyacaklarını anlattıkları bir televizyon programı bile var."

"Her şey 15 dakikada bitti ve birkaç dakika dinlendikten sonra günün geri kalanında işe gittim.

"Kendime her şeyin yolunda olduğunu söyleyip duruyordum. Ama bir gün sosyal medyada kürtaj karşıtı çok kötü yorumlar okudum ve yıkıldım."

Bütün kadınların bedenleriyle ilgili söz hakkına sahip olmasını umduğunu söyleyen Sandra, "Çünkü yasalar ne kadar liberal olursa olduğun hala bizi kontrol eden bir damgalama var" diyor.

'Kürtaj hakkında açıkça konuşan kadınların sayısı ne kadar çok olursa, o kadar güçlü olacağız" - Erin, ABD

Erin ilk kürtajını 28 yaşında yaptırdı. En son kürtajını da 36 yaşında. BBC'ye konuşan Erin, "Bu kadar 'çok' kürtaj yaptırdığım için bende bir tuhaflık olduğunu düşünüyordum" diyor.

"Ama kürtaj aktivizmi yaptığım mevcut işimde, kürtajın hatta kürtajların çok yaygın olduğunu öğrendim."

Ama yine de sık kürtaj yaptırmanın bile, gebeliği sonlandırmayı seçenlerin yaşadığı utancı azaltmadığına inanıyor: "Kürtajla ilgili konuşmak hala utanılacak bir şey gibi görülüyor. İlerici veya liberal gruplarda, hatta üreme hakları topluluklarında da durum aynı. Umarım bu yakında değişir."

Erin, ABD merkezli "Shout Your Abortion" adlı üreme hakları grubunda çalışıyor. İşinin, kürtaj deneyimleriyle ilgili sesini daha yüksek duyurmasına yardımcı olduğunu söylüyor:

"Benim için büyük bir değişim oldu. İşe başladığım zamanlarda 'kürtaj' kelimesini yüksek sesle söylemekte bile zorlanıyordum. Bugün ise kürtaj hakkında açıkça konuşmak çok normal ve kolay geliyor."

Erin, kürtaj fikrini kabullenmeyen dini inançlarına bağlı bir toplulukta büyümüş.

"Kürtaj olduğum için çok utanıyordum, mahcuptum. Bu kadar çok kürtaj yaptırdığım için yardım isteyebileceğimi sanmıyordum."

Erin adeti gecikince gebe kaldığını hemen anlamış. "Bedenim her hamile kalışımda hemen farklılaşıyordu. Değişik bir şeyler olduğunu biliyordum." Ama kürtaj kararı almakta hiç zorlanmamış. "Anne olmak istemiyordum, hiçbir ilişkimde bir çocuğa ebeveynlik yapmak istemiyordum" diyor ve ekliyor:

"Kürtaj kararının herkes için zor ve travmatik bir karar olduğu düşüncesi üreme hakları hareketine çok büyük zarar veriyor."

Kürtaj sonrası yalnızlık hissi yaşandığını ifade eden Erin, damgalanmanın zamanla tamamen yok olmasını umuyor. "Kürtaj her zaman yaygındı, ama nadir yapıldığı ve en son seçenek olarak görülmesi gerektiği iddiaları ortaya atılıyor.

"Yaptırdığımız kürtajlar hakkında açıkça ne kadar çok konuşursak topluluğumuz da o kadar güçlü olacaktır ve kürtaj etrafındaki o damga da yok olacaktır. Birbirimize böyle yardımcı olabiliriz."

'Yaşadığım damgalanma hissi beni toplumdan uzaklaştırdı' - Indu, Hindistan

BBC'ye konuşan Indu, "31 yaşındaydım ve telefonumu kaybetmiştim" diyor: