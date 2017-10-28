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Spor

28 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

-Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ceketini çıkardı eldiven giydi Kenarda boksörlerin antrenmanını izleyen Gözgeç, dayanamayıp ringe çıktı ve taktik verdi  -Antalya'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda üç milli sporcu bugün finalde yarışaca

28 Ekim 2017 13:13

-Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ceketini çıkardı eldiven giydi
Kenarda boksörlerin antrenmanını izleyen Gözgeç, dayanamayıp ringe çıktı ve taktik verdi 
-Antalya\'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'nda üç milli sporcu bugün finalde yarışacak

SÜPER LİG
14.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor  
16.30 Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar 
19.30 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş  

GALATASARAY
12.00 Galatasaraylı futbolcular, Sabri Sarıoğlu\'nun sahibi olduğu Optik Optik\'in açılışına katılacak
20.00 Sarı-kırmızılı ekip Trabzona gidecek
21.20 Karşılanışı 

FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu yapılacak 
-Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek

TFF 1.LİG
13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor  
19.30 Altınordu - Eskişehirspor  

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Banvit - Trabzonspor
15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Muratbey Uşak
20.15 Gaziantep Basketbol - Eskişehir Basket

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.00 Bornova Beckerspor - OGM Orman Gençlik 
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor

EFELER LİGİ
14.00 Fenerbahçe - Jeopark Kula Bld.

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Bursa B.Şehir Bld. - Halkbank
15.00 İlbank - Çanakkale Bld.
15.00 Vakıfbank - Galatasaray
16.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
16.30 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.

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