28 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

-Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ceketini çıkardı eldiven giydi

Kenarda boksörlerin antrenmanını izleyen Gözgeç, dayanamayıp ringe çıktı ve taktik verdi

-Antalya\'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'nda üç milli sporcu bugün finalde yarışacak

SÜPER LİG

14.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

16.30 Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar

19.30 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

GALATASARAY

12.00 Galatasaraylı futbolcular, Sabri Sarıoğlu\'nun sahibi olduğu Optik Optik\'in açılışına katılacak

20.00 Sarı-kırmızılı ekip Trabzona gidecek

21.20 Karşılanışı

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu yapılacak

-Kayserispor maçı hazırlıkları sürecek

TFF 1.LİG

13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor

19.30 Altınordu - Eskişehirspor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13.00 Banvit - Trabzonspor

15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Muratbey Uşak

20.15 Gaziantep Basketbol - Eskişehir Basket

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

13.00 Bornova Beckerspor - OGM Orman Gençlik

15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor

EFELER LİGİ

14.00 Fenerbahçe - Jeopark Kula Bld.

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14.00 Bursa B.Şehir Bld. - Halkbank

15.00 İlbank - Çanakkale Bld.

15.00 Vakıfbank - Galatasaray

16.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

16.30 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

17.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.