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Spor

28 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

28 Eylül 2018 12:23

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - BB Erzurumspor 

GALATASARAY
10.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek

BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlı takım Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek

KASIMPAŞA
17.30 İstanbul ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Trabzon\'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak

BASKETBOL
- Dünya Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final -
13.30 ABD - Nijerya
16.00 Avustralya - Çin
19.30 Belçika - Fransa
22.00 Kanada - İspanya

YÜZME
- 9\'uncu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum\'da başlayacak

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