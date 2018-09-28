28 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - BB Erzurumspor
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlı takım Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek
KASIMPAŞA
17.30 İstanbul ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Trabzon\'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak
BASKETBOL
- Dünya Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final -
13.30 ABD - Nijerya
16.00 Avustralya - Çin
19.30 Belçika - Fransa
22.00 Kanada - İspanya
YÜZME
- 9\'uncu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum\'da başlayacak