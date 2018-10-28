28 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
20:30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Giresunspor - Balıkesirspor Baltok
13:30 Ümraniyespor - Adana Demirspor
16:00 Eskişehirspor - İstanbulspor
19:30 Osmanlıspor - Altınordu
BEŞİKTAŞ
17:00 Siyah-Beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
AVRUPA LİGLERİ
14:00 Yenisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Moskova (Galatasaray\'ın rakibi)
16:30 Standard Liege - Genk (Beşiktaş ve Akhisarspor\'un rakibi)
18:15 Barcelona - Real Madrid (El Clasico)
19:00 Manchester United - Everton (Cenk Tosun)
20:00 AS Eupen - Anderlecht (Fenerbahçe\'nin rakibi)
20:30 Porto - CD Feirense (Galatasaray\'ın rakibi)
22:00 Sevilla - Huesca (Akhisarspor\'un rakibi)
22:30 Napoli - Roma (Cengiz Ünder)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Pınar Karşıyaka - Afyon Belediyespor
15:15 Arel Üniv. Büyükçekmece - Türk Telekom
17:30 Anadolu Efes - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14:00 Beşiktaş - İstanbul Üniversitesi
15:15 Fenerbahçe - Galatasaray
16:00 Samsun Canik Belediye - Hatay BŞB
EFELER LİGİ
15:00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Tokat Bld. Plevne
16:00 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
14:00 Arhavi Bld. - Arkas Spor
16:00 İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld.
13:30 Fenerbahçe - Maliye Piyango
GÜREŞ
- Macaristan\'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sona erecek.
HENTBOL
16:00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup\'taki ikinci maçında Ankara\'da İzlanda\'yı konuk edecek.
SU JETİ
- Tunceli\'de gerçekleştirilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erecek.