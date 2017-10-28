28 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

-Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ceketini çıkardı eldiven giydi
Kenarda boksörlerin antrenmanını izleyen Gözgeç, dayanamayıp ringe çıktı ve taktik verdi
-Antalya\'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'nda üç milli sporcu bugün finalde yarışacak
SÜPER LİG
14.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
16.30 Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar
19.30 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
GALATASARAY
12.00 Galatasaraylı futbolcular, Sabri Sarıoğlu\'nun sahibi olduğu Optik Optik\'in açılışına katılacak
20.00 Sarı-kırmızılı ekip Trabzona gidecek
21.20 Karşılanışı
FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu yapılacak
-Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek
TFF 1.LİG
13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor
19.30 Altınordu - Eskişehirspor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Banvit - Trabzonspor
15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Muratbey Uşak
20.15 Gaziantep Basketbol - Eskişehir Basket
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.00 Bornova Beckerspor - OGM Orman Gençlik
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor
EFELER LİGİ
14.00 Fenerbahçe - Jeopark Kula Bld.
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Bursa B.Şehir Bld. - Halkbank
15.00 İlbank - Çanakkale Bld.
15.00 Vakıfbank - Galatasaray
16.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
16.30 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.